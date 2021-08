(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z1.A.WFiH6CMYAtzpYDLI5aj9qDCt29pTigN39BrMOXooIx7SH-q3Df4ccJ5LORc3dTaltUj7vGfHBbu5CW8Xx3_D4Q)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

12/08/2021

[Francesco: non è cultura né bellezza se sfrutta il lavoro schiavo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zn.A.TjSl_dlfoD2Me04Q2i6r91JZd9I2DzFuzP4_-5Y7ZsvD0FthnQpQmgX5W5PJ24pjslxEAuJ8eGLA6da4goonvw)

[article icon]

[Francesco: non è cultura né bellezza se sfrutta il lavoro schiavo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zn.A.TjSl_dlfoD2Me04Q2i6r91JZd9I2DzFuzP4_-5Y7ZsvD0FthnQpQmgX5W5PJ24pjslxEAuJ8eGLA6da4goonvw)

Il Papa risponde a Maurizio Maggiani, che giorni fa sul Secolo XIX gli aveva scritto una lettera aperta raccontando con “vergogna” la scoperta del metodo criminale a danno di immigrati con cui venivano stampati libri suoi e di altri autori. Oggi sul quotidiano genovese, sulla Stampa e su altri …

[Il Papa: con i giovani possiamo realizzare il sogno di un mondo fraterno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zx.A.OB-EdOM7aPLIOGMFHDK8paEz8wDIePyeIKPBECxmu1TONDKsqPcFtmoSOdva-Ul8DLtjsOjnJJrKCL2v9ZsA0w)

[article icon]

[Il Papa: con i giovani possiamo realizzare il sogno di un mondo fraterno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zx.A.OB-EdOM7aPLIOGMFHDK8paEz8wDIePyeIKPBECxmu1TONDKsqPcFtmoSOdva-Ul8DLtjsOjnJJrKCL2v9ZsA0w)

In occasione della Giornata Internazionale della Gioventù, Francesco ricorda il fondamentale contributo delle nuove generazioni per rispondere alle necessità …

CHIESA E SANTA SEDE

[Parolin: fieri della testimonianza di fede dei cattolici cinesi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zq.A.Uc0c1ouad8cuYMwmfQI6bR65cyKdcAIn9azNJbp0I-iCT8sKas0a6OhskU-dPkvVlEu-KmSVuWztTs7IJQM-eA)

[article icon]

[Parolin: fieri della testimonianza di fede dei cattolici cinesi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zq.A.Uc0c1ouad8cuYMwmfQI6bR65cyKdcAIn9azNJbp0I-iCT8sKas0a6OhskU-dPkvVlEu-KmSVuWztTs7IJQM-eA)

In una intervista a un quotidiano on line del Trentino, dove si trova per un periodo di vacanza, il cardinale segretario di Stato parla di alcuni temi di …

[Sud Sudan, Kussala: religioni unite per la pace, ma servono aiuti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z0.A.XVr_hF_LrnfEmYjZ1faEtVn8vX9KKxv3AywvZazzDP5bfx95oFwFq21XCpmV4xxPaTjE2Kc14x99gv9rpQa_ew)

[article icon]

[Sud Sudan, Kussala: religioni unite per la pace, ma servono aiuti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z0.A.XVr_hF_LrnfEmYjZ1faEtVn8vX9KKxv3AywvZazzDP5bfx95oFwFq21XCpmV4xxPaTjE2Kc14x99gv9rpQa_ew)

Conclusa la missione in villaggi e città dei leader religiosi del Consiglio interconfessionale e del Consiglio interreligioso. Monsignor Edward Hiiboro Kussala, …

[Presidenziali in Zambia, i vescovi: no alla violenza in politica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z5.A.-Y3KNdRRtDsnCooFIFpC0XUjJ2x2n7xhhzLRJPZdFt7IHwkXs8UVZ-cdB7xdyAFOToD8GeWRu0FggvuN0FvhVg)

[article icon]

[Presidenziali in Zambia, i vescovi: no alla violenza in politica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z5.A.-Y3KNdRRtDsnCooFIFpC0XUjJ2x2n7xhhzLRJPZdFt7IHwkXs8UVZ-cdB7xdyAFOToD8GeWRu0FggvuN0FvhVg)

Milioni di elettori da questa mattina stanno accedendo alle urne per scegliere il Capo dello Stato e i membri dell’Assemblea nazionale del Paese africano, …

[La solidarietà del WCC per i Paesi colpiti dagli incendi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zo.A.H8g6jtaHMNVzwtE1QUIoMyvKAO6Ux8e7TNQgSlQ5uRQXtgcyhdHd8frKYOmMr6MDouE6SOiIKahmKMKp8QzYmQ)

