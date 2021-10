(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dY.A.rtgT8D0VDl0S9qPFAxVqr7rwTctuLmnv759e1oaV5t70zziFKCixnXZdRPXqc5qIGJ0lVDq4blggH_2qM94JIQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

28/10/2021

[Anche quest’anno prorogate per tutto novembre le indulgenze per i defunti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dW.A.L5Tw_LQQbohxNLDfUiZObqMltE9mvsf6Ab6AdYOG9H1m01hCqrkQ4cAy0uM7BDCdbcJqJUggIkqazejv0dqwAw)

[article icon]

[Anche quest’anno prorogate per tutto novembre le indulgenze per i defunti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dW.A.L5Tw_LQQbohxNLDfUiZObqMltE9mvsf6Ab6AdYOG9H1m01hCqrkQ4cAy0uM7BDCdbcJqJUggIkqazejv0dqwAw)

A causa del perdurare della pandemia e delle misure di contenimento, la Penitenzieria Apostolica viene incontro alle richieste avanzate da numerosi vescovi emanando un Decreto in cui si annuncia l’estensione delle indulgenze plenarie in modo analogo al 2020

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[L’Athletica Vaticana nuovo membro dell’Unione ciclistica internazionale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6db.A.xOjY4PbYMPtsgxgRHNfkLRKKmMxGboiyCVwKZNHFAJBnidc_SGtFc-cI4pnhrG4edBR11nx-5qXswLUnqXqM2g)



[L’Athletica Vaticana nuovo membro dell’Unione ciclistica internazionale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6db.A.xOjY4PbYMPtsgxgRHNfkLRKKmMxGboiyCVwKZNHFAJBnidc_SGtFc-cI4pnhrG4edBR11nx-5qXswLUnqXqM2g)

In una cerimonia al Pontificio Consiglio della Cultura il presidente della Federazione mondiale Lappertient ha consegnato al cardinale Ravasi l’attestato che …

[Il cardinale Ravasi: lo sport del ciclismo è metafora della vita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dQ.A.EGuuF1yP_ciNA7UjdSt7p4LXy-ntCbH8X9EKWm2mp-EyxfDG0MsWKogzzpWr0g0omgXwsQYJKHviHBik3ktytA)

[article icon]

[Il cardinale Ravasi: lo sport del ciclismo è metafora della vita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dQ.A.EGuuF1yP_ciNA7UjdSt7p4LXy-ntCbH8X9EKWm2mp-EyxfDG0MsWKogzzpWr0g0omgXwsQYJKHviHBik3ktytA)

Il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura commenta l’ingresso di Athletica Vaticana, la polisportiva della Santa Sede, nell’Unione Ciclistica …

[Vaticano, dal Perù il Presepe in Piazza San Pietro. L’abete dono del Trentino](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6da.A.HkB_MJvYT29Z-Hh_KytyZz09nK1hZPuFfw8O29_yR-ROXN3vM78j4t3jQcOTA-nTP794tUGWqkd0Akd-YzMzIA)

[article icon]

[Vaticano, dal Perù il Presepe in Piazza San Pietro. L’abete dono del Trentino](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6da.A.HkB_MJvYT29Z-Hh_KytyZz09nK1hZPuFfw8O29_yR-ROXN3vM78j4t3jQcOTA-nTP794tUGWqkd0Akd-YzMzIA)

Arriva dal villaggio di Chopcca nelle Ande, la Natività che verrà allestita per Natale. Sarà composta da più di 30 pezzi e realizzata da cinque famosi artisti …

[Gallagher: grazie ai missionari italiani, esempio di coraggio e generosità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dg.A.o4ztp4P2qWaALaz6PUfE5jDumSjwGxWRjTOGnFwVRDqAR4QMhttMzk9yIOfzuPLrNz68E3FIu_Ermdgu80AuAA)

[article icon]

[Gallagher: grazie ai missionari italiani, esempio di coraggio e generosità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dg.A.o4ztp4P2qWaALaz6PUfE5jDumSjwGxWRjTOGnFwVRDqAR4QMhttMzk9yIOfzuPLrNz68E3FIu_Ermdgu80AuAA)

Alla Farnesina la prima Conferenza dei Missionari italiani nel mondo. Il segretario per i Rapporti con gli Stati: “La Santa Sede non cessa di levare la sua voce …

[Caritas internationalis: 70 anni di lotta alla povertà. L’impegno nel Nord America](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dR.A.bivC_KvUoqTDfDkoDj19gRjzVmcFj7wnXHkqMHjkpV3IYEWqdWXpYK9E8ZBqOHSoCPzttj0F_PED-KFXPpA6fw)

[article icon]

