(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tl.A.Xyh7m2q5rxOVFD2D54V8POpTyHQLFjj4n2jmxpfeemx5WluYQsM8gLSBYRpeirs8ktwDelnV0MJFb7Mybip9kw)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

28/06/2021

[Il Papa agli ortodossi: abbattiamo i vecchi pregiudizi e superiamo rivalità dannose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0ts.A.2gWPLEQkpIQfpcqPVtmRf3QbhUokG-QOv6mZhn1–SYNKXgyBLpykF85xtcw8ZQIQfxRsahthJZ0ZfCrY_SYSw)

[article icon]

[Il Papa agli ortodossi: abbattiamo i vecchi pregiudizi e superiamo rivalità dannose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0ts.A.2gWPLEQkpIQfpcqPVtmRf3QbhUokG-QOv6mZhn1–SYNKXgyBLpykF85xtcw8ZQIQfxRsahthJZ0ZfCrY_SYSw)

Francesco riceve una rappresentanza del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli guidata dal metropolita Emmanuel di Calcedonia, alla vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo. “Il Covid un flagello ma anche una lezione di umiltà per vivere sani in un mondo malato”

[Francesco riceve Blinken, affetto e attenzione al popolo degli Stati Uniti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tx.A.zEhxIF9Y_64b5MEAKXJFH8R1HKaJk_ENdJyJG4Sqq4BzzGx8xyUOyYUK8xFDusjW_BBHCZ7Mw4QJdss2avIAjQ)

[article icon]

[Francesco riceve Blinken, affetto e attenzione al popolo degli Stati Uniti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tx.A.zEhxIF9Y_64b5MEAKXJFH8R1HKaJk_ENdJyJG4Sqq4BzzGx8xyUOyYUK8xFDusjW_BBHCZ7Mw4QJdss2avIAjQ)

Stamani in Vaticano l’incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano, da ieri in Italia

[Il Papa chiede di pregare per lui, Fornos: sosteniamolo nella sua missione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tv.A.JZIdQLnOhe-DOi9XBWSeUgF0r6eu6gcqTU33x-47X2nNJseoD494_MSWXctYLC2oIrsGFKIQ3mn9DN1ww5WA9A)

[article icon]

[Il Papa chiede di pregare per lui, Fornos: sosteniamolo nella sua missione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tv.A.JZIdQLnOhe-DOi9XBWSeUgF0r6eu6gcqTU33x-47X2nNJseoD494_MSWXctYLC2oIrsGFKIQ3mn9DN1ww5WA9A)

L’appello ai fedeli dopo l’Angelus di ieri arriva a ridosso dalla solennità dei Santi Pietro e Paolo. Il direttore della Rete Mondiale di preghiera: “È un …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[La Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tt.A.R8-i3MWFE8f6wBOREtkScYzaYzHZpvxmcXU0jlkWHCs65pS2wAh4TvdwTvamWtsFrBBBEF0SP865FDhfJ05ncA)



[La Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tt.A.R8-i3MWFE8f6wBOREtkScYzaYzHZpvxmcXU0jlkWHCs65pS2wAh4TvdwTvamWtsFrBBBEF0SP865FDhfJ05ncA)

I dicasteri della Santa Sede raccontati dall’interno: storia, obiettivi e “bilancio di missione”, come funzionano le strutture che sostengono il ministero del …

[Emmanuel: i nostri tempi non sono molto diversi da quelli dei primi cristiani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tj.A.K4xpl08tvb4eFha0Q1pSxO3vllIDF0v6oksIehgvX5NynSnwuCwm7hodSzhZ53HXjCogtAPXKZ_yQJFe3Rq8Aw)

[article icon]

[Emmanuel: i nostri tempi non sono molto diversi da quelli dei primi cristiani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tj.A.K4xpl08tvb4eFha0Q1pSxO3vllIDF0v6oksIehgvX5NynSnwuCwm7hodSzhZ53HXjCogtAPXKZ_yQJFe3Rq8Aw)

Intervista con il metropolita di Calcedonia, capo della delegazione del Patriarcato di Costantinopoli per la celebrazione dei santi Pietro e Paolo: “Annunciare …

[Pietro di fronte Paolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tq.A.jpgeOIZrEIPA8eUhYLSkITahwJ1xifMjslBf9LMjUuJoDPq5ybWNyp0UrxVuWq9LZ1oKtGmRTABbBRELoK70zw)

[article icon]

[Pietro di fronte Paolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tq.A.jpgeOIZrEIPA8eUhYLSkITahwJ1xifMjslBf9LMjUuJoDPq5ybWNyp0UrxVuWq9LZ1oKtGmRTABbBRELoK70zw)

Don Luigi Maria Epicoco riflette su L’Osservatore Romano riguardo la solennità dei due grandi Santi celebrati il 29 giugno, una festa che ricorda il desiderio …

