[Vatican News]

Le notizie del giorno

19/09/2021

[Francesco: servire chi è ai margini senza cercare gratificazioni personali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4l1.A.0vG81yh5vZq5h_6NBaNYKu49HwlPJtSDcOF_BjwXs_WDnU0PrccL0vQQLn6knXUBeOsTbgaCAO8LerP5iRug_A)

Nell’ottica di Dio il valore di una persona non si misura dal ruolo che svolge, dal successo, dal conto in banca, ma dal servizio. Francesco all’Angelus rinnova il primato dell’essere servi che costa fatica e spesso “sa di croce” ma avvicina a Dio. Ciò che conta davvero – dice – è accogliere i …

[Il Papa prega per le vittime delle piogge in Messico e per le persone ingiustamente trattenute](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4l5.A.MIZcWqm4Eyr5FHdQOPNr2cowVEvYHzHMcHggqteqi-DfjkROMkG9MbyM-MpfJbDFeg2GNXUEnOlT2ZFcvjgNrw)

Le vittime delle alluvioni nello Stato messicano di Hidalgo, le persone private della libertà all’estero e il 175.mo anniversario dell’apparizione della Madonna …

CHIESA E SANTA SEDE

[Conferenza di Varsavia sugli abusi: un impegno comune al fianco delle vittime](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4lt.A.pNBUA4_3YBjwJPGg-leV6qeWkhsc5K1cq2d0jRs4aASJgBNeRCPzV6x6La-2ysgKa97QAxKXWH5WVkruQ7rHXg)

[Conferenza di Varsavia sugli abusi: un impegno comune al fianco delle vittime](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4lt.A.pNBUA4_3YBjwJPGg-leV6qeWkhsc5K1cq2d0jRs4aASJgBNeRCPzV6x6La-2ysgKa97QAxKXWH5WVkruQ7rHXg)

Il saluto dell’arcivescovo Stanisław Gądecki e l’intervento del cardinale Seán Patrick O’Malley hanno aperto la Conferenza internazionale sulla salvaguardia dei …

[A Roma il simposio del Circolo Allievi di Ratzinger](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4lv.A.KWH5MeRTxN6vpeMtZZ93knVExnRQFUOVxy9PpFGVpFdc9evWlSEQqdQokYr8PHahAOamjtIxUIwJbDywy4yJ0Q)

[A Roma il simposio del Circolo Allievi di Ratzinger](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4lv.A.KWH5MeRTxN6vpeMtZZ93knVExnRQFUOVxy9PpFGVpFdc9evWlSEQqdQokYr8PHahAOamjtIxUIwJbDywy4yJ0Q)

Si è svolto ieri all’Istituto Patristico Augustinianum a Roma un incontro pubblico organizzato dagli Allievi di Joseph Ratzinger. Un dibattito appassionante …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4l7.A.B1LuCPceF3V4e_5gZs-3gy8aLq-KdpnSubxNi2vmuabmcBwWVHb5yioJiSJndyXYlevwWIFT5VfUkAKHvJwbSw)

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4l7.A.B1LuCPceF3V4e_5gZs-3gy8aLq-KdpnSubxNi2vmuabmcBwWVHb5yioJiSJndyXYlevwWIFT5VfUkAKHvJwbSw)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4lu.A.GS9Z8WASb5Mc44_nqNAIr0JM4Q331vQnRs1G9c06qwxeTstctup7nXBUlCkFNejI9U71bbJWIh798TX35dfTWg)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dm5.Rct.4l4.A.IvG3l0dOk1pOfU5SCd7rDUWbq07s3Ll151uvLw7pCc1-_12fJ0CnHGyBX3BGNpL9YfE1r4cfPdbImpzAUrBh0g)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

SOCIAL

