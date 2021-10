(AGENPARL) – dom 03 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Ru.A.TJ63d0kr9OPtj2JUIiArriRPoYNGK-0qsjSYrpgTUpMYA39eCqIGNAIhJKGitPizu9BM-D5UnjTGRzaqnTIjzQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

03/10/2021

[Il Papa: ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rv.A.45OLr1VK9gyOyGZ1Oxul_eqOhdJzDj9chbBZn-o6w671BnUdgN3yE82R9m3zuqSx9v_iQpp96JXR4RWx_MDiPw)



[Il Papa: “riconoscersi piccoli è il punto di partenza per diventare grandi”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rv.A.45OLr1VK9gyOyGZ1Oxul_eqOhdJzDj9chbBZn-o6w671BnUdgN3yE82R9m3zuqSx9v_iQpp96JXR4RWx_MDiPw)

All’Angelus, Papa Francesco invita a riflettere sulla tenerezza di Dio che si fa più presente proprio nei momenti più difficili della nostra vita. Non solo il cristiano deve servire i piccoli, ma deve identificarsi con loro. “Sapersi bisognosi di salvezza, afferma, è indispensabile per accogliere il …

[Non più lacrime: la preghiera del Papa per l’amato Myanmar](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rq.A.0gXxlMiG_5AK_QRabiKykh_9jjT_YYPprLWQA2uMcds6N-S_-4tLCdpEN6CFnRJyIa59WX25PmGDTZqRJV4qkg)

[article icon]

[Non più lacrime: la preghiera del Papa per l’amato Myanmar](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rq.A.0gXxlMiG_5AK_QRabiKykh_9jjT_YYPprLWQA2uMcds6N-S_-4tLCdpEN6CFnRJyIa59WX25PmGDTZqRJV4qkg)

Papa Francesco chiede a Dio che si fermi la spirale di dolore e di morte in Myanmar auspicando che quanti abitano il Paese possano lavorare insieme per la pace …

[Appello del Papa contro il crimine che schiavizza ricordando il carcere El Litoral in Ecuador](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rt.A.AzFYIM3spwd8PPncZt_kvVz05HabnFaovzHnc6qpSz-y-wEy79jlvWs7M8xR07YD4-MoKzEbUgpyfrG9MFyc5Q)



[Appello del Papa contro il crimine che schiavizza ricordando il carcere El Litoral in Ecuador](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rt.A.AzFYIM3spwd8PPncZt_kvVz05HabnFaovzHnc6qpSz-y-wEy79jlvWs7M8xR07YD4-MoKzEbUgpyfrG9MFyc5Q)

Dopo la preghiera mariana, Papa Francesco ha ricordato la sofferenza di tante famiglie per i sanguinosi disordini nel carcere di Guayaquil, in Ecuador, …

[Il Papa: un movimento globale contro l’indifferenza per una civiltà dell’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R2.A.9LEV2eABsVPHe9uZw8jODI0NDih7LPqzujOuqRKv2rn8QmB-5oE-adUkUerQBukLKr4VNoYQ7w_D2Ef2a_r1Cg)

[article icon]

[Il Papa: un movimento globale contro l’indifferenza per una civiltà dell’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R2.A.9LEV2eABsVPHe9uZw8jODI0NDih7LPqzujOuqRKv2rn8QmB-5oE-adUkUerQBukLKr4VNoYQ7w_D2Ef2a_r1Cg)

In un messaggio scritto in occasione dell’incontro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali con al centro la prima beatitudine, Papa Francesco indica lo …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[La Supplica alla Madonna di Pompei. Battaglia: Maria abiti nei nostri cuori ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R3.A.jMnVVtm-pVI6gWxow946cc5FEVL6CRo4cH6fSktXM-evGU_yNoV5YJplWypLRDZEa4uN2WC6GT7yk762U4_K0w)

[article icon]

[La Supplica alla Madonna di Pompei. Battaglia: Maria abiti nei nostri cuori ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R3.A.jMnVVtm-pVI6gWxow946cc5FEVL6CRo4cH6fSktXM-evGU_yNoV5YJplWypLRDZEa4uN2WC6GT7yk762U4_K0w)

A Pompei, questa mattina, la celebrazione presieduta da monsignor Domenico Battaglia che ha preceduto la Supplica alla Madonna del Rosario alle ore 12. Papa …

[La beatificazione a Catanzaro di Nuccia Tolomeo e Mariantonia Samà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rr.A.AGk3YsTMD18pb-nJtMjtFIz2N7qn7jBJgrpunmkvCwqiLgQYMapgTYvuI8tqzs0_PGFYbd3ynUA44oO6kVLIvQ)

[article icon]

