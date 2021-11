(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62d.A.HNXFheCnXlPbW-MWcCJcle5PBvXoBsd2q0_PwUihz-2cJ7dVEIA8Ycnq0TKaiwV0jfJGHLmTeeA4QGzQGuLrzQ)

Le notizie del giorno

05/11/2021

[Il Papa: le culture autoreferenziali si ammalano, serve una nuova bellezza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62k.A.pIaChi9_4pXSKCcJyNzTUJch7cSy6C-gy68W6hcmK0GBWWUI1DEVj8fTGTVRoTPP6_LSBwDT0Ub9zS0Qnkbydw)

Inaugurando una nuova sala espositiva della Biblioteca Apostolica Vaticana, Francesco sottolinea il valore della bellezza che non è l’illusione fugace di un’apparenza o di un ornamento. Ricorda che il cuore umano non ha bisogno solo di pane ma anche di cultura

[Il Papa: basta una carezza per dare senso alla giornata di un malato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62e.A.evQ1Qg4h9I73xHAKft_J_1WmolPYXspsO0lO3pAIc-PhIypmSl2M6m-e1S3WScynAlcXjI5SqWJBMNgvilzmmg)

Nel celebrare la Messa in occasione dei 60 anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco ricorda che per amare …

[Il Papa sarà a Cipro e in Grecia dal 2 al 6 dicembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62T.A.8hUjmZwbr_2fnTYxa4Y3OWHRUJ7F7wA_kdqKTk4WoerSCLD8439nWT1kcG-8WOoJbMWUdKMBetKC9rM30qjWiw)

La Sala Stampa vaticana conferma la volontà espressa da Francesco di visitare i due Paesi del Mediterraneo su invito delle autorità civili e ecclesiastiche. …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Non fermarsi alla cura ma donare anche conforto e vicinanza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62Y.A.tcAoGT38HAzwY6GwnTMb1–st2Xrq6LcJrTgMFcdGM-FG8IFP8liBDt6QlTG3mhUAFpX29xX_05ckWcWgfVllQ)

Grande emozione tra gli universitari, ricercatori, medici, cappellani e specialisti che questa mattina attendevano Papa Francesco all’Università Cattolica del …

[60 anni di Medicina alla Cattolica. Anelli: dare senso e rimedio alla malattia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62f.A.NpIMEYouehhmDxYv7vTzLOwmDllhwwgwClR1qeEIMVOeNe4uSCzcUgsVX9l2-N1oNMwUihVo5P5XtQfyXLprRQ)

Questa mattina il Papa celebrerà al Policlinico Gemelli di Roma la Messa per l’anniversario dell’inaugurazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Per il …

[Tolentino: le biblioteche, luoghi in ascolto della polifonia del mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62V.A.Gr93b_rI8Ehgz2wuCHk2WEg4JMVObJ4XsMt-b5QeGe5BqEafMriNEO4zgICKiVRp5k-cPo4uvs_BuxlXY8-zrw)

In attesa nel pomeriggio di oggi della visita di Papa Francesco, il cardinale bibliotecario spiega il senso dell’ampliamento della Biblioteca Vaticana che si …

[Le speranze e le attese dei fedeli greci e ciprioti per la visita del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62s.A.kh8YV4X9eahtf7hRMVCzMYUYSGPC0ogDkpIQtumYALipQuj7yhzSTa1tK5EM5FiosIcqZfEYoKGCgHSCLnn58w)

Il viaggio di Francesco in Grecia e a Cipro. Il desiderio per i greci cattolici di sentirsi, attraverso la sua presenza, in collegamento con la Chiesa …

[Damaskinos, costruttore di ponti tra Oriente e Occidente. Il ricordo del Papa emerito](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62o.A.0scgccP3Y3turt_i1-FZftTP1G5tF8UF8Z-B6cuqqq59APCndatMNHEKxeXGlFV__DR3vPLCm8i0tOBCUxSbqQ)

A dieci anni dalla morte del primo metropolita ortodosso della Svizzera, Benedetto XVI invia un breve saluto letto nel corso della commemorazione promossa …

[Gmg, una sfida coreografica per rendere i giovani protagonisti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62h.A.hT3mMZa1OlQ8ZoKSnsxILlZn0dnGPMtvHVsVRTGOaQIkQwlTporR5D7aMdAzhvvr0h1plPgq0Y5i2aeH04pfIg)

