(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FK.A.26UKWP5Y0b_4RQgn8C7TBrkeL8XI33zBLxq1MJHk_39cbFKjIaYo7T8xz_fYgQfKnU-7WURJefuxA26qwxW5Eg)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

20/10/2021

[Francesco: si è liberi non ciascuno per sé, ma in relazione e a servizio del bene](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Fb.A.9nqk0VNvlf4Ghn5tApwCxbWt9bebUEwmfsdk70C2QuccB5sEGSGW3NtWxxmRvGrkiON2bNakg08QE9drgsj0fQ)



[Francesco: si è liberi non ciascuno per sé, ma in relazione e a servizio del bene](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Fb.A.9nqk0VNvlf4Ghn5tApwCxbWt9bebUEwmfsdk70C2QuccB5sEGSGW3NtWxxmRvGrkiON2bNakg08QE9drgsj0fQ)

All’udienza generale in Aula Paolo VI, il Papa spiega il concetto di libertà secondo la fede cristiana: non consiste nello stare lontano dagli altri, sentendoli come “fastidi” che limitano la nostra azione, ma essere inseriti in una comunità, amare e servire gli altri

[Paolo, il bimbo seduto accanto al Papa: ‘La sua, una lezione che viene dal cuore’ ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Fe.A.IPo4KG1YGxestSqMvXami0-f55gv00RjQSIDNDFP9qFyQFsUjHrNUA00YjrvJpp_ngHZO6LYYFD5z7NG_SVegA)



[Paolo, il bimbo seduto accanto al Papa: “La sua, una lezione che viene dal cuore” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Fe.A.IPo4KG1YGxestSqMvXami0-f55gv00RjQSIDNDFP9qFyQFsUjHrNUA00YjrvJpp_ngHZO6LYYFD5z7NG_SVegA)

Fuori programma durante l’udienza generale. Un ragazzino di 10 anni si è diretto verso Francesco che lo ha fatto accomodare sulla sedia del reggente della Casa …

[Congo, il dono del Papa a un orfanotrofio: pacchi di farmaci per i piccoli malati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FT.A.UwZKgx7IFYuJogUDMFTK9F73iM3QhOgxEvCXeSSKaHlGcG0vAcYpei8TAwh4a2a3H1TsNjzjNdvAI5Dw_devNA)

[article icon]

[Congo, il dono del Papa a un orfanotrofio: pacchi di farmaci per i piccoli malati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FT.A.UwZKgx7IFYuJogUDMFTK9F73iM3QhOgxEvCXeSSKaHlGcG0vAcYpei8TAwh4a2a3H1TsNjzjNdvAI5Dw_devNA)

Al Foyer Nazareth, alla periferia della capitale Brazzaville, giunti tramite l’Elemosineria apostolica e la Nunziatura i medicinali offerti da Francesco per …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Simposio sul sacramento della Penitenza: la misericordia di Dio attraverso la storia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FM.A.rxHpbKH_XXYdlmoNSRtI-7vbScGXnGduDkKfwFVAPHSnZkF1drOOyOY1c0Y3h8bx_2TMNPlsEjCfPsyW2DS1kw)

[article icon]

[Simposio sul sacramento della Penitenza: la misericordia di Dio attraverso la storia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FM.A.rxHpbKH_XXYdlmoNSRtI-7vbScGXnGduDkKfwFVAPHSnZkF1drOOyOY1c0Y3h8bx_2TMNPlsEjCfPsyW2DS1kw)

È in programma al Palazzo della Cancelleria il 21 e 22 ottobre e ha come tema: “Penitenza e Penitenzieria tra rivoluzioni e restaurazioni (1789-1903)”. Il …

[Intelligenza Artificiale: quali sfide per la società e per l’uomo?](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Fd.A.nM4D6gCIk0MY3NeK1FLqVfEziGcRBDwje0xbhChl5wg889SUORgi_Iw18BVNBS7nu5jzduCf6OXy-0IqMcvb8A)

[article icon]

[Intelligenza Artificiale: quali sfide per la società e per l’uomo?](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Fd.A.nM4D6gCIk0MY3NeK1FLqVfEziGcRBDwje0xbhChl5wg889SUORgi_Iw18BVNBS7nu5jzduCf6OXy-0IqMcvb8A)

Al Palazzo della Cancelleria il 21 ottobre un Simposio richiama esperti internazionali a confrontarsi sulle sfide poste dall’IA all’umanità. Un approccio …

