[Vatican News]

19/08/2021

[Il Papa: dopo la pandemia ripartire con responsabilità e senza egoismi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3H9.A.aJOqjoLBG-g2VClrnlF5T0hCQcEFGxeUx7N6VmEfl5hcsmDWZvOwXwh3uelf9pRy85l2ElyjLQzXcO06fRqC0g)

In un messaggio a firma del segretario di Stato Pietro Parolin, Francesco benedice i partecipanti al Meeting di Rimini al via domani in presenza: “Necessario reperire risorse e mezzi per rimettere in moto la società, ma c’è bisogno innanzitutto di chi abbia il coraggio di dire ‘io’ comunicando con …

[Il Papa: emergenza climatica e crisi umanitarie creano povertà, urge solidarietà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3IA.A.8-3uk1Wi__ulcaQ_vglVsEjXlS7WeJz3JczkyjbYBA1kIEeaiZXcy5IUxH5dzT_uhdPluUNsE7Iv-0Yi_57Rhg)

Con un tweet Francesco condivide il tema della Giornata Onu per l’aiuto umanitario ricordando che chi è in miseria è più vulnerabile rispetto agli eventi …

CHIESA E SANTA SEDE

[Da Rimini il grazie al Papa per il suo messaggio al Meeting](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3H1.A.-ckLmeLDKRGQDaXoZAxMvc74Y6vkAsejANGMZ4HR7e9y7xYqmaFeLD2SCwiBl5-r7S4nvVsevSn4nhAJOUmx0g)

Da domani al 25 agosto, riapre i battenti il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli promosso da Comunione e Liberazione. A Rimini tornano ad incontrarsi …

[Luigi, il fiore di una vita nascente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3IC.A.88PK1f-kC_bO58fMaQNOcZWBuXLZsGIQ7kSPfdBIp-TyeYLSnGrsH3RKNDBqttOQtG98WN3xQ5sFQvZm_cJdVQ)

Un anno fa, don Antonio Ruccia, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Bari, trovò nella culla della vita un bimbo di 9 giorni. Da quell’esperienza è …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3IF.A.XIDpU5bp2rU2vIMKxEznJuG8OkhX9RKzUWTqpuDBXgLeHED05guWa81RyMsJtvWXySkxOOgZExUq3kuU2GM5ig)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Biden, il caos in Afghanistan era inevitabile. Iniziata la repressione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3H4.A.G1VlMj5_10NT_DuyPji8TyB8pydwGFL5jGU07DpA9aICwZKz0VXZuoChf2zoeh0GwXbtoRbY5gsRBv3XqFvOlw)

In Afghanistan scorre il sangue del dissenso, mentre i talebani avvertono che non vi sarà mai democrazia. Biden si difende dalle accuse del tracollo nel Paese …

[UNHCR: prioritario rimanere in Afghanistan. No ai respingimenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3H2.A.RkWJB0Vv1fc6KDwYaK6Hc8vI14TMHaee00vRTef8teu-D7Op5qYxnlr-5PkhnMYgBWwKxk8wYm4nwyeb4Jm_IA)

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati determinato a rimanere in Afghanistan. L’emergenza è nel Paese e noi restiamo per dare assistenza …

[L’ong Emergenza sorrisi: si aiutino i medici dell’Afghanistan](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3H7.A.pMDrZze0PDju_9vrZOpMckPPwaQhEbap93SgTSj24wX9ysFCi0i3YRg153Vg0uEknIHoNJE5dSNyKl9LwkB7oA)

La preoccupazione dell’organizzazione che, in quel Paese, aiuta i bimbi nati con malformazioni del volto. La ong teme per la sorte del personale locale. …

[Haiti. Sale il numero delle vittime, aiuti dalla Cei](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3Hy.A.l0OCpcONlaCw2NDoF2BHnKaPuUbkhr0opxnh11bnv9ktYrIFUwtYeoyYoEz9hrLK-72Fco9TV3du41Rtmp1EiA)

Le cifre arrivano dalla Protezione civile locale: 2.189 morti, 12.000 feriti e 332 dispersi. Ma dopo il terremoto, il Paese caraibico deve fare i conti con il …

L’offensiva jihadista è stata condotta nei pressi di Gorgadji, nel nord-est del Paese africano. Il presidente, Roch Marc Christian Kaboré, ha indetto tre giorni …

[Trasformarsi in territorio plastic free: in Val di Pejo un sogno che sta diventando realtà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dg4.Rct.3ID.A.s1-pmgrlutyeOIo0J9M5STC1SaXewEXb4Z7dby_t07K1j8M1OXe5DUUQGq9Su71657eXW9T7-5XUfz5EB1uHoQ)

Ogni anno vengono prodotte più di 300 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica e questo numero purtroppo è ancora in crescita. Solo il 9% viene riciclati. …

SOCIAL