[La beatificazione a Catanzaro di Nuccia Tolomeo e Mariantonia Samà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rr.A.AGk3YsTMD18pb-nJtMjtFIz2N7qn7jBJgrpunmkvCwqiLgQYMapgTYvuI8tqzs0_PGFYbd3ynUA44oO6kVLIvQ)

La santità è la storia della forza di Dio nella debolezza umana. Così il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che a …

[Fratelli tutti, un anno dopo: bussola per tornare a sognare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rx.A.DYP1m89_bg4zctkfMV0izzU7fO6DVr8IikOgyL4fvU0Ac_BlQquVutCZTtIfeh-hx6zTUYkXF3M3qwYdSBEKxQ)



[Fratelli tutti, un anno dopo: bussola per tornare a sognare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rx.A.DYP1m89_bg4zctkfMV0izzU7fO6DVr8IikOgyL4fvU0Ac_BlQquVutCZTtIfeh-hx6zTUYkXF3M3qwYdSBEKxQ)

Il 3 ottobre del 2020 il Papa si è recato ad Assisi per firmare la Lettera enciclica “Fratelli tutti”, pubblicata il giorno seguente in occasione della festa di …

[Raccontare l’amore per il Creato nel mondo attraverso la “Laudato si” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R0.A.otCKxFfEQYpbJKV-iIX3iCb7y-UJYbgXAdqFGM_20tb44wwV2UrvV9U_dKmlV4MTOgFXJdQYh6_wwncIdtWfYQ)



[Raccontare l’amore per il Creato nel mondo attraverso la “Laudato si” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R0.A.otCKxFfEQYpbJKV-iIX3iCb7y-UJYbgXAdqFGM_20tb44wwV2UrvV9U_dKmlV4MTOgFXJdQYh6_wwncIdtWfYQ)

A Bari, nell’ambito del XVI Forum dell’Informazione Cattolica sul tema “Nessuno si salva da solo” promosso da Greenaccord, è stato assegnato il premio …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 2 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R8.A.RCF3M0g3VbbRRtLkJe6WLhGCkvRsWWXnv_Jzon0OvtF_ORzTl35uz81Mxt_cJfn1X42aI48QYbU68av9Y304Wg)

[article icon]

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 2 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R8.A.RCF3M0g3VbbRRtLkJe6WLhGCkvRsWWXnv_Jzon0OvtF_ORzTl35uz81Mxt_cJfn1X42aI48QYbU68av9Y304Wg)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Crisi ecologica, il Papa invia messaggi al …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rp.A.ObK0D1O45Pq29WfodVtz0aQ9CJWQkpm8ueVhg7mxaaj8ihZYssGqFd_MW8Ux1QIG3WATjhLbuGDrNsPyjg_4aA)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Rp.A.ObK0D1O45Pq29WfodVtz0aQ9CJWQkpm8ueVhg7mxaaj8ihZYssGqFd_MW8Ux1QIG3WATjhLbuGDrNsPyjg_4aA)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R9.A.ERXyMm0QsIfmInQAvFQoASkPzA7OxcZVzo1XIwA0yVHEsgUNeHoaUuARWwT1EGJCIbvR5BVk7nuiyUifREKVCw)



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R9.A.ERXyMm0QsIfmInQAvFQoASkPzA7OxcZVzo1XIwA0yVHEsgUNeHoaUuARWwT1EGJCIbvR5BVk7nuiyUifREKVCw)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R6.A.o75JYlR6WF_KV0DY-uJKTYepulyy_3iUlpkHxPratMGteMostLYHrt2fxyqk3Nb6zq5ymJrnbuO7VCP2TohX1g)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R6.A.o75JYlR6WF_KV0DY-uJKTYepulyy_3iUlpkHxPratMGteMostLYHrt2fxyqk3Nb6zq5ymJrnbuO7VCP2TohX1g)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[L’Onu rilancia l’allarme migranti in Libia ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Ry.A.S3khGF-drBfKeakzgTSaF98YhCyBF3c4-3e29kA1Wa-t1n9UjFe2V3XcDMLkJHwjqSz_rT23ChwlNBjw27X-Dw)

[article icon]

[L’Onu rilancia l’allarme migranti in Libia ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5Ry.A.S3khGF-drBfKeakzgTSaF98YhCyBF3c4-3e29kA1Wa-t1n9UjFe2V3XcDMLkJHwjqSz_rT23ChwlNBjw27X-Dw)

Dalle Nazioni Unite arriva l’appello a non dimenticare quanto accade in Libia a migranti e profughi, mentre arriva la notizia di nuovi morti in mare. In Italia, …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpq.Rct.5R7.A.ZZT1f1zGHNF9kxC7VYnT3H6OMFDBjaKsvmZ4kY8kKWrGnK-g3FSTYP74chSM4YVpmAfowgPU28wan1Y2EbYUYw)

SOCIAL

🔊 Listen to this