Le notizie del giorno

19/11/2021

[L’appello del Papa: debellare la povertà per fermare il lavoro minorile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7ge.A.h-TpF3dHyEJiQLG1fcW7eQftJfC4DQFFCICryAqJPkXaGbhy8laOLUMXhEumcwkZUrHe33rTdcj4ypKiuzHaLw)

Francesco incontra i partecipanti alla conferenza “Sradicare il lavoro minorile, costruire un futuro migliore” organizzata in Vaticano dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e chiede agli Stati e agli imprenditori “lavoro dignitoso” per gli adulti delle famiglie, in modo che …

[Il Papa: incontro e dialogo, uno stile di vita che aiuta nell’amicizia sociale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gk.A.sZZtp5mN049wgTBktwtqE0klPViuXuHQ4h3r845rOIdCdaAlm6dNGi70AFx6bWyq5wrUzOl0Ep8FzFrLHFIDcA)

Nell’udienza ai membri dell’Accademia di Svezia che assegna i premi Nobel, Francesco ricorda che il dialogo sociale è la “via maestra verso una nuova cultura” …

CHIESA E SANTA SEDE

[L’impegno della Chiesa per sradicare il lavoro minorile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gg.A.pXrTmRs1INtEZD8aB7X5xbZM2hjTz5TqUnhX-uck92uMpv-PBFyKna_s5dh68fFal1Jf3VdpbhacaryP3tJVRA)

In Vaticano la conferenza organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo integrale. I partecipanti questa mattina in udienza col Papa. Il cardinale …

[Giornata della pesca, Turkson: agire insieme per fermare le violazioni dei diritti umani ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gp.A.LphZRWzjWKMge2lZZLW9lpol3ppkxY9W04hOyFuSdz9CAeC51qusNk4PpPevFK1Px2jY797YgTCLqJEpo5AdYw)

In un Messaggio in vista della ricorrenza di domenica 21 novembre il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale rilancia con …

[Abusi, Caffo: “Rafforzare la collaborazione tra Chiesa e Stato”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gx.A.HoRmzbwr4xRMu-3WGZQvaRF8pPPV7Oy0h1jx2yorOm9Bb_hdXIRThxItPSorD6UcLDg3_OrknflAK7c4mBaNSQ)

Il fondatore di Telefono Azzurro e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori, Ernesto Caffo, spiega che le violenze sui minori e le persone …

[Migranti, Paglia: la morte del bimbo siriano è uno scandalo per l’Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gz.A.-6fCi-im8L2C_SyLYWNtXaqCWG3aAuRBqdi9dtRFtVzCLhLgqQfI0b1vYyAj-O8_DElthMDhL0p4T6dV_TCeuQ)

Il dramma dei migranti bloccati al confine tra Bielorussia e Polonia è stato segnato dolorosamente dalla morte per il freddo di un bambino siriano dell’età di …

[Marocco: centenario dell’inaugurazione della cattedrale di Rabat](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gl.A.sf1EauPFODu5W0fveUlXPxdBVp81YDUkNYwF0bjbG886PXTXDST-EXjsHy31GYBgKFkKUX7XJvyYxnGZ62gB3A)

L’Osservatore Omano ripercorre in un articolo la storia di questo luogo di culto e della presenza cattolica in Marocco

[Plenaria Uisg 2022, al centro la vulnerabilità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7ga.A.JpVq3AR9ZURqfP0PHlEYJKREFbc_R7GCyH5w2mlweuMu5ceuXiOfFFzttD8CFiJi5tSfZQVxAFDOcYjE5ujELg)

“La prossima Assemblea sarà occasione per condividere le nostre fragilità e per rinnovare la forza della comunione, che è sempre riflesso dell’amore di Dio”. La …

[A Savona appuntamento per la 54.ma Marcia nazionale per la Pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gb.A.wUzstBbB5h_WQJygHR9-YWBreBfAfO5IyZNkrU81V74vQmbEdKufBChSUvJ5BNeyt4Jl1URvSWH1c-K7oOXQ3g)

