14/11/2021

[Francesco: di fronte ai poveri i cristiani organizzino la speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QW.A.JhlIUBN4PFpuqr4Ah1eY0Q0H87MAbiJPzyi1Jud7leSKhxu2QQgeaWKZrPduCHkpMDw6i4g_rYFxV6l9v-U2DA)



Non si volti la testa di fronte ai deboli, ma si agisca per sollevarli dalla sofferenza, impegnandosi socialmente e politicamente. Il Papa, nella Messa per la V Giornata mondiale dei poveri, celebrata nella Basilica di San Pietro, chiama i cristiani ad essere convertitori di bene

[Il Papa: l’amore rimane per sempre, chi fa il bene investe per l’eternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QQ.A.M_Fu6M4hZx5rrkRh_xy7vwB9otrEOf39brbyioVeGMa6QFel4OUAkzxajSlq0TzZhAazJWzW4OQqY3my3s_TJw)



Francesco all’Angelus ricorda che le cose terrene, come il denaro, il successo, l’apparenza e il benessere fisico, non sono destinate a durare. Rimarrà invece …

[Il grido dei poveri e della terra nel post Angelus del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QX.A.nskeUl3cTeVryhkCagEzetSDGcMXEb7d04e10TfA8zC9FqjFmJUr16n6dY7duIpKPI2TqDwJiSB_yq5vOuO-NA)

Dopo la preghiera mariana, Papa Francesco ha ricordato le grandi sfide che accomunano le persone più fragili e le emergenze ambientali, lanciando un appello ai …

[I poveri, preferiti di Dio: video messaggio ad Assisi del Papa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QY.A.3TML2rL9LwJN3a-n8_pSsx11e6PYP7NoxHLg7LaRLpdDtD5pib3vG9V2eh8sYocg0LHi4AICxwrEmNE3wz1EnQ)

“Chiedo perdono a nome dei cristiani che vi hanno ferito, ignorato e umiliato”: così, nella V Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco si rivolge a quanti …

[A colloquio con il Papa emerito i vincitori del Premio Ratzinger](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QN.A.Jk9O7RYWJeE5DgO4HQkERfWQ9hJCr8gkUaWbSw5RQ6nydSZqLRUyG5Cwo_Yifp1AYSlMFKbochX4rGs9lFyX7w)

Nel Monastero “Mater Ecclesiae” le quattro personalità insignite del Premio Ratzinger da Papa Francesco

CHIESA E SANTA SEDE

[La risposta alla povertà dei Frati Minori di Assisi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QR.A.nTEMwJWvfMe1y8r4k_u2LCjGokkTMyTs6I2G03KmOZJgt1sv4ehLzEIE-Lp9nlSbmyKZxnolUWXwQEzGhp48Pg)



Nella Giornata Mondiale dei poveri e dopo la visita del Papa nella cittadina umbra si rafforza la missione della famiglia francescana a favore dei più …

[Jennifer, fuggita dall’inferno della prostituzione: la mia vita un caos, Dio l’ha cambiata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QT.A.uFeXtFt4Ta2AtKBQqXcS6mLtPHOGqj-K77N5uLYB4FUdjwpasu4dGzPcTjAu4iu00-woGppwx5mw3iZVBlAy3g)

Nella Giornata dei Poveri, la storia di questa giovane 23enne originaria della Nigeria, vittima per lungo tempo del traffico di esseri umani. Scappata prima …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QM.A.qkkRBoxvKN3zRlWm0qljNJEuXODP62aamB1iYdQiWy7AAJi4VcDfNiVEFxmR-oPrCal_oPO9Zk7wYLhmqGuk3Q)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QH.A.MXurmZOe2ZzLYufGdGghR-zAeIomcauUPDcwuPTCGcKuWYREyUWOqbkbek9kRjEo9hy3nueDVKR6gVu3UOSf-Q)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxk.Rct.7QU.A.Myl8TZunN2np3eNwziFbPRqw6YQ1xLJzi3D_dOtvYKZpQoVFqVi3UFSR6nPR9zniB0OwOOf5z_901dqHXsyIcQ)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

SOCIAL

