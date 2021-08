(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2nF.A.vebrEepn0oGqV6qc6U4398_xmk_oZvZ63_u_J57jmR5ifQucEh1PfJUnAaQGoBmyd_0n0Q4mwI47qq_fqnVlUQ)

08/08/2021

[Francesco: Gesù, pane del cielo, che ogni giorno ama sulla terra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2m-.A.4L_6G9V0NcN-iBczMYYx6Zb4tapMWRXQHLZToqO81_6pBzkq-NhT71QiIrAmxbZYxrYfdRufxud_UAf0uKkcCQ)



All’Angelus, il Papa sottolinea che a Dio interessa tutto della nostra vita, vuole intimità con noi e per questo il suo farsi pane è l’essenziale, il necessario per ogni giorno. Infine l’invito a pregare in casa, nella nostra mensa per essere sfamati dal suo amore

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Celebrata sul Tabor la Trasfigurazione di Gesù Cristo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2m9.A.nLAepPwTC7DNFUKH0KQq1Yl2oeuAI8mdQO-NxT_MRVwV9566PHY9RuEiPmWGFDlBbVfAq9lpsL-hZGo8pQtq9g)

In occasione della festa della Trasfigurazione, i francescani hanno celebrato una Messa presieduta dal parroco di Nazareth che ha esortato a “guardare in alto” …

[Kenya, un piano quinquennale di aiuti per le regioni aride](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2m_.A._ou2g8DftlZpbIRMV8o0Xd2Fr0OEPro6DdQqm1z9Vf4lBnqUIIgJsBZLmEmdQJnxFIP7r1b55vs59xaSXewSOw)

La Caritas di Marsabit lancia il programma mirato ad alleviare le carenze di acqua ma anche di assistenza sanitaria. il vescovo Peter Kihara: è la Chiesa che si …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2nM.A.7DigzJhULR1FY-NV8XTlocH0o9NO3PIARMgu8O_OWQ1pFcsc5mZlKg3GsTWckP4-XX6Xhzt78ix7txESF8yd6g)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2nC.A.Bl04Rmy9h7_MjF2nyj8ETGgIeag7Bn3kwMrSdKHpgVj-MGIvdjh9MDApROx0Tb_NNZCHk0bPinG-_zsm7pPwJQ)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2nK.A.fX1U4gqtAWIK3hsXklQTVg-W2l0Izq1YJBAAX04GD0O6our1TDNUsuFM9JPqfv7RwNpAmcMDLHs5jp6BIHI7zQ)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[30 anni fa l’episodio simbolo dell’esodo degli albanesi in Italia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2nA.A.K-PLhbrpdOGlddfd1LRBFBhtSUJYBAaf19jlj3gpaDqV8YDPn3CLS-_VP2X4QQdbwQ_QFLukM24r3LEtHmt1Pg)

L’8 agosto 1991 avveniva il più grande sbarco di migranti mai giunto in Italia con un’unica nave. Un momento chiave della ribellione del popolo albanese, in …

[La tragedia di Marcinelle: oggi come allora riscoprire la solidarietà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2nH.A.9oibltJWxn3BfvPAvi7t5ZxQBFFzVK5v4fhSijGw8NiGRLCRQUqQQEje5kUJ5Hcc4rpvcR2dmK_THMaK3knUqw)

Sessantacinque anni fa la catastrofe nella miniera di Bois du Cazier, le vittime allora furono oltre 260. Un evento che ha riportato il pensiero alle recenti …

[Afghanistan. Non solo zone rurali, adesso i talebani prendono le città](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dey.Rct.2m8.A.EDfNMUQ6ho1cfmI0DH1_EP0nN74zcRaZRBS7sz6lV9KdUx0AT-LweCN3d0CeMeK5a1ZN6M1MVzidOyMVwqVCFg)

Quattro capoluoghi di provincia in tre giorni: continua l’avanzata degli integralisti islamici alla conquista di centri urbani nel quadrante a nordovest del …

