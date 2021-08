[Vatican News]

(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgb.Rct.3Aw.A.eV5Sra4xKknw7OR4uVE8C2uh4GuqxKk_8QBM3NQMJuenCSnnskQgSTZalkEyt1XaN0hc8lFvvQ0-5150zBAsrw)

17/08/2021

Si è concluso in Iraq il Sinodo della Chiesa locale che ha discusso del ruolo dei laici e delle donne e della situazione politica. Il cardinale patriarca dei caldei invita ad appoggiare ministri e deputati cristiani “per il bene del Paese”. Deciso anche il cambio di nome del Patriarcato: scompare il …

“Unità e discernimento”, sono alcuni dei punti chiave evidenziati da monsignor Luis Marín de San Martín, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi e coordinatore …

Per il secondo anno consecutivo è partita la missione itinerante di un gruppo di religiose sull’isola greca, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, a …

Il teologo carmelitano François-Marie Léthel ricorda padre Olivier Maire, ucciso in Vandea il 9 agosto, suo amico e collega in tanti convegni e conferenze: era …

Istituito da Papa Francesco nel 2016, ha rilevato le competenze e le funzioni appartenute al Pontificio Consiglio per i Laici e al Pontificio Consiglio per la …

Nella cittadella umbra, tra il 20 e il 22 agosto, tre giorni di convegno sulla sinodalità per approfondire il tema dell’assise 2023 e prepararne le tappe di …

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

In Afghanistan, ormai sotto il controllo dei talebani, sono ripresi da ieri sera i voli di evacuazione all’aeroporto di Kabul, presidiato dagli Stati Uniti, …

Le donne obiettivo dei talebani, chiuse in cantina o in fuga per evitare la vendetta. Appello delle organizzazioni umanitarie: la comunità internazionale …

Credenze e superstizioni alla base del fenomeno che in tempo di pandemia ha fatto registrare una recrudescenza. Intervista a Elisa Tronconi dell’associazione …

