31/10/2021

[Papa Francesco all’Angelus: il Signore cerca cuori che sanno ascoltare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6l1.A.9Kfm73GTxFjRJtno0tSFm13ySxwLJicZhEkqOYvux0u3gzGB75-zT0OED1o9dMJ-RKnvuqgQAYCFiXOKRdMEGQ)

Il Papa ritorna sul tema dell’ascolto e commentando le letture del giorno, afferma che la Parola del Signore “non può essere ricevuta come una qualsiasi notizia di cronaca: ma va ripetuta, fatta propria e custodita”

[La preghiera del Papa per le popolazioni di Haiti e del Vietnam](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6l3.A.Z6wVL5ink9rI4huLRtUlCS3v_0opOXO8x2-WElQWcNUqzJLL4Brr0J5Su7dEEDVMK7q6NWxIV5sZPThRmU5fIQ)

Al termine della preghiera mariana, Papa Francesco ha rivolto due appelli alla preghiera e alla solidarietà concreta verso due popolazioni in difficoltà, quella …

[Francesco: che la Cop26 offra una speranza concreta alle nuove generazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6lq.A.UZEgidAwMDi7lHecEXZHzns8I3Mm4Mfk5p_LoTnJLpEVI-vkTzsc9XpNK25fodVsvM88D7OoZDoUmeXRwk83Yw)

Un nuovo appello del Papa in questa domenica che vede l’avvio a Glasgow della Conferenza Onu sul clima Cop26. Dopo la recita dell’Angelus, Francesco ha …

[Il Papa: dal grido della terra e dei poveri un appello a cambiare modello di sviluppo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6lo.A.bFy8PAPbUrTHEAvUAiffX6M1VKk0vQCUkNCK4PU7KgZPGYUcGoTT9CccyNgtlYrUj815vpo7W_DHQ8jTNl88eg)

Pubblichiamo la prefazione del Papa all’e-book “Laudato si’ Reader. An Alliance of Care for Our Common House”, edito dalla Lev in occasione di Cop26. Il testo, …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Italia. Dossier Caritas su emergenza climatica: “basta esitazioni o mezze misure”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6lw.A.BsEzpea4P7ik4ATWZr1BJuQ_qCCbdt6UREQmknpKwbh1TMsMIp5oTFRHY_naGQrokq9suwsnRqrCo6Hc5A6pNw)

“Il momento è adesso. Avviare una giusta transizione per far fronte all’emergenza climatica”. È il titolo del dossier, pubblicato sul sito di Caritas Italiana, …

[Le esperienze della Laudato si’ raccolte in un e-book](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6l5.A.RKbD1TV7-R0weun5Y8O4qFn65Pb4FM2fX_ckdUDpgNWkEKD19DJ-zGBWMHtGB_HVys19NbmGqhbxhguleBxRQQ)

Il testo contiene le prefazioni di Papa Francesco e del segretario generale dell’Onu Guterres. Intitolato “Laudato si’ Reader. An Alliance of Care for Our …

[Pakistan, il sostegno della Caritas agli sfrattati di Karachi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6l6.A.2SuljJQwHbvNQrhGHdZ14VASft0j2mmmhnCXnwb_gIKtYaVEaDllUy19tQvzkIvT48_m8L0i-3cL-KvWR519kg)

Sono 100mila in tutto le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case e ora sono costrette a vivere a cielo aperto. Per un’ordinanza del tribunale anche …

[Le Figlie della Carità riunite a Parigi per l’Assemblea generale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6lz.A.-V3Uh_zUQ983yxwoqastFShF7KG5sl30Gm7k6iL4XkKySYi4jTeOHIi6WDghUjz6n9Wn-_Mzu0Xa1dc699aEug)

E’ in corso, in Francia, l’Assemblea generale delle suore vincenziane, per valutare e promuovere la fedeltà al carisma e la vitalità apostolica dell’intera …

[“Don Amorth continua”: in un libro il ritratto dell’uomo di fede, oltre l’esorcista](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6ll.A.s2H8Y2B3LiczjBRUf-BeqKaWEu-MQUzI4CUC9Rjer4QR0wH8rg0aMHyBq4uiZEpWtL_WpIobK-9752AELX8MgA)

Le Edizioni San Paolo pubblicano un volume, a firma del giornalista Domenico Agasso, per ripercorrere e raccontare la vita del sacerdote modenese, decano degli …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6lv.A.Cejv1KzxM0wL23q1qu88jft9WYOemRjoPP_YvGBiH3Z4GzmbSON6l4s7Wm3ChyDIovbseIf_S2eMh7asSDYq7A)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6lm.A.DTC1u4LqTjNOxumaOkV34DvrX1v17R4uNSWmb_O4t1KS0q9ZHQeOdZNiEnD6AAmeWqm_FTwf3PY9ow1ID5f6uA)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6l2.A.9a4x6oomHiFYxFv780kX1FRyQQpdAH8xrNtwOcLg-8f9VhDNhgq45nwZ4oSej7w6cjqLRgtypSMQ4EEzztJMng)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Dal G20 a Cop 26: l’obiettivo di intese globali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6lr.A.kekc13vXI7t-5o4ukHw1nErpuyR4I5hYDNqcTX0a1qajnYMV2PKTx6McUm24Dzmv1SLModyOHwebHAeK6ueL3A)

Dal G20 a Cop 26: un continuum di confronto su tematiche legate alle emergenze climatiche. La sfida non consiste solo nel raggiungere accordi per contrastare il …

[CineMarmocchi: il primo “fungo dei film” nel parco del Giambellino](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Du5.Rct.6ln.A.NUd5jkn903NY31ATi4zwgUTNy5vd8mnm8fpAzjuLRnFDaP5qoUgcaVXbhqChyfSbqUVlSEqZKxpL_vYqWyFLTw)

Nel Giardino delle Crocerossine del quartiere periferico di Milano, grazie ad una raccolta fondi promossa dal Comune, da un’idea di un gruppo di amanti e …

