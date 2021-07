(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PJ.A.zQI4NMThkzyqWxU-f-98x6BCsuVdaDcRjJyLQAbzH0Xcvfr-y_lALr_cOwmvg9wdSelnSBdxM889z1XEUR6xpg)

30/07/2021

Francesco: trasformare l'economia della tratta in un'economia della cura



[Francesco: trasformare l’economia della tratta in un’economia della cura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2O-.A.rbik6Fcx7JWMTBxYsP8ufWLxffLNExF7roC-TxVqBB2q4kXQFrsPtUYBPC7Hd3PJ6z3yPwoZv-wz_CAEQbrGBw)

Oggi, venerdì 30 luglio, si celebra nel mondo la Giornata mondiale istituita dall’Onu contro la Tratta degli Esseri Umani. In un tweet il Papa chiede a tutti di lavorare insieme alle vittime per vincere la battaglia contro la tratta. La rete globale anti-tratta Talitha Kum, che comprende più di 3 …

Argentina, la preghiera del Papa per i malati di Covid

[Argentina, la preghiera del Papa per i malati di Covid](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PL.A.ej5Sq1IvJvTSdwmy6EF_oKQaD3T09BMaMW5ELVY0OUJr6FmQWqfgzTL6a8cZJ78csn0dSEzlNxBCORum1u1xQw)

“Vi benedico, andate avanti così” sono le parole con cui il Papa ha incoraggiato il gruppo di connazionali del movimento “Entretiempo”, che gli hanno scritto …

È morto il cardinale Vanhoye, il Papa: ha predicato il Vangelo con generosità

[È morto il cardinale Vanhoye, il Papa: ha predicato il Vangelo con generosità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2O9.A.9eD_X4akiJuyFGBMMf-OIdrCLNHjw3AUywIimW55oRwM5yxkjY7BN7FU-Ws21GW4hm2syT3Ptey2Gy9I5sRwXA)

Messaggio di cordoglio di Francesco per la morte del porporato gesuita avvenuta il 29 luglio a Roma, a 98 anni. Era il membro più anziano del Collegio …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Guatemala, cardinale Ramazzini: Paese non libero dalla malattia della corruzione

[Guatemala, cardinale Ramazzini: Paese non libero dalla malattia della corruzione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2O8.A.72koxwxOL69jX485zmNQy887D28Mdw5pJ6ZKJTOeDgSBdueLp0OUGI8BlOS1HezRxJ4vkuEVxKHw2_Zw-VabbA)

Nello Stato centroamericano si è tenuta una grande manifestazione per protestare contro la destituzione del procuratore Juan Francisco Sandoval. Il cardinale …

Amazzonia, più di 100 mila morti per Covid-19

[Amazzonia, più di 100 mila morti per Covid-19 ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PP.A.VGgZnWdX-aPk8F6qR_scLwLP2fFPxrcAej7uQ64QlZPg5mNH-Jm2OYcPoX62sNHJM8_Ie6SDMZjtsrTbdWNMrA)

La Rete Ecclesiale Panamazzonica (REPAM) ha pubblicato i drammatici dati dell’incidenza della pandemia in Pan-Amazzonia. Più vaccini e più immunizzazione su …

In India il ricordo di padre Swamy, icona della causa degli ultimi

[In India il ricordo di padre Swamy, icona della causa degli ultimi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PE.A.KTTMmwxTObhGW8Eeed2LEg19KTIdvSkLy-3JjuDWk6Izm-UZv6mb8wnl5BHFML3FcIdhWyjEmHii00dwTmUX6w)

L’India celebra la Giornata nazionale per la giustizia nel ricordo di padre Stan Swamy, l’anziano gesuita scomparso il 5 luglio scorso dopo nove mesi di …

Caritas Libano: l'anniversario dell'esplosione a Beirut porta ancora dolore



[Caritas Libano: l’anniversario dell’esplosione a Beirut porta ancora dolore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2O_.A.Gml1cfLkTMk-qcwH97DT8HQy0U04tnbSNcqp-Oq4xLbb4qvjO9_luG4clLgcbeELc4NLiA44iMNa34FNy9_wKA)