[article icon]

[Abusi, Polonia: presentata ricerca sugli anni 1958-2020](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tr.A.u5zQmVn_7I25iqt86v9q3lKGKjU1V9XsY2FfoeXcxybGqZOTfmKz-jib10J8qE3E0VSriZ4YQLBNAcrMJZtTFA)

La Conferenza episcopale polacca (Kep) ha reso noto numeri, dati e dettagli di un lavoro realizzato dall’Istituto di statistica della Chiesa Cattolica, in …

[ Abusi, Polonia: presentata ricerca sugli anni 1958-2020](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tr.A.u5zQmVn_7I25iqt86v9q3lKGKjU1V9XsY2FfoeXcxybGqZOTfmKz-jib10J8qE3E0VSriZ4YQLBNAcrMJZtTFA)

[article icon]

[Canada, incendiate altre chiese cattoliche ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0t0.A.V4a42lBFzYy47UcIyIUF1F8Ro34MMqKAt0o7w91D7Di-pG26Z56RsWdco0gmAnWDhRDDyW5VyEPD2CdBG08crg)

Sono in tutto quattro le chiese date alle fiamme nella provincia di British Columbia. Le autorità canadesi indagano sui roghi, forse legati ai recenti …

[Canada, incendiate altre chiese cattoliche ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0t0.A.V4a42lBFzYy47UcIyIUF1F8Ro34MMqKAt0o7w91D7Di-pG26Z56RsWdco0gmAnWDhRDDyW5VyEPD2CdBG08crg)

[Liberia, evangelizzare curando le ferite](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tn.A.Qq200w9OOOO_JncIgvTBwZD_hmFbpvMPqyLDxKNEYJ-6TFUPpFGMjlczso3JXX20FJVR3ic-nR10DghxFZJWVw)

[article icon]

[Liberia, evangelizzare curando le ferite](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tn.A.Qq200w9OOOO_JncIgvTBwZD_hmFbpvMPqyLDxKNEYJ-6TFUPpFGMjlczso3JXX20FJVR3ic-nR10DghxFZJWVw)

Il racconto del missionario padre Lorenzo Snider accende i riflettori sul lavoro della Chiesa per alleviare il dolore di una popolazione stremata da anni di …

[RDC: esplosione in una chiesa a Beni, l’allarme dei vescovi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0th.A.nGe9CytaowQK0aydnONMlt8V647bs2P9xa0RdkGJ5IA1WLCB5hTN6nI-wzzSA6sB2CW8WFVDBytU9hb9Wv15Iw)

[article icon]

[RDC: esplosione in una chiesa a Beni, l’allarme dei vescovi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0th.A.nGe9CytaowQK0aydnONMlt8V647bs2P9xa0RdkGJ5IA1WLCB5hTN6nI-wzzSA6sB2CW8WFVDBytU9hb9Wv15Iw)

“Non passa giorno senza la gente venga uccisa”: si rinnova il timore espresso nei giorni scorsi dai vescovi della Repubblica democratica del Congo dopo il …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tk.A.pgzLgNeiQRde7DIij3PCojmR6oIe8juj9uQoIlaUed8r0up5VFwpnwlDgTRnsJCfcbLQYgdwPS_aCkEzmrxhpw)



[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tk.A.pgzLgNeiQRde7DIij3PCojmR6oIe8juj9uQoIlaUed8r0up5VFwpnwlDgTRnsJCfcbLQYgdwPS_aCkEzmrxhpw)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0t2.A.a08lylBAWIF46Lvm3CqIn8rv2eUo-y86y5bNg1dONq4KopymxSl_BB5RuCQxAVwdqZUsvNvTe1zOLbELF4nG9A)

[article icon]

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0t2.A.a08lylBAWIF46Lvm3CqIn8rv2eUo-y86y5bNg1dONq4KopymxSl_BB5RuCQxAVwdqZUsvNvTe1zOLbELF4nG9A)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tm.A.7ow6AadWgXApEAMuDa2jUOvrybZ2iX2pT1x2hUlvRDwOBQGVd4QSeZApYqSVniIlaCDQHM7FhVIM-dm4zGYPzQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tm.A.7ow6AadWgXApEAMuDa2jUOvrybZ2iX2pT1x2hUlvRDwOBQGVd4QSeZApYqSVniIlaCDQHM7FhVIM-dm4zGYPzQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Iraq, Un Ponte Per: bene il lavoro della diplomazia ma serve un aiuto per i giovani ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tf.A.GcRrhl_GKwG7HH-d_zuG74e52YEzw-fuCIDBcYmOfeUiehG-F6836Cw6TzjXjX1k_ewsOspB45RbTwTApLaoTQ)

[article icon]

[Iraq, Un Ponte Per: bene il lavoro della diplomazia ma serve un aiuto per i giovani