Lo scorso anno la città ligure non aveva potuto ospitare, a causa della pandemia, il tradizionale evento svoltosi per la prima volta a Sotto il Monte nel 1968

[Al via domenica, in Paraguay, all’Anno dei laici](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gd.A.rOsXeXGD7FZVWakytbNKoJkhZQUOgOstQSbobtVOTWD-zNk7cMamASiNPJLj2fl3y3HREWeD51QjUNzoK1iYzQ)

Voluto dalla Conferenza episcopale, viene proposto per tutto il 2022 come tempo di riflessione sull’identità e la missione dei laici, uomini e donne della …

[Caritas Belarus apre un conto di beneficienza per aiutare i migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gv.A.Epcg3RLLg-86lC41QDHVpzHex3v1b9RaJSBhO1HB8QNIvBQvhRe1hdg55VEaa5hPaRovYzz0ITywAFk2jhCA4A)

L’iniziativa in risposta all’appello dei vescovi cattolici che hanno chiesto solidarietà per coloro che, al confine con la Polonia, si trovano in una situazione …

[Lojudice: istituire la Giornata nazionale dell’ascolto dei bambini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gr.A.eyH0_uhyBdKxy0mo4jB_qIDmPZa_SzTSedgV7yAdBcEWsNlmG6-v2AOA1HtXwDCPJ9Nfo0HvrrjgoUrNO0SIWA)

L’arcivescovo di Siena ribadisce la necessità che il coinvolgimento dei minori diventi un diritto esercitato in tutti i luoghi istituzionali. Anche nelle …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gq.A.PERCzc9e7SS-P5tYfjZnvBWOYyvK_JVedaaVQBCJ6Hc3XL8amU-MtIg6yIjY8x7B1nDoTSQo7XWq22qdo1UsOw)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gi.A.xoREkCRNk-jiLzZLa7XyLw_Wpmkvb6pKYb9BPGcM4eF44aHbnez0-Qju_HWjMDuBZ_Wdn-cUy6fxT6dvAwGv-A)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gm.A.J_lPi04SVyrnmJs_u_00DYtY7sP6h9wDfAkITmEd6KELjmJH2-U3LkBjVFhGTfejeMPFqWXthE1Um5BDCcP3Wg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Il grido di dolore dell’Amazzonia brasiliana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7g0.A.nqu7UI1M_vTgvunr1176kl8D6kEjvF0J6UyZgaVjSb1teymGA2MmlboJysna6qBy7T4hrKD-P5J9sBpmXLeoRg)

Sale al 22% la deforestazione della foresta pluviale, è il record degli ultimi 15 anni. Oltre 13mila chilometri quadrati di territorio sono andati distrutti. …

[Lo Smom a Dubai, le religioni non sono al servizio dei populismi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gn.A.cvY78-QY-8BZEVMej7I0fvHMVylUuOUKgZvuOT8CsBlvVyIG_6Gg26jnvm-acvzXsVcCnHl5aHqkyGslZ3ygVg)

L’azione dell’Ordine di Malta a favore del dialogo interreligioso e per alleviare le sofferenze di chi è in necessità. Al forum interreligioso di Dubai, il Gran …

[Allarme Onu: schizzano i prezzi dei medicinali in Libano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gs.A.oFdMHaCMERbrkSP8oGfrEUfE88zmANmxsGHK6h5T5-FjymeoZzk9vZbcS3fQaKhrmW1KAZi9pAxTfV-OoBrO6w)

Le Nazioni Unite condannano il taglio dei sussidi per le medicine nel Paese dei Cedri dove aumentano i suicidi. C’è chi specula su alcune importazioni mentre …

[Quanti “Sbarchi di umanità” a Lampedusa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dym.Rct.7gf.A.lq5cEyBmZp-BzYCtS_cLzdRidcSFNhL34_XUiXAZhqnqvxngHr4KvcWdk5RQTphl76xKcpvi2n4gM0GOGafgBA)

Presentato nella piccola isola siciliana il libro di don Stefano Nastasi, parroco di San Gerlando dal 2007 al 2013, e di Alfonso Cacciatore. Ricordi di incontri …

