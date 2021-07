(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-6.A.viiYk99qvy7w1VZw-TSakqIjV9Fw3swd1SXblFB2veQEWptguKlOKMaMvzEs1qpqNwrLJ-liPvQjkVsXA7uCGw)

Le notizie del giorno

03/07/2021

[Chiusa l’inchiesta vaticana sul palazzo di Londra, a processo dieci persone](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-3.A.aNSOw5RYKOfF54iYY594X34bROPdX9iJAnl51rAZ1i5DMBOTLIiKPdsQHdxbqtuXxK65npDvB6uMsipNXaBrow)

Andranno a processo Brülhart, monsignor Carlino, Crasso, Di Ruzza, Marogna, Mincione, Squillace, Tirabassi, Torzi e il cardinale Becciu

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Roma 2022: un Incontro Mondiale delle Famiglie diffuso e multicentrico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-v.A.uQu9rTQroywyDd94Ar_mvZjusd6JJg7s1U-PR_PQlXOIyDDtrh7khWF4rnOAVcmUULQVGArJcFD3O2ONVtAsIA)

Il sottosegretario del Dicastero Laici, Famiglie e Vita, Gabriella Gambino, presenta la forma straordinaria dell’evento, che si terrà dal 22 al 26 giugno 2022 a …

[L’arcivescovo di Lima: ascolto e dialogo per sanare le divisioni del Perù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-0.A.zCqepPcST-Qyjh_Fzt4TlaP2roycT34VFtdaxJ2dZ_cq2rb_zAejaxokoSCDwo–nLY-PlXRy_0zEqIFOiFylw)

A Vatican News, monsignor Carlos Castillo Mattasoglio interviene sullo stallo politico del Paese dopo il ballottaggio dello scorso 6 giugno. Manca ancora la …

[Messa del cardinale Parolin domani a Strasburgo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-1.A.ivmoN2Ad6HSOXDJhavNnLp4Bh5RstOAP77vqJxNkmQyHK1L0PK2tKQ2Ai-468eT1Ss-1Z1bcWdA19zn8jLUQnQ)

Il segretario di Stato presiederà la celebrazione nella cattedrale, in occasione del 1300.mo anniversario della morte di Sainte Odile (Sant’Ottilia), patrona …

[“Donne Chiesa Mondo”, mafie e abuso di religione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-u.A.-yf9dwvTcw__SoSt-RqPtCJXJF92SLtjkCPPSe2BQ3dt57uSHlikWpSHJgF0LqGJud_bUDpBIisczKHpqHuUog)

Il numero del mensile de L’Osservatore Romano in uscita il 3 luglio porta in copertina il titolo di “Ribelli e profetiche”. Intervista al magistrato Marisa …

[Anziani: l’appello di Sant’Egidio a non lasciarli soli durante l’estate](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-z.A.PTioasItsuS1edc2_SAnTAK3DEhRsnOvZjBrrfqHRsKK_8MFcxDmJvB2AZWa8BmeMit4Ke24Ktvizyf9bNP0fg)

In Italia oltre il 40% degli over 65 vive da solo. L’invito a tutti è quello di essere presenti e non dimenticare chi è più vulnerabile in questi mesi …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 3 luglio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-8.A.9gDvThE_sFo9WMr3TbaylCx1ij-lZZ9GyUZwVgqlybiYW4KLZDEwOgVhzY6OtbQooRO1p_sKTl97iaFOOiSSeg)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, anche in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi la preghiera ecumenica per il …

[XIV domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento di don Fabio Rosini al Vangelo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-t.A.Glox2izSJwWq06rBDtWpLzllQpkXQ52FO1wqBwz6N6imsqzn8NSQtwZ-Mz8rzvolot7P71CRVMhsPftwXHjkuQ)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 4 luglio 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0_A.A.DzDpPQMmbDjlo2QC94UWXWB8Pu4N4POZVW2Wr6l3nhgxJYCCpzaKkExLh76EweYjHAkBsd1HkY2on9uEAw6OsQ)

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0_A.A.DzDpPQMmbDjlo2QC94UWXWB8Pu4N4POZVW2Wr6l3nhgxJYCCpzaKkExLh76EweYjHAkBsd1HkY2on9uEAw6OsQ)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-7.A.-gi43TLr9V55WE8Y6d7xYUqkZ2i05R-QknHU5Q_z3D6jvAIxPmliZlHhRzUY5f7xTXGOhtHP-uCBZrh0aNotog)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-9.A.-9vacK6y61ZZ9qWeKgQVQ3DkwBEUdLXFl5CpreCTag-Plfqr9MQZxYngWgIWCIXuCKKcJgzDsOZ1P8yBWGvdOQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Migranti: annegate almeno 43 persone al largo della Tunisia, 84 i salvati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0–.A.sJy9wZnSMw3jAVa4rL4u7lgkplkThn2ybWV3GD1JbLd1W6hFh9xfzS92ri2yQpu05XxOhkezbtCwc8KHCnNo8w)

Altri 14 cadaveri ritrovati su una spiaggia a Zawia, in Libia. Save The Children lancia un appello: più impegno Ue per salvataggi, serve maggiore cooperazione. …

[Canada in fiamme. Trudeau chiede aiuti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0_B.A.ii4vpHoKXJovFudfEqyJuBXkI-O9mHDl0h32wM1tMvcLCrnv5cMvHqTRTWjCmtkg6IrTDRWOPTvUicohiGHefQ)

Continua l’ondata di caldo senza precedenti nel Paese. Già centinaia le vittime. Intanto decine di incendi divampano nella zona occidentale del Paese, come in …

[Niger, l’insicurezza colpisce soprattutto i bambini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-x.A.16O7nl1Oiv-5MQI8gwLbi3Hexm1Tn7ycx_mwC6TMlfEhy0UMmiC3Vn9KYILieRGVHG_ryTjNzGiamQZjyLXgMQ)

Cresce nello Stato africano la necessità di assistenza umanitaria, soprattutto per i bambini. Oltre due milioni di minori, secondo l’Onu, “soffrono in …

[Afghanistan, le truppe Usa e Nato lasciano Bagram](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYF.Rct.0-s.A.UZq8Mmm5qBwwCPQqghCruiFZ_K269sjZV00RzZQcqG-bnu5xf-tHkSc8fOXtvITylVEyqRdxjGjHrMA3H8fznw)

Entro fine agosto le truppe statunitensi completeranno il ritiro dall’Afghanistan. Il presidente Joe Biden ha indicato come obiettivo il ritorno a casa di tutti …