[Caritas internationalis: 70 anni di lotta alla povertà. L’impegno nel Nord America](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dR.A.bivC_KvUoqTDfDkoDj19gRjzVmcFj7wnXHkqMHjkpV3IYEWqdWXpYK9E8ZBqOHSoCPzttj0F_PED-KFXPpA6fw)

Attraverso varie testimonianze e la voce di rappresentanti di Caritas locali si è ripercorso, in un convegno on line, il cammino della Confederazione nel Nord …

[Compie 50 anni l’Istituto di Psicologia della Gregoriana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dS.A.QpFrXPYA4o46ogKbioZTNzmpp0dvThQhk-wVxo41ZFX9fwORBDLpwNUhWVZCBrkgoXlGtp621ghtNa2YGp77GQ)

[article icon]

[Compie 50 anni l’Istituto di Psicologia della Gregoriana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dS.A.QpFrXPYA4o46ogKbioZTNzmpp0dvThQhk-wVxo41ZFX9fwORBDLpwNUhWVZCBrkgoXlGtp621ghtNa2YGp77GQ)

Intervista di Vaticannews a padre Imoda, docente emerito e cofondatore. “Siamo nati nel dopo Concilio con la rivalutazione delle scienze umane. Ma anche oggi …

[Verso una governance globale della migrazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dU.A.jSVmfIg6Ae4xU6Fwm8CLiZwN30LJes9wpAiur2MAILloJuV5invFmPDxJmE0WFqzho-uY9qH8cGBComewyGyMw)

[article icon]

[Verso una governance globale della migrazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dU.A.jSVmfIg6Ae4xU6Fwm8CLiZwN30LJes9wpAiur2MAILloJuV5invFmPDxJmE0WFqzho-uY9qH8cGBComewyGyMw)

Pubblichiamo il bollettino mensile della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale. Il Numero 9 è dedicato al …

[Ddl Zan, Cei: serve dialogo aperto non pregiudiziale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dj.A.FI0ND0USanGmpSyQyII1NbI8xQsDj-MLUPeY5iOZ_cJkfQnrUIshuC1P9VLXQL-rST5sfrS7HARrTqMBkO7ahA)

[article icon]

[Ddl Zan, Cei: serve dialogo aperto non pregiudiziale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dj.A.FI0ND0USanGmpSyQyII1NbI8xQsDj-MLUPeY5iOZ_cJkfQnrUIshuC1P9VLXQL-rST5sfrS7HARrTqMBkO7ahA)

Il Senato con 154 voti favorevoli, 131 contrari e 2 astenuti ha bloccato l’esame degli articoli e degli emendamenti del controverso disegno di legge contro …

[100 anni della Cattolica. Emissione numismatica straordinaria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dl.A.O3LLUiUBZ_uqkFApixRGzHKkxCxCHPclah0QXsKsOYYPfUhmhlod5hzUyOABv4oM_jHrzExR-DOoN_wb5dLOag)

[article icon]

[100 anni della Cattolica. Emissione numismatica straordinaria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dl.A.O3LLUiUBZ_uqkFApixRGzHKkxCxCHPclah0QXsKsOYYPfUhmhlod5hzUyOABv4oM_jHrzExR-DOoN_wb5dLOag)

Una moneta in argento da 10 euro per celebrare i cento anni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo pomeriggio ai Musei Vaticani la presentazione …

[Sri Lanka, Ranjith: più impegno dopo il disastro ambientale di maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dV.A.sCrb–BCXALwdax3a52BC0shcr4J4e35tnbsEYc84MVVmWJD5RWJyKPdueAOWQmqKWxZnXwvfijnO1YCq46QLw)

[article icon]

[Sri Lanka, Ranjith: più impegno dopo il disastro ambientale di maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dV.A.sCrb–BCXALwdax3a52BC0shcr4J4e35tnbsEYc84MVVmWJD5RWJyKPdueAOWQmqKWxZnXwvfijnO1YCq46QLw)

L’arcivescovo di Colombo ha visitato la spiaggia devastata dal naufragio della nave cargo carica di materiali inquinanti. Il porporato esorta l’esecutivo …

[Vescovi Sudafrica: appello per elezioni giuste e pacifiche ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dZ.A.vdH7yx98ONoQNA_GGkO2YiSu9JjvjZpGaB-EyFoyVXG2IMd38pISf26cTZWkEBni-YLbCLA7LsOheptY_9rqnQ)

[article icon]

[Vescovi Sudafrica: appello per elezioni giuste e pacifiche ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dZ.A.vdH7yx98ONoQNA_GGkO2YiSu9JjvjZpGaB-EyFoyVXG2IMd38pISf26cTZWkEBni-YLbCLA7LsOheptY_9rqnQ)

