(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6ju.A.hNuwe8PPnGw9mqoX6L-dxhXWinvSlF6T10-K4xyHwwAoIoGGFCym27acktMP5vzWmsXek3Lq6vqlrEqEIDadaw)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

30/10/2021

[Il premier indiano Narendra Modi in udienza dal Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jo.A.jWPVe8EQsxDTGEkgAV-u84FfgP_Xjg6blSYnJ0n5mOGCiHMxt8acRI7YXwKJbFjOCebtY0zdLCdja7zZvEurMQ)

[article icon]

[Il premier indiano Narendra Modi in udienza dal Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jo.A.jWPVe8EQsxDTGEkgAV-u84FfgP_Xjg6blSYnJ0n5mOGCiHMxt8acRI7YXwKJbFjOCebtY0zdLCdja7zZvEurMQ)

Al governo dal 2014, il primo ministro ha incontrato Francesco per un colloquio durato circa un’ora. Poi il saluto al cardinale Parolin e a monsignor Gallagher: al centro della conversazione, “i cordiali rapporti intercorrenti tra la Santa Sede e l’India”. Su twitter Modi ha riferito di aver …

[Dal Papa la piccola Fiammetta ‘che ha smosso il mondo’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jl.A.ESMmXV2LQXijFwfmoTqLW_9tCNXi5JillkFex5VODMLOKQBwwIMNoOErkKGJ5FSOnBgtsI2tyBiYOXkvDnYD4w)

[article icon]

[Dal Papa la piccola Fiammetta “che ha smosso il mondo”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jl.A.ESMmXV2LQXijFwfmoTqLW_9tCNXi5JillkFex5VODMLOKQBwwIMNoOErkKGJ5FSOnBgtsI2tyBiYOXkvDnYD4w)

A margine delle udienza di questa mattina Francesco ha incontrato Fiammetta Melis che con il papà e la mamma è venuta dal Trentino per raccontare la sua storia: …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Semeraro: per i nuovi Beati la via dell’amore è la via della Croce](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jg.A.K_4Y5yUqLYYAJlTWiOvzcOB1j2fEuI-tYk24FDPJBsPtNciNMydET6rqbhmjWyAcGWTbWiLtHpG-hF7GyBW09g)

[article icon]

[Semeraro: per i nuovi Beati la via dell’amore è la via della Croce](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jg.A.K_4Y5yUqLYYAJlTWiOvzcOB1j2fEuI-tYk24FDPJBsPtNciNMydET6rqbhmjWyAcGWTbWiLtHpG-hF7GyBW09g)

Il martirio non cercato ma subìto, una libera scelta e non un’imposizione: al centro della testimonianza dei quattro martiri della guerra civile spagnola, …

[India: nel 2021, 300 episodi di violenza contro i cristiani ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jd.A.zB4BenOtGIhXCHEyd9QzWmOorRSVTnA1aUCjEvf32fUReQr4uFnSObdaCRZhCNwszT5W3uUpYKXgL-7ePYwtJg)

[article icon]

[India: nel 2021, 300 episodi di violenza contro i cristiani ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jd.A.zB4BenOtGIhXCHEyd9QzWmOorRSVTnA1aUCjEvf32fUReQr4uFnSObdaCRZhCNwszT5W3uUpYKXgL-7ePYwtJg)

Un rapporto intitolato “Cristiani sotto attacco in India”, redatto da varie Ong cristiane, rileva che la legge nazionale anti-conversione fomenta la violenza …

[Vescovi Usa: serve legge per dare status legale ai ‘Dreamers’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jf.A.qERCojyV0Q_rY5tsm8w7eI2BNmmoLOFkajG27D73aQdnhlrJCkiicb-Lbf0ceZ4Ba4GV3XJLRA6fTVt2ubadpg)

[article icon]

[Vescovi Usa: serve legge per dare status legale ai “Dreamers”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jf.A.qERCojyV0Q_rY5tsm8w7eI2BNmmoLOFkajG27D73aQdnhlrJCkiicb-Lbf0ceZ4Ba4GV3XJLRA6fTVt2ubadpg)

La delusione dei presuli espressa in una nota è in relazione ad una sentenza che limita, considerandola una violazione delle leggi procedurali amministrative, …

[Nel 2022, Kenya al voto. Appello dei leader religiosi per una “coesistenza pacifica” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jm.A.4VM9mbEjkdcjaQjsYlqW8FoDdX5uIE-21XWygMKRxYQIGmWonQfmrXsSaXi7WANrlVJYQnI4Ep0tuPa7Wq7mLA)

