(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zx.A.rel5A_p6wSYP4bt2B9YOKXQ-SZcQMkvj7zZWczNqOVIxlZYVtTPm_HAqbU_Gy_1a65qH8Ov3BzMdiyflg8J1kw)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

03/09/2021

[Il Nunzio in Ucraina: dal Papa un incoraggiamento per un popolo che soffre ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zv.A.tMQCdFRGzB_pYvBF0rUHWqP5GwYs-5xGGbE_1LsbR1wGDCaC38pfILY8z27jpK9IYpx-R90m0K0XW1V4R5pLmw)

[article icon]

[Il Nunzio in Ucraina: dal Papa un incoraggiamento per un popolo che soffre ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zv.A.tMQCdFRGzB_pYvBF0rUHWqP5GwYs-5xGGbE_1LsbR1wGDCaC38pfILY8z27jpK9IYpx-R90m0K0XW1V4R5pLmw)

Inizia il prossimo 7 settembre la missione a Kiev in Ucraina del nuovo nunzio apostolico, monsignor Visvaldas Kulbokas. Lituano, 47 anni, ha prestato servizio in Segreteria di Stato e in diverse rappresentanze pontificie. Ieri prima di partire, l’incontro con Francesco: ” Un papà che mi invia …

[Il Papa riceve il primo ministro della Lituania, pandemia e Afghanistan nei colloqui ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zz.A.gpdoaFLKLxqH9ARJzski6wBX5PhWFuszVSFOB167y0ZYvheEGrnCNOS5ARtr1tTpKxXdMoxCqn4jUkyRJdqp0A)

[article icon]

[Il Papa riceve il primo ministro della Lituania, pandemia e Afghanistan nei colloqui ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zz.A.gpdoaFLKLxqH9ARJzski6wBX5PhWFuszVSFOB167y0ZYvheEGrnCNOS5ARtr1tTpKxXdMoxCqn4jUkyRJdqp0A)

Ingrida Šimonytė ricevuta nel Palazzo Apostolico. Ribadite le buone relazioni tra la Santa Sede e il Paese baltico e in particolare il ruolo della fede …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Cento anni fa l’intervento di “nonna Rosa” al Congresso eucaristico di Asti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z3.A.rRSnILXhvGCtiViBRN3m0frVBTJx6TH6icGsVPuRqNHwNxM3-xNf56Z6-f4j5U3-mLWiaKaMGddGUQJSOx8Ptg)

[article icon]

[Cento anni fa l’intervento di “nonna Rosa” al Congresso eucaristico di Asti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z3.A.rRSnILXhvGCtiViBRN3m0frVBTJx6TH6icGsVPuRqNHwNxM3-xNf56Z6-f4j5U3-mLWiaKaMGddGUQJSOx8Ptg)

Proprio nei giorni precedenti il viaggio del Papa a Budapest per la Messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale, ricorre il centenario del primo …

[Economy of Francesco, Brandi: dalla cultura dell’“io” a quella del ‘noi’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z9.A.i6f_3ozaYr-W35jLBGOpUuylZhyz74veaPerCp4rKlfg1Dib_bRX5SP9uu4gP8ZEsx03cg_JSR432nRR8jOgXA)

[article icon]

[Economy of Francesco, Brandi: dalla cultura dell’“io” a quella del “noi”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z9.A.i6f_3ozaYr-W35jLBGOpUuylZhyz74veaPerCp4rKlfg1Dib_bRX5SP9uu4gP8ZEsx03cg_JSR432nRR8jOgXA)

Prosegue a Gubbio, fino a domani, l’Economy of Francesco Summer School. Iniziata lo scorso 29 agosto mira, come recita il titolo stesso, a “Ripensare l’economia …

[Afghanistan. Suor Shehnaz: ‘Pronta a tornare se i fratelli talebani lo vorranno’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z0.A.-Vgjv4Ce0Fk4pc0FjLnEIbE425r4HfJuOaKVW3REzQTJhmySfsXVAFiyBLx3dZciCvXHLxKdJsJ-hSbjxkn6fA)

[article icon]

[Afghanistan. Suor Shehnaz: “Pronta a tornare se i fratelli talebani lo vorranno”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z0.A.-Vgjv4Ce0Fk4pc0FjLnEIbE425r4HfJuOaKVW3REzQTJhmySfsXVAFiyBLx3dZciCvXHLxKdJsJ-hSbjxkn6fA)

La testimonianza di suor Shehnaz, responsabile dell’Associazione Pro Bambini di Kabul nella capitale afghana, riuscita a rientrare in Italia. “La popolazione …