[Tarantola: nel mondo che cambia si vince con la cooperazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FZ.A.u2UrK-WJM-y_BB2ZNN3rPGXMZ0Dw-6Zhc6tp3Cw8A9bTs1CdvZlbSHEK9yrQ40MAK-UKx5s46bmOvdzxgiH1yw)

[article icon]

[Tarantola: nel mondo che cambia si vince con la cooperazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FZ.A.u2UrK-WJM-y_BB2ZNN3rPGXMZ0Dw-6Zhc6tp3Cw8A9bTs1CdvZlbSHEK9yrQ40MAK-UKx5s46bmOvdzxgiH1yw)

Il presidente della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice, Anna Maria Tarantola, presenta il convegno internazionale che apre domani in Vaticano sulla lotta …

[Paglia: ‘Ad Haiti ho ascoltato il grido di dolore di un popolo dimenticato dal mondo’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FW.A.OTYBgny7e-vu0b1byt3ajXM92zmM8yHx8gz0ZubKmatIfu7giWjEo_IRLMGFEdyJ1QBm3MOHVKpdXhiVYDFlxQ)

[article icon]

[Paglia: “Ad Haiti ho ascoltato il grido di dolore di un popolo dimenticato dal mondo”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FW.A.OTYBgny7e-vu0b1byt3ajXM92zmM8yHx8gz0ZubKmatIfu7giWjEo_IRLMGFEdyJ1QBm3MOHVKpdXhiVYDFlxQ)

Al termine della sua visita nei Caraibi, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita ricorda gli sguardi di mamme e bambini incrociati nel Paese. …

[Congregazione per i Vescovi: allo studio gli statuti della Conferenza per l’Amazzonia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FN.A._avalY8XSOGiOOw1YlpM3B6NSzhMLvdZrPcklnCRfPazhgJhNOK_Pf3m4hfBFpIuSzjuWW3a2oNTzUXKvpZQOA)

[article icon]

[Congregazione per i Vescovi: allo studio gli statuti della Conferenza per l’Amazzonia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FN.A._avalY8XSOGiOOw1YlpM3B6NSzhMLvdZrPcklnCRfPazhgJhNOK_Pf3m4hfBFpIuSzjuWW3a2oNTzUXKvpZQOA)

Una nota del Dicastero comunica l’avvenuta erezione canonica, da parte di Papa Francesco, del nuovo organismo ecclesiale che avrà il compito di favorire lo …

[Comunicare la bellezza della famiglia: le proposte della Chiesa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FJ.A.eG-TFfHZaXt8_bY9rsnL82KuTqmDeuZU-6bnbhsK3P1W0MdS47gKVp2s4xnhy7WA7TonbFpoPznDGwui4WjRag)

[article icon]

[Comunicare la bellezza della famiglia: le proposte della Chiesa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FJ.A.eG-TFfHZaXt8_bY9rsnL82KuTqmDeuZU-6bnbhsK3P1W0MdS47gKVp2s4xnhy7WA7TonbFpoPznDGwui4WjRag)

Una giornata di studio e riflessione promossa dall’Università della Santa Croce, in programma il prossimo 29 ottobre. Ad aprire i lavori sarà il presidente …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Fg.A._FJnPhO9Y5S5RxXDc3bp1_NdT7AxtQKmhFOyB1QzcT2WptYMUFkdXemnbtc2_6F0UP7Yy_GTLEOLBENJZzEDRg)



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Fg.A._FJnPhO9Y5S5RxXDc3bp1_NdT7AxtQKmhFOyB1QzcT2WptYMUFkdXemnbtc2_6F0UP7Yy_GTLEOLBENJZzEDRg)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FU.A.2X2zooD_t7svpGBh5SnHcp-UvWWV4WymifcwED0POXRiuwUp6r7CkTzMzw7SyECLMFFapGdebHdGHzgqD6URHg)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FU.A.2X2zooD_t7svpGBh5SnHcp-UvWWV4WymifcwED0POXRiuwUp6r7CkTzMzw7SyECLMFFapGdebHdGHzgqD6URHg)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FQ.A.SuBLK0njBqMEWeHNLFrNKrEaMNHfZ2WVJ2PWWLt4PoqM5miHakW0YPfL_B08cbNV57ZsPtWG1c6z_lW9RYVOOA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FQ.A.SuBLK0njBqMEWeHNLFrNKrEaMNHfZ2WVJ2PWWLt4PoqM5miHakW0YPfL_B08cbNV57ZsPtWG1c6z_lW9RYVOOA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[10 anni dalla morte di Gheddafi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FV.A.ojHoKSVzFkBrqsvjtDhtXH0hG3bjF-cpQrrFjPqWrJ3UDzZNTgDeT564G0ku_HEfXwpa7T6o2vABwMfNumCm_Q)