[article icon]

[Nel 2022, Kenya al voto. Appello dei leader religiosi per una “coesistenza pacifica” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jm.A.4VM9mbEjkdcjaQjsYlqW8FoDdX5uIE-21XWygMKRxYQIGmWonQfmrXsSaXi7WANrlVJYQnI4Ep0tuPa7Wq7mLA)

Il Paese africano andrà alle urne per le elezioni generali ad agosto del prossimo anno, ma già oggi si registrano tensioni e scontri politici. Il Consiglio …

[Bolivia, bimba incinta dopo stupro. I vescovi: in difesa della vita contro la violenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jp.A.s6Olx_0uIArqLWGiBu89yvcpEbQan7CEqDTY3adXbl6qZVwCinkSPhZkGj2WyAXSPdh_FiBQzsK34MbLVrnxgQ)

[article icon]

[Bolivia, bimba incinta dopo stupro. I vescovi: in difesa della vita contro la violenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jp.A.s6Olx_0uIArqLWGiBu89yvcpEbQan7CEqDTY3adXbl6qZVwCinkSPhZkGj2WyAXSPdh_FiBQzsK34MbLVrnxgQ)

La Segreteria Generale della Conferenza episcopale Boliviana esorta le autorità a rispettare e proteggere i diritti di una bambina di 11 anni, rimasta incinta …

[“Emozioni per generare il cambiamento”, una mostra ispirata alla Laudato si’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6je.A.V6210BvxMHWyttEf4BG1Ryzr2T9RITQE9cg5ztaIaky__b_wmqOd3Wv1F0G4IRulqsJwVki82MnNMQH5Wxcx7g)

[article icon]

[“Emozioni per generare il cambiamento”, una mostra ispirata alla Laudato si’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6je.A.V6210BvxMHWyttEf4BG1Ryzr2T9RITQE9cg5ztaIaky__b_wmqOd3Wv1F0G4IRulqsJwVki82MnNMQH5Wxcx7g)

Dal 31 ottobre all’8 novembre, sotto il colonnato di San Pietro, l’esposizione curata dalla regista e scrittrice Lia Giovanazzi Beltrami con le foto di Asaf Ud …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 30 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6j1.A.uVu-CQGskC31RrH-kvaSgRRnZIJtco0niTpMwi0Y5Mk78is8RzYHxxpHjijqVOjNpUKzH2zs3losDqbcmJ2b_g)

[article icon]

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 30 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6j1.A.uVu-CQGskC31RrH-kvaSgRRnZIJtco0niTpMwi0Y5Mk78is8RzYHxxpHjijqVOjNpUKzH2zs3losDqbcmJ2b_g)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Il Papa, ecumenismo è ascolto …

[XXXI domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jy.A.pxChtzgFGkOZkBL0Fb70N2eJkkCymwTIiIechc8Y3BOskzjiuPn6IRqvw3CuB8I9wDWeh_gk8jcd7RWSavQlwQ)



[XXXI domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jy.A.pxChtzgFGkOZkBL0Fb70N2eJkkCymwTIiIechc8Y3BOskzjiuPn6IRqvw3CuB8I9wDWeh_gk8jcd7RWSavQlwQ)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 31 ottobre 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jk.A.ZjeNnjFt-zlRPA5KtlrEru90MsCnApcLW6CzAehDAaOxtSv8rqL8ibW7kP3lQlnLMhi8Zwqle2PgyiS6t5m_SA)



[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jk.A.ZjeNnjFt-zlRPA5KtlrEru90MsCnApcLW6CzAehDAaOxtSv8rqL8ibW7kP3lQlnLMhi8Zwqle2PgyiS6t5m_SA)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jt.A.Hoc8MF43LGN3Q00HpsY2FLRxRFkqvteKPRHkO0AyQH27hfM2twZtdMGwYEykXyFm_Cicsw80Hu8PkTRh_u0fdQ)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jt.A.Hoc8MF43LGN3Q00HpsY2FLRxRFkqvteKPRHkO0AyQH27hfM2twZtdMGwYEykXyFm_Cicsw80Hu8PkTRh_u0fdQ)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jq.A.Ss3Fe52WOrM2OmS_UONXgzjDsEI8c6oTfpdsrGWqOvcOB3IsJ0oWZsbA78kh_pRywe1egEf98FQtCAUUGNc-Cw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jq.A.Ss3Fe52WOrM2OmS_UONXgzjDsEI8c6oTfpdsrGWqOvcOB3IsJ0oWZsbA78kh_pRywe1egEf98FQtCAUUGNc-Cw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[G20, Draghi: il mondo cammini insieme per vincere la lotta alla pandemia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6j0.A.aQtmN24FX5e2iodsFj4vsF4xW_0keEUPlgajZtYN_TywIn8T0BxP5QHcxirMKQgfHjCKLz1I9bDtPR_EOZAWSA)