In un seminario online organizzato da Caritas Internationalis, i dati drammatici di un Paese quasi alla fame, a causa della crisi economica aggravata dal …

Formare i formatori del XXI secolo

[Formare i formatori del XXI secolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2O7.A.l4J8vze1WTNtxglOgayw1LW8Qq0tHanN9trYVXSUbRF75zwWD9q1zcNFR3o-VRbdekGFKcWkAUwMwIXwAaIZrg)

di José E. Oyarzún «Il processo di incontro e confronto con le diverse culture è un’esperienza che la Chiesa ha vissuto fin …

Lo stile "diligente" di un apostolo

[Lo stile “diligente” di un apostolo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PC.A.uGKnYw7jpUs2XT3lOfJNkTpakjxSqtmLWeJRyfF7Yo5I5UDH2MpteraKrboseoz3vJ3M6InA5VhMCwjtDS4VDg)

Il ritratto del vescovo Franco Croci, scomparso due giorni fa, nell’omelia funebre del cardinale Filoni pubblicata su L’Osservatore Romano

Amoris laetitia, il matrimonio icona dell'amore di Dio



[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PB.A.nd7byxb13NGBQmT-ptOTJUhIL0bzNwhYPvbVimS3AD4IOqJS20Cv4iJtX8yGY5zIST8NY931FM5HsuBXWxUSoQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

Vivere la fede con i libri della LEV

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PR.A.rqF52vl36NOJz62GYnJTqLvoNcfcT3WFNx_0ecALeVMWwNSCUjsSBejpbyuPLByF18NOvAQLydeksEN-wsK4dA)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PN.A.7a2J_yB3iQy5dpFdUAuKCwYEnoj1oYf6ssnlZ0DDjl3DLpygIl8ci096ndQ2xnyfeMaZEEiZm715y04hrldJyQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Olimpiadi, quando lo sport insegna la vera amicizia

[Olimpiadi, quando lo sport insegna la vera amicizia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PS.A.BPOmx_L04zQKhvYDcn7H1S9rD4TcjKyHKnfpRThYmx8Mtzvwe1SGi5ZJvexQ2JkxyP-Exf5pXCkq_zRnhLeNvA)

I Giochi Olimpici di Berlino 1936 sono passati alla storia anche per due episodi, di indelebile memoria, che videro protagonisti quattro atleti: due giapponesi, …

Covid, preoccupa la variante Delta: nuovi focolai nel mondo

[Covid, preoccupa la variante Delta: nuovi focolai nel mondo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PM.A.5ZfgXHRbCzG6-wmg5YpbeVcyVaHZ5L3aclPm9dkUkWStw-O5e3nGJZ9B_o2MBlyCqXt4bCtcJU71E6UOheYP5g)

Nuove misure negli Stati Uniti, dove il presidente Joe Biden esorta i governi locali a pagare 100 dollari a persona per farsi vaccinare: “In troppi stanno …

Migliaia in fuga da inondazioni e incendi

[Migliaia in fuga da inondazioni e incendi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PH.A.rSVT4GS6y1ylwE2HyGokl33gFxBofHWLWUbVtP1GHlkZRv9eOZDZP-yctdxOTw0HUOiw2Iq_7abKS9EfE4ivNA)

Roghi e alluvioni continuano a caratterizzare questa stagione estiva in varie parti del mondo. Ultima emergenza in Afghanistan a causa delle forti piogge con …

La Tunisia, tra crisi e speranza per il futuro

[La Tunisia, tra crisi e speranza per il futuro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DdM.Rct.2PO.A.x1cfh_Ld09l_ZSWar0yNZ3_Xrbd5uXAjRYx1–GSssF24O2uC4LgK5WjhmTgsbGM_skVIDcfwhRWOwLgGzmkfg)

La situazione politico-istituzionale in Tunisia, dopo che il presidente Saied ha congelato il Parlamento e assunto tutti i poteri. Gli sviluppi futuri, il ruolo …