[article icon]

[10 anni dalla morte di Gheddafi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FV.A.ojHoKSVzFkBrqsvjtDhtXH0hG3bjF-cpQrrFjPqWrJ3UDzZNTgDeT564G0ku_HEfXwpa7T6o2vABwMfNumCm_Q)

Sulle pagine de L’Osservatore Romano una riflessione sul decennio che la Libia ha trascorso dalla fine del regime, sull’impronta lasciata dal suo leader e …

[Nord Corea: nuovo lancio balistico. All’Onu riunione d’emergenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FI.A.0MMutX-MErOVKOsAm1X9VYrOXWrl5WDymkwvMIZTcDB5R0AUWbZwNFK1NVKAhRhbFr1LtmzRo5aY5qQMLSbJXw)

[article icon]

[Nord Corea: nuovo lancio balistico. All’Onu riunione d’emergenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FI.A.0MMutX-MErOVKOsAm1X9VYrOXWrl5WDymkwvMIZTcDB5R0AUWbZwNFK1NVKAhRhbFr1LtmzRo5aY5qQMLSbJXw)

Convocazione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, dopo che la Corea del Nord ha affermato di aver testato un missile balistico lanciato da un …

[In Sudan si polarizza il confronto sulla fase di transizione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FO.A.j04i_2W6A1PxwFZ7AAP3xolOBS8aeXo7dodH4cgbguBsrVgyXhe3Ffvq7EG0CuMXrPQiDsXkLYKciKwi0RIHgQ)

[article icon]

[In Sudan si polarizza il confronto sulla fase di transizione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FO.A.j04i_2W6A1PxwFZ7AAP3xolOBS8aeXo7dodH4cgbguBsrVgyXhe3Ffvq7EG0CuMXrPQiDsXkLYKciKwi0RIHgQ)

A Khartoum dopo tre decenni di governo di al-Bashir, scendono in piazza in modo alternato le due fazioni che guidano la transizione verso la democrazia, …

[Arriva M.A.MA, a sostegno delle mamme in carcere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FS.A.pfwhH3tceaQCjwmmMno4hgZ2kdMJsC7cEdS3798j50HPFOwFUUGm49DKndkLGaus2LZvfj_oqE6L8nMpupAo5Q)

[article icon]

[Arriva M.A.MA, a sostegno delle mamme in carcere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FS.A.pfwhH3tceaQCjwmmMno4hgZ2kdMJsC7cEdS3798j50HPFOwFUUGm49DKndkLGaus2LZvfj_oqE6L8nMpupAo5Q)

È stata inaugurata a Roma, nel carcere di Rebibbia, la “Casa per l’affettività e la maternità”, struttura dedicata alle detenute e alle loro famiglie, dove le …

[Tra le vie dell’etica e della fede: in un libro il ritratto di Mariella Enoc](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Ff.A.G6guNWr_xMzpQXVXwHs5kahguVDMKkme1CcS8kFD11Rmam-VI8kLBfu1hCMNOb8u_E4OGKyKKVbAv_rLd1p5eg)

[article icon]

[Tra le vie dell’etica e della fede: in un libro il ritratto di Mariella Enoc](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6Ff.A.G6guNWr_xMzpQXVXwHs5kahguVDMKkme1CcS8kFD11Rmam-VI8kLBfu1hCMNOb8u_E4OGKyKKVbAv_rLd1p5eg)

A Roma la presentazione del volume a cura di Francesco Occhetta e Mariella Enoc dal titolo: “Il dono e il discernimento. Dialogo tra un gesuita e una manager”. …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Ds5.Rct.6FR.A.5uPFH0nykU7P2C5Yu7p8Hw2xdUKSmR7hsybFAZosuuiLEEHY-3Rj5ER47rl4XISqUuixmPkHExbsbj9JOJ32Mg)

SOCIAL

🔊 Listen to this