[article icon]

[G20, Draghi: il mondo cammini insieme per vincere la lotta alla pandemia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6j0.A.aQtmN24FX5e2iodsFj4vsF4xW_0keEUPlgajZtYN_TywIn8T0BxP5QHcxirMKQgfHjCKLz1I9bDtPR_EOZAWSA)

Il primo ministro italiano, Mario Draghi, ha aperto il G20, auspicando un’unità di intenti contro la pandemia. Il vertice si tiene per la prima volta in Italia. …

[COP26, Pasini: l’ecologia integrale, concetto chiave per il futuro del pianeta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6ji.A.lJmdeJDrtzHgq50-gxE-x9jhQVkvXO8yf57olh3KuiFvgMt4GDDH7cL2op3hXqIRKDboEqUI41q70VcOUTmAPg)

[article icon]

[COP26, Pasini: l’ecologia integrale, concetto chiave per il futuro del pianeta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6ji.A.lJmdeJDrtzHgq50-gxE-x9jhQVkvXO8yf57olh3KuiFvgMt4GDDH7cL2op3hXqIRKDboEqUI41q70VcOUTmAPg)

Vigilia del vertice di Glasgow. Alla luce dell’appello lanciato dal Papa ad una rinnovata solidarietà globale per compiere “scelte radicali” ed uscire dalla …

[Il Giappone al voto per ritrovare la fiducia degli elettori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jr.A.xVOgfOEZwlxPYTyVmsNI_phjFbTo3K0ncmOsHeO8HNEUGWmw9R2W0cNvAxpYmK-oetIonrvU3VXoz0tz9bYzng)

[article icon]

[Il Giappone al voto per ritrovare la fiducia degli elettori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jr.A.xVOgfOEZwlxPYTyVmsNI_phjFbTo3K0ncmOsHeO8HNEUGWmw9R2W0cNvAxpYmK-oetIonrvU3VXoz0tz9bYzng)

Il Paese asiatico domenica 31 ottobre alle urne per il rinnovo della Camera Bassa dopo una campagna elettorale brevissima. La pandemia e le emergenze sociali …

[La ‘storia di mani’ della Lega del Filo d’Oro tra solidarietà e vicinanza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jj.A.1xodqIMIh-r6ZlMaLqxc9dyosRSvgdXla8hzANCi_0YZXUBek_6nZTZIM9QGZqkS2KOLEdQbWHoC3WWQ1lflhA)

[article icon]

[La “storia di mani” della Lega del Filo d’Oro tra solidarietà e vicinanza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6jj.A.1xodqIMIh-r6ZlMaLqxc9dyosRSvgdXla8hzANCi_0YZXUBek_6nZTZIM9QGZqkS2KOLEdQbWHoC3WWQ1lflhA)

Anche quest’anno torna la Campagna “Una storia di mani”: attraverso una chiamata da rete fissa o un sms al numero solidale 45514 si potrà aiutare chi non vede …

[Calcio e maglia azzurra per tornare sotto i riflettori della vita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6j2.A.kcQXP63QVWBCs_qbeU5Z8w-Xd6sTwrm01bHd0yxKkOQUVtqecfbKcnVponbXdUAbxnFBeGGBWtsyvcCn1zmmOg)

[article icon]

[Calcio e maglia azzurra per tornare sotto i riflettori della vita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6j2.A.kcQXP63QVWBCs_qbeU5Z8w-Xd6sTwrm01bHd0yxKkOQUVtqecfbKcnVponbXdUAbxnFBeGGBWtsyvcCn1zmmOg)

“Crazy for football” è il film tv che andrà in onda lunedì 1° novembre su Rai 1 in prima serata, che racconta lo sviluppo di una vera esperienza terapeutica …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dux.Rct.6js.A.8JrheH6s3UxHKjYIlMF6uq0Qw0U0JTEJKu15Wzx2qzTY3ApyM3WS5TB7uQr_qHgFNvg2VIW7ZCKDN7mV1teUmw)

SOCIAL

🔊 Listen to this