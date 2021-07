(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dda.Rct.2Sa.A.pD8_jjHoqjO2YzKcbcGiszrIZC37inBHHuKQGkY-Nhz-1XXi29G6uXTTh_dOE8_DoSKt9sJNpgNXxCwa4_PSHQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

31/07/2021

L’iniziativa mondiale voluta da Papa Francesco il 25 luglio scorso, è stata celebrata “in ogni parte del mondo”. Un successo non scontato, spiega Vittorio Scelzo, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, dato che “gli anziani non vanno di moda”. Ora, afferma, c’è bisogno di costruire …

Il vicedecano del Collegio cardinalizio ha presieduto nella Basilica Vaticana i funerali dell’anziano porporato scomparso il 29 luglio, ricordandone lo …

Intervista con il dominicano, padre Jesús Zaglul Criado, sulla figura del fondatore dei Gesuiti di cui si celebra oggi la memoria liturgica: “Era un sognatore, …

La proposta di legge in questione è la 4502 nei confronti della quale i presuli parlano di “grave abuso sui diritti umani” .

Il patriarca di Costantinopoli invia una lettera al presidente della Repubblica italiana per ribadire la sua vicinanza agli abitanti della regione piagata dai …

Sulle pagine de L’Osservatore Romano il ricordo, a cinquant’anni di distanza, del Concerto organizzato dai big dall’universo del Rock per il Bangladesh …

[XVIII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dda.Rct.2Sc.A.y0DfXZjCIqkzWRg64gMcM4Ke2TdQ91irGqSHjE0gq7IWkKO_o4vy3UC_RD9hFhdeofSKHoaC60USL9JE97Eaow)



[XVIII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dda.Rct.2Sc.A.y0DfXZjCIqkzWRg64gMcM4Ke2TdQ91irGqSHjE0gq7IWkKO_o4vy3UC_RD9hFhdeofSKHoaC60USL9JE97Eaow)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 1 agosto 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: le parole del Papa su fame nel mondo, scandalo e …

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dda.Rct.2Se.A.kt6jDREOYowTYpoahuYlC-7HyZr-zdKB5D_JEg-H_94COHoXLnFFCpNZgBwGB5nedz850Yjyd1Vbl5OXVQ9oJQ)



[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dda.Rct.2Se.A.kt6jDREOYowTYpoahuYlC-7HyZr-zdKB5D_JEg-H_94COHoXLnFFCpNZgBwGB5nedz850Yjyd1Vbl5OXVQ9oJQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dda.Rct.2So.A.vwlpTFNZGuaCw4ybRZqsUyE51_NuYzJ8DezBIMEsSAw9HhhzwOzJZRMc5-RNEEQUpXMjgMnF1KRmml8wiEC0Mg)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dda.Rct.2So.A.vwlpTFNZGuaCw4ybRZqsUyE51_NuYzJ8DezBIMEsSAw9HhhzwOzJZRMc5-RNEEQUpXMjgMnF1KRmml8wiEC0Mg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Il provvedimento del governo entra in vigore con il mese di agosto. Si tratta di una buona notizia per la tutela della città, commenta ai nostri microfoni il …

Mentre si completa il ritiro dei soldati internazionali dall’Afghanistan, i talebani cotinuano a guadagnare terreno. Venerdì colpita la sede delle Nazioni Unite …

Il contrasto alla povertà nel Paese asiatico ha subito un duro colpo a causa di eventi naturali e per la pandemia.Le speranze sono che tutti possano tornare …

Nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricevuto il presidente di Unitalsi Lombarda, ideatore del progetto e gli ha consegnato la concessione …