[Afghanistan, la voce delle donne e la solidarietà internazionale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.30B.A.-NyD9-SWN8ewzFedSYzS1F03dMV6pgSHWG2I61OyrMK3tUJPRouQnuq4PZHBnVu2wFNjO408ljixxKcX5TBw3A)

[article icon]

[Afghanistan, la voce delle donne e la solidarietà internazionale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.30B.A.-NyD9-SWN8ewzFedSYzS1F03dMV6pgSHWG2I61OyrMK3tUJPRouQnuq4PZHBnVu2wFNjO408ljixxKcX5TBw3A)

Mentre si attende la formazione del nuovo governo afghano, nel Paese le donne scendono in strada per chiedere pubblicamente di non essere messe ai margini della …

[Bambino Gesù: aule sicure ma proseguire con la vaccinazione dei minori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zw.A.lZn1jilyvWFAYjSBtXD7y-bs70B85oGyc2D_LBv9NZz2wmI6UuFEW3bI6aDN9GrWaf6WQyon2_jBrz13w4EtTw)

[article icon]

[Bambino Gesù: aule sicure ma proseguire con la vaccinazione dei minori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zw.A.lZn1jilyvWFAYjSBtXD7y-bs70B85oGyc2D_LBv9NZz2wmI6UuFEW3bI6aDN9GrWaf6WQyon2_jBrz13w4EtTw)

Se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e viene fatta corretta educazione, le scuole non sono luoghi di diffusione del virus anzi studenti e …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.30A.A.j5JO7xRZm6lt6kDZB2uYt1lerf88Ruf7TT0puwLRLkZ5bNepGpP0KUSJ7soZHmU9c9JOz09J1GQRP1PIjRdgFw)

[article icon]

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.30A.A.j5JO7xRZm6lt6kDZB2uYt1lerf88Ruf7TT0puwLRLkZ5bNepGpP0KUSJ7soZHmU9c9JOz09J1GQRP1PIjRdgFw)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zu.A.gTSWKQEd8bzz1u3Fb8FSLLlFPOiGv_3anO7sYWykmHnEj9KAmJhz1BQeX48Zb3NlL7CIdzXXm7eloUy3GCdnAQ)



[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3zu.A.gTSWKQEd8bzz1u3Fb8FSLLlFPOiGv_3anO7sYWykmHnEj9KAmJhz1BQeX48Zb3NlL7CIdzXXm7eloUy3GCdnAQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z-.A.bFnj98M5pCt-bKl_XDCkBOpa_6ExBY-UfSY-8a-UUyCIjG9yyVHAjCkp-ignipsTurkJFIXhXuipkEePbAY0wg)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z-.A.bFnj98M5pCt-bKl_XDCkBOpa_6ExBY-UfSY-8a-UUyCIjG9yyVHAjCkp-ignipsTurkJFIXhXuipkEePbAY0wg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Il ‘coraggio’ di chi in Africa vive la battaglia contro il Covid](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z8.A.QpO9PatKB20fSV486noMfrBq6U71XytZI0erVqroyRW8Ja6ialFyvmSayj88Ipg33AcDp4PrU0Wbge_-MZVWgQ)

[article icon]

[Il “coraggio” di chi in Africa vive la battaglia contro il Covid](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z8.A.QpO9PatKB20fSV486noMfrBq6U71XytZI0erVqroyRW8Ja6ialFyvmSayj88Ipg33AcDp4PrU0Wbge_-MZVWgQ)

Nuovo premio internazionale dedicato a coloro che incarnano tale valore. Giovanni Putoto, medico Cuamm: “Il coraggio è accettare il limite e trovare le risorse …

[Nuova Zelanda: uomo vicino all’Isis accoltella sei persone](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z6.A.DH5ToQvaOD9wixJHRQQpxRQLxs4vXTN2o7feHNhPHi4x8D_z2BG8GRmZNVk1JUicre3wM320UbRb388liYxEvA)

[article icon]

[Nuova Zelanda: uomo vicino all’Isis accoltella sei persone](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z6.A.DH5ToQvaOD9wixJHRQQpxRQLxs4vXTN2o7feHNhPHi4x8D_z2BG8GRmZNVk1JUicre3wM320UbRb388liYxEvA)

L’attentato è avvenuto in supermercato di Auckland. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso dalla polizia. Tre i feriti gravissimi

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Djx.Rct.3z_.A.FcnDTbAJZmCscwiUZrxjyT_odICscFAfhgVaZEOqDRNgWb_9wzRrVHY23LgCF99oeyZyQKJt23Ktfp5_u07hdw)

SOCIAL

🔊 Listen to this