L’idea è della Fondazione Ramón Pané che ha lanciato un concorso per gruppi di ogni Paese del mondo che vogliano presentare una coreografia ispirata alla …

[Lombardi: la missione della Chiesa è comunicare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62W.A.TwTVThgbqHKk4Ef00i9LRD5k39zoC_OSM4o8RAW4qPfwqq3fd8W6Lg_MlNEFlSwTRRIy-ruNz6fcIbNZcMB1mw)

Padre Federico Lombardi racconta in un libro il suo servizio ai Papi e alla Santa Sede. Il volume edito da “Ancora-La Civiltà Cattolica” si intitola “Papi, …

[Lombardi: la missione della Chiesa è comunicare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62W.A.TwTVThgbqHKk4Ef00i9LRD5k39zoC_OSM4o8RAW4qPfwqq3fd8W6Lg_MlNEFlSwTRRIy-ruNz6fcIbNZcMB1mw)

[L’Umanesimo al centro della Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62b.A.Qz0noKDxPfA97bENor6I69_PZsXbYVB3WUKZG6NRbBuAOPAxHGw4Fk8tgTTsnPXzUdDad3_BQrPeepOhJGUXQA)

Al via l’assemblea del dicastero vaticano guidato dal cardinale Gianfranco Ravasi, che proseguirà i lavori fino al 23 novembre, giorno in cui è previsto un …

[La supplica dei vescovi dell’Amazzonia alla COP26: decisioni serie prima della catastrofe](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62j.A.LNyKi7rKb8MknXOa2wgtqV-ecyoKIAa0o-HXIFGDhYgMCRBrpdrwGGeyCm8CAy7ojGsTmK3NNy6DH29LAIbBRQ)

In una lettera rivolta ai leader riuniti a Glasgow per la conferenza Onu sul clima, i presuli del Repam e della Conferenza ecclesiale Ceama sottolineano il …

[La Chiesa coreana invita a pubblicare più testi per non vedenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62i.A.Hh6gHF_uIrWAdsq5lmrhkDUoUPPmQiY-PPG0bKruvQM9mVv_-dDViYQzzQyCSe8XKvSeUlssnzk8JYuc3BA8Hg)

Ieri nella Corea del Sud è stata celebrata la Giornata Nazionale del Braille e la Chiesa cattolica, insieme a diverse organizzazioni, ha chiesto alle autorità …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62X.A.WZWQXqlvstX-igDXB7Jv7GYA2wKtjHp30PyQQioUd5fiR5oqWv_31RRGhLfo5IzMKcHOcBuBMggvdcthERmnJw)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62a.A.df3juCBpkAJS2DM9doq_OngUwYIi7_dcwcDR4_KnAPbGXK0u39xpbVAnExpo8ecX5tttCMHo2H3Lq384L-1I5Q)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62g.A.ZCVJ5y4q45TkD_vSLYHE7CXVpWIdLieAdy0XI7jMY5lCrlTI-QSQ6IhsectcnseDtTJY5dtk0qKjewUiaZ1NqA)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

PRIMO PIANO

[COP26, nuovi impegni contro l’uso delle fonti fossili. Oggi lo sciopero dei giovani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62r.A.qK5mkm11oBi2Wuzps3fmJHIzIikm2Xi_DUAf7UiTwtvfa2qZKHDOxqmiP8s29zvMuPjOoxEKRVcXHpkIvCiS3g)

Alla conferenza sui cambiamenti climatici in corso a Glasgow, oggi è prevista una grande manifestazione dei giovani ambientalisti, che hanno proclamato lo …

[Sudan: la diplomazia al lavoro per il ritorno alla democrazia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62t.A.YGp7GlN7_OzvxSci27qvzm93Qqp3vS2KTzPtitaPaFOTbGPA41Df2gKVagVHbs4lIeFSeMgAzAI_WBF5lCTuSA)

Pressioni internazionali sulla giunta militare golpista del Paese africano. Segnali di distensione con la liberazione di alcuni esponenti dell’esecutivo civile …

[Centinaia di migranti nel mar Mediterraneo in attesa di un porto sicuro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dv8.Rct.62n.A.XOYzCsuEr0-LAQ7UT0qa8nzlO2Kes2kgM9klFvGmjM-kabjbx_M5rmq94fOsiVlTn1OtomdY6b4RLFg2wpZWXA)

Una nuova lunga sospensione per oltre mille migranti messi in salvo dalle navi delle ong che operano nelle acque del Mediterraneo. Si attende l’assenso a …

