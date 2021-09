(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33M.A.hK-JFEvPMAWvkdsUmsI4mfy8b9wxEJAfFIj51Fy1QKgM9SAzKBXkO-zoVYy65MJzgDNf6w8-au3-ekGc3GE8zQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

04/09/2021

[Il Papa: la crisi per la pandemia rende ancora più urgente l’impegno per la pace ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33S.A.Bu5cN5XBWCCTBwfHTIzXQlJyaFCvJNKSeHGEWORnQZKT5JQOaPhPLdVbM4pvN4W_4LOk5dR5SfmdlGVOGKV8qg)

Ai membri della “Fondation Leaders pour la Paix”, ricevuti in udienza, Francesco rimarca l’importanza, in un momento storico critico, di una collaborazione multilaterale e di una cultura dei volti e dell’incontro. “La pandemia, purtroppo – nota – non è stata ancora superata e le sue conseguenze …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Erdő: il Papa a Budapest, segno di rinascita dopo oltre un anno di pandemia ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33V.A.gH4znShJjqe9-2xkFdqnNfEtLYwQZuVHcM7zOfBoaGvX9HD2taRi_aUOcXWbu99bz7ALguLHANphDaE3daJU7Q)

Dal 5 al 12 settembre la capitale ungherese ospiterà il 52.mo Congresso internazionale Eucaristico, suggellato dalla presenza di Francesco. Il primate …

[Bassetti: battersi sempre per la pace per costruire un mondo migliore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33K.A.OV1C6CQMPAFWVp4hT0CkuVLsOYdNyoyPpymootb9CLKW_u2ao8WTBXRgPpfGfDqfx95q2z6TY5o8vr31icHJiA)

Il presidente della Cei interviene al Congresso nazionale di Pax Christi, in corso fino a domani ad Assisi, sul tema: “Abbi cura delle relazioni, preparerai la …

[Parolin, la cultura dell’incontro per andare oltre l’emergenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33O.A.b9fLdAQCcNQoeh9cxF6N_MSaOw__4pGq0bWL34i4Ly5YY87AA7sBXfZn3Zl_KLCcAMu6FkNO1g2c7sIfCGhSkw)

Il cardinale segretario di Stato è a Madrid dove è intervenuto all’evento promosso tra gli altri dall’arcidiocesi della capitale e incentrato sulla …

[Missionarie della Carità: il carisma di Madre Teresa per gli afghani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33G.A.uddWuNwMV6E_uli_Kx0v9tQZt_eYECCTmbpD2vrzotDFnF24gdmLSaUGCL5z9wiy2uSygVSjXcgCaGW_ZRM84Q)

Il quinto anniversario della canonizzazione di Madre Teresa si intreccia con la vicenda delle suore che hanno lasciato Kabul una settimana fa. L’accoglienza in …

[Le vie Romee Maggiori in sinergia in vista del Giubileo del 2025](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33J.A.hclMZ6r0tA2-5xbXW4Jmgm_zF2IoiS986wBmDhtQzO6i7CShh8g63Q1PYWOnVSiymfhyASBYmmdxWMfJzfN6yQ)

L’appuntamento che vedrà la firma del Protocollo d’Intesa tra le vie Romea Strata, Francigena e Romea Germanica è per sabato prossimo, 11 settembre alle ore 10, …

[Santa Marinella, gli ebrei e Pio XII in un itinerario della memoria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33d.A.h3LYLKNf4JY2KX3tIqjoc-HRxPonuzLvdWmqr0_dC9Y4K3HwBYdWHa7fM89fg3EVV0QamV0f1K_Ulpmo7XKucw)

Un percorso guidato nei luoghi che legano la località balneare vicino Roma al popolo ebraico, a partire dall’amicizia tra Papa Pacelli e il medico militare …

[E’ beato fra Mamerto Esquiú, francescano e vescovo argentino](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33L.A.vi4sCDtK0ucLf35ZkvE7qxGwnRGb9Rjx-jkTSBT-suJ-0cKsN5J2o6VumEjmXLYUADVlnBZCeBqPgoRPLZHtxQ)

La cerimonia di beatificazione si è tenuta a Piedra Blanca, in Argentina, città dove il nuovo beato nacque 195 anni fa. Ed è stato il cardinale argentino Luis …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 4 settembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33X.A.U3VKmEook4D2u8pbITrW6FYMf6Wn7bTp5_TH-XVjnBhyK3m_1zPkLbg4rCLqXHnGYXRolw7zdwXJiZcGpAGb2Q)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario l’intervista del Papa a Radio Cope nella quale …

[XXIII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33H.A.wMtW7_ilF1eougZ8EFyOqZXUlzUwKHsCNFHfluvjz0xhwI1YNZSZgCT2JwjfdVQthiQ924Cagizj_wo7BRK-kQ)



Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 5 settembre 2021 Nel Vangelo di questa …

[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33T.A.ruEXYBITxBpKrKRTGhXL3lWBkKdBRxpAjphzzbDSuUVyD69zC6Uhg8yKwrv5UciK7nmb32deS_LmWQbKo_8xBQ)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33e.A.FKqQlnPEtSCGdJR3DK2Ct4BI9eCuGMNDUB16M9MDNi48WhX4hEpn0h1AJ60pfxl8q3kjBVzB3pN7ck1U6FDGfg)

[article icon]

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33Q.A.rCQUkklmi2Paha-A0tNBdYknBo7dPKNgrlGNzSTQi25Tq1h0HlVp5qosdoTPb2ca3DS5SE0Di7gW3ZHwDLikaQ)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Iniziativa Onu il 13 settembre per l’Afghanistan](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33W.A.6Tq9rBnyHc_2Qa–oLOYJktMuiioIkdgiiX13rBG5TFXOib6RbztQDMluXi1YpwkpYbSbZRkdSps6ZAEoi7PpA)

Quasi la metà della popolazione in Afghanistan necessita di assistenza. Degli aspetti umanitari della crisi si parlerà alla riunione ministeriale convocata …

[Ue. Sui vaccini superato il contenzioso con Astra Zeneca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33U.A.ITxU4FeQhaRB9evRcOIfnp4VPlkkQOID6AELro24oEWKH8xWkBzNHMyKdy4bU5H_PvqJ_T-XqAf86k3CI7BF4A)

La multinazionale garantirà la consegna delle restanti dosi di vaccino Covid-19 agli Stati membri. Intanto l’Italia è ai primi posti in Europa con il 64,3% di …

[Il ‘Valore Coraggio’, piccoli e grandi gesti che fanno la differenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33N.A.LaIuiacDlcq5OAuOpTSliA-xIrl9XNn1UdRFKjudRF1FI_icuQEEPpkR13WFIFe430OgrmEa_9UkTLRvgsUX1Q)

Nasce un nuovo Premio Internazionale che sottolinea l’importanza dei gesti silenziosi, ma potenti e necessari all’umanità. Tra i riconoscimenti, quello a Padre …

[Rwanda. La vera rivoluzione culturale nasce dallo sport](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DkA.Rct.33c.A.F_GU0E9l6HlmrFka6vAVkACC-ZXDnmp5wePoOW-clG7MzMEJrN6yEnxZeRUqWEuX88mS2eptvjBqtx3ALW4MwQ)

In un articolo, L’Osservatore Romano racconta la storia di Liliane Mukobwankawe, 32 anni, capitana della squadra nazionale rwandese di sitting- volleyball (la …

SOCIAL

🔊 Listen to this