[article icon]

[La solidarietà del WCC per i Paesi colpiti dagli incendi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zo.A.H8g6jtaHMNVzwtE1QUIoMyvKAO6Ux8e7TNQgSlQ5uRQXtgcyhdHd8frKYOmMr6MDouE6SOiIKahmKMKp8QzYmQ)

Allarmati ma anche pronti alla vicinanza e alla collaborazione così i membri del Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) negli Stati Uniti d’America in questi …

[Sinodo della Chiesa Caldea. Sako: camminare insieme leggendo i segni dei tempi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zs.A.M65Nkj6C9SDyJbkhtHpuTiXEtjNyJdFOUCBO9bR1XrwLul1bu1HkxwP3lt7fway1QH5ukwe_U4PC1BZoeNP-gQ)

[article icon]

[Sinodo della Chiesa Caldea. Sako: camminare insieme leggendo i segni dei tempi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zs.A.M65Nkj6C9SDyJbkhtHpuTiXEtjNyJdFOUCBO9bR1XrwLul1bu1HkxwP3lt7fway1QH5ukwe_U4PC1BZoeNP-gQ)

Il rinnovamento ecclesiale, la riforma in corso della liturgia e del catechismo, la formazione del clero, la situazione dei cristiani in Iraq. Sono questi i …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zr.A.bomdeGcdFr4EDmDI-8bHcUiK9JDsRyeN0rdkvHkO4J-XsjrumTUzqTnonWpKbsJV4Edsjzok9Yqq4PRtVXKvvQ)



[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zr.A.bomdeGcdFr4EDmDI-8bHcUiK9JDsRyeN0rdkvHkO4J-XsjrumTUzqTnonWpKbsJV4Edsjzok9Yqq4PRtVXKvvQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z2.A.cXn02ogtGtSh4CFOWky1Ku1iphsZeI2e2jiIFmaqsPtPHCAyD0lVV3C47M5QUCqalJBarFxW967S10EhstjxeQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z2.A.cXn02ogtGtSh4CFOWky1Ku1iphsZeI2e2jiIFmaqsPtPHCAyD0lVV3C47M5QUCqalJBarFxW967S10EhstjxeQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z6.A.226hXF6Fgl0wovowk8xoabgU381RXVKFpko9XNDGUkar8L6mnorbKlmqm_LLinaIctZUiEKhdxZDmhp1KE3E-Q)

[article icon]

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z6.A.226hXF6Fgl0wovowk8xoabgU381RXVKFpko9XNDGUkar8L6mnorbKlmqm_LLinaIctZUiEKhdxZDmhp1KE3E-Q)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

PRIMO PIANO

[Brucia la Calabria. Per i vescovi, i piromani sono ‘assassini ambientali’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zv.A.65_ZONVO1GMtDx_adD6f61v0wELIp5T5NVSl-QB6G95YHn2xRTmESasUco259_FSXbeQ9eVaWeEIZ-DS4TcTew)

[article icon]

[Brucia la Calabria. Per i vescovi, i piromani sono “assassini ambientali”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2zv.A.65_ZONVO1GMtDx_adD6f61v0wELIp5T5NVSl-QB6G95YHn2xRTmESasUco259_FSXbeQ9eVaWeEIZ-DS4TcTew)

In leggero miglioramento la situazione degli incendi nella regione calabra devastata dal fuoco che ha ucciso persone e distrutto ettari di boschi. La condanna …

[La maggior parte dell’Afghanistan è in mano ai talebani. Ong: emergenza enorme](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z3.A.sgyNxIVC5-xu9dkBQ9ERFFmDtI_YCAA8Jl28JEFdoSm5h_ob8llmtvs7OvwWUjkYaTnIu3mirSxAFq8Wi78txA)

[article icon]

[La maggior parte dell’Afghanistan è in mano ai talebani. Ong: emergenza enorme](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z3.A.sgyNxIVC5-xu9dkBQ9ERFFmDtI_YCAA8Jl28JEFdoSm5h_ob8llmtvs7OvwWUjkYaTnIu3mirSxAFq8Wi78txA)

Il 65% del territorio è stato sottratto alle forze governative e secondo i media statunitensi, che citano fonti dell’intelligence, entro tre mesi potrebbe …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfl.Rct.2z4.A.roczQi7HkFseda3H8Av1kEYJkwIy7afSa6vHiyiMy8nd79VJ5nUyDhJ5IPJfJwjWjCTe5x51CXORoX13OVkblw)

SOCIAL

🔊 Listen to this