Urne aperte, nel Paese, il 1.mo novembre, per le votazioni municipali. In una Lettera pastorale, i vescovi auspicano consultazioni corrette, prive di violenza e …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6df.A.4wKnyo_ZOsr7IxZ–M386gm2zQUpzjdlSzw9lJIZ6kFz0joDNrGDXerF6UopUjCItkbEZNsZTc6nUS_gUH2Zqw)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6df.A.4wKnyo_ZOsr7IxZ–M386gm2zQUpzjdlSzw9lJIZ6kFz0joDNrGDXerF6UopUjCItkbEZNsZTc6nUS_gUH2Zqw)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dq.A.sCVGwzcQcLPgmp12tjNsqCk2K8lYKHNZE7YytXHRobGeexD6b1obyQPSkKuiBWd7_hyTOtI7Kg0o5t0yhltolg)



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dq.A.sCVGwzcQcLPgmp12tjNsqCk2K8lYKHNZE7YytXHRobGeexD6b1obyQPSkKuiBWd7_hyTOtI7Kg0o5t0yhltolg)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dc.A.n1MPkbtjN_1xojfkFD0EBanerjEtV0d_rVE1c1bxgtsp8tL2ZL8mkdKa6tOzCB4zUgmYcKRF1YptsiFagm-kkQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dc.A.n1MPkbtjN_1xojfkFD0EBanerjEtV0d_rVE1c1bxgtsp8tL2ZL8mkdKa6tOzCB4zUgmYcKRF1YptsiFagm-kkQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[La crisi in Ecuador, dalla lotta al narcotraffico alle proteste di piazza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dn.A.ppf_LRlDYzFu1dSJY5ziqeViWCYEvJboZ7ZxrCXUhYAoH1vyNrUn8lq-AqcRJzh7259BUBZlJe-0Tv_YjQOGrg)

[article icon]

[La crisi in Ecuador, dalla lotta al narcotraffico alle proteste di piazza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dn.A.ppf_LRlDYzFu1dSJY5ziqeViWCYEvJboZ7ZxrCXUhYAoH1vyNrUn8lq-AqcRJzh7259BUBZlJe-0Tv_YjQOGrg)

Il Paese sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni: dal 18 ottobre è in vigore lo stato di emergenza per la lotta al narcotraffico. I vescovi …

[Il vescovo di Camerino a 5 anni dal sisma: accelerare la ricostruzione, anche sociale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dp.A.4pOzlY9ogjyp1ZeiFs9NOdw47kRhVc54rp802wAwtYPTGPadbVof4_2HZkIiLGoaqQ6rnxjt9v-fP1xowPpe3w)

[article icon]

[Il vescovo di Camerino a 5 anni dal sisma: accelerare la ricostruzione, anche sociale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dp.A.4pOzlY9ogjyp1ZeiFs9NOdw47kRhVc54rp802wAwtYPTGPadbVof4_2HZkIiLGoaqQ6rnxjt9v-fP1xowPpe3w)

I sindaci marchigiani hanno fatto il punto sull’andamento della rinascita dei Comuni colpiti dal sisma del 30 ottobre 2016. Il vescovo di Camerino ha lanciato …

[Route 21: attraversare l’Italia in moto per superare i propri limiti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6do.A.na-UPAON5ONfAyA-D_nnG40egM4JpzJ3qckRQDpzSY5wCmYEC5vuntU6g9JI2U1HuRoP-I9b0t8qXsVXnj5BGA)

[article icon]

[Route 21: attraversare l’Italia in moto per superare i propri limiti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6do.A.na-UPAON5ONfAyA-D_nnG40egM4JpzJ3qckRQDpzSY5wCmYEC5vuntU6g9JI2U1HuRoP-I9b0t8qXsVXnj5BGA)

Papa Francesco durante l’udienza generale di mercoledì 27 ottobre ha salutato i partecipanti alla Route21 Chromosome on the Road, promossa dall’Associazione …

[Save the Children: sono venti milioni i bambini in povertà in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6de.A.MIJ4yfC74HG74sEB8Mv1J9JazxRZSO9Y-dn0MOCLPx7crUMLJRAmOfDFt8YpbTFjLYTVCEqD7TA2KoJn8n8HEQ)

[article icon]

[Save the Children: sono venti milioni i bambini in povertà in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6de.A.MIJ4yfC74HG74sEB8Mv1J9JazxRZSO9Y-dn0MOCLPx7crUMLJRAmOfDFt8YpbTFjLYTVCEqD7TA2KoJn8n8HEQ)

L’indigenza minorile è in aumento in tutta Europa. Lo denuncia l’organizzazione in un rapporto che analizza 14 Paesi europei, di cui nove in Unione europea e …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuY.Rct.6dd.A.h0piStsZkPDgUz7nahxR8dsdmFVEN11tZ0-gNHPu_7aQYSqKIwcgbdoUnfe8vkKk0OqL75arwCEJ4FAJ9pEfUA)

SOCIAL

🔊 Listen to this