28/05/2022

[Francesco: Sodano, uomo di Chiesa esemplare e amabile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmJ.A.Ff6j3kBv_SDORZtPNqtjdsN3tG3m4gIeMrSu7L-l1oc0O6OQqKGduVZiAKPrt0o51sukgNJZXCkq9HBDo0Y2Bw)

In un sentito messaggio di cordoglio, il Papa ricorda il lungo servizio alla Santa Sede svolto dal porporato scomparso ieri sera all’età di 94 anni: è stato un pastore che ha vissuto la sua missione con dedizione e disciplina

[Il viaggio del Papa in Congo e Sud Sudan tra sfollati, giovani e vittime di violenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmD.A.uOQmpu9S5xHb99ceZOwbyjBYyaqNcKD9_n0bnsz2jHN8kaqr6SynjvhhsNeixBve8x5lL034-DwShAYPnwS7Qw)

Pubblicato il programma ufficiale della 37.ma visita apostolica di Francesco nei due Paesi africani del 2-7 luglio. A Giuba pellegrinaggio ecumenico con …

[Il Papa ai buddisti della Mongolia: portiamo l’umanità alla pace attraverso il dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmM.A.KSR6yxtYdOxRPpJKgl_uOzoaYeIivBtkuM4gZH0-Itse0jhekx8imq_kpzh8jOBM4lr_s2EalOw2OF4HRh7vjQ)

In un mondo devastato da conflitti in cui ancora troppo spesso si abusa della religione per giustificare atti di violenza, il forte appello di Francesco …

[Il Papa: lo studio della storia è una via preziosa per favorire la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmc.A.B7pzybHbEf50us6KDwau3OXG1dH3G-RfB_txKEVnUGCsgdQykzI2Y2Jn6EIfonmuQTUDlWPcfrWiGf3QHPaJaQ)

Incontrando i membri del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Francesco esprime un auspicio: “Gli storici contribuiscano con le loro ricerche, con le loro …

[Il Papa: nei movimenti non ‘eternizzare’ le cariche, nessuno è indispensabile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEma.A.cfiKHFT1HlgGYuuVaVkthETGF-tS_vEJIojcSHwF9lVvq4hYsgPhf4Q6fu1Ym-fW5RmxXmd5sT6BCUw-P2Ugtg)

Francesco riceve i membri del Movimento dei Cursillos di Cristianità in Italia che partecipano alla VII Ultreya di Roma, raduno nazionale di testimonianza e …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[È beato don Lenzini. Semeraro: archetipo del Buon Pastore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmE.A.sE6saZx5b39DoTWfInjsAZsF6xRqjdaAS51ju2JXbsm3d-_GYgtiqw7uq7YrQ9tK33CnlSkxEWET0B0eLCxGEw)

Voleva essere il sacerdote di tutti, questo martire modenese ucciso in odium fidei nel 1945 dalla furia cieca del comunismo anticlericale. Esempio di pastore di …

[La Chiesa ortodossa ucraina legata a Mosca afferma l’indipendenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmU.A.xDDlS3lBCqzma–1K-ZTrie4AbY9top7_-b74UcW8HdpcfCpnotbmo5Fjv_xd5RgRpuUzUIDZo2fYI_B7ANbAQ)

Il Consiglio della Chiesa ortodossa guidata dal metropolita Onufriy e legata al Patriarcato di Mosca ha affermato la piena indipendenza e autonomia, aprendo al …

[Caritas Internationalis: si scongiuri il rischio di una crisi alimentare senza precedenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmS.A.OZOdzZqduk59QZzLklQ4kYBOe966qNfL1fl6PFLbilD1hv4nKj-Nev9i-kJ0cwwqh7qQ7aUOyxRcMt4LhKQ8xg)

Nella Giornata mondiale della fame, la Confederazione internazionale nata nel 1951 per volere di Papa Pio XII ricorda che circa 276 milioni di persone soffrono …

[La famiglia Laudato si’ in Honduras](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmR.A.R9MmMw5L0HeIpmw-UtwHifpH9tItEcXfUZzi-y2jg_jcKIoGIasRmROqJ_uxhKExRihhxy99IuxSqw5UEUThRQ)

Sono cinque componenti quelli della famiglia Canales Sheran e non provengono da una lunga tradizione cattolica, ma hanno abbracciato con tutto il cuore il …

[Il vescovo Jackels: “Non solo l’aborto, anche limitare le armi è una questione di vita”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmT.A.cf0C16S3i6q6H-1EBoiAsy1ucxfXL_kgG49tnyruzLLF4vnz7VOh095Ne1j7_75ZmXU8_KYcAeWsrAIiGIeqTw)

L’arcivescovo di Dubuque, nello Iowa, a seguito delle recenti stragi a Buffalo e Uvalde, ha inviato una lettera ai fedeli della sua diocesi per invitare a un …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 28 maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmC.A.fMCOHd30JKW_Tr18lkKOA6L20tzQHPUJXHsoLjGjQRzC0qrPrL1iss0glqVbVqOvnwswFbN5bH9cY6HshcdNHw)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario oggi:Papa Francesco all’udienza generale parla …

[Ascensione del Signore Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmX.A.ws_sRC17o3IwlKBUhVxaMBtueUx2D8y7PHrnY7fuLymtuAkPz36UbR2k7CTxxGSLoHMl0V5IufWiXppoQ1KG2Q)



Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 29 maggio 2022, Ascensione del Signore Nel Vangelo di …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmK.A.LHdMKMIhAquLxwnmoimRnrtYqBGfFW9K7nv_Q4aDooXo1HzyL695bEKbIynRboq7TwyHKPwcR_OpxVxwSgVRew)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmd.A.soCzFmNrzNYEieFXVsnmC9sBIrLF9lcjtGXBwgZWaAUtu7Id80HtEsoZutlx8D166BUXVY2K3C7VSrB6S-1J9g)



10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmY.A.2R0WaQWVzvxgWZSXWxCCewvsUCKq8hAJ5aor3Smzwoyqtqne2wQmfNOP7hKfXcbFbbamhbl6Bu5ICt1jTb9c9A)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

PRIMO PIANO

[Crisi del grano, nuovo botta e risposta tra Kiev e Mosca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmN.A.WEy7oeAa8BJD-5PevsoYbltZVXX4165pGENuJ9CK4dihSrtnkjGBt5BguLJffC75-HQaYdIdTDu_Xjw8uIBwWQ)

Mentre prosegue l’offensiva russa nel Lugansk, preoccupano le conseguenze del conflitto a livello globale. Nelle ultime ore il presidente ucraino Zelensky ha …

[La guerra in Ucraina e l’incubo di un conflitto nucleare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmQ.A.YQrjZl8VYH3p4eCHhxCPnwoW_eDyfd_ToFg47E7ufGVOP5j_1rhU9k0P2-4couNUJo4XIaMp0L-e4QQEiGj-zg)

Il timore dell’utilizzo di armi non convenzionali nel conflitto russo-ucraino sta mobilitando nel mondo numerose iniziative per scongiurare l’utilizzo delle …

[Pena di morte abolita in Centrafrica. Noury, nuovo successo per tutto il continente ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmH.A.1rzWh74EkQNAJm2a6_WQ4lWB3GqKB0xcG35Knmwg2jJ-ksvrLnKclD80spocVvBJaP6Wrf31QPmC10fBHEV0OA)

Un cammino lento e inesorabile che conquista sempre più Stati . La notizia della decisione del Parlamento centrafricano accolta con soddisfazione da Amnesty …

[La Colombia sceglie il nuovo presidente: sinistra avanti nei sondaggi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmI.A.OntjEjxMDi6AeCgBPJq_g515qvsxknCqq71ljlLjKa7SqCwTItC_0K5MbnRlDj3DXH-t3AdRs4AFC-5XiQjPrA)

Dopo la vittoria di marzo alle parlamentari, la sinistra è favorita alle attese elezioni presidenziali del 29 maggio, dove comunque il ballottaggio resta …

[De Gasperi e una difesa comune europea della pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EWO.Rct.BEmG.A.TECjZvpN1PMtRlKz4sXhtHehHtKdxrOQkMo1Xe5vPizOFSX-2AT3w3OnozfjazK7eISZ_Ux94ELikG3R0J-OSg)

Per l’Ucraina non solo risposte sul piano militare: serve riscoprire le radici di quella prospettiva di pace che si è imposta in Europa dopo la seconda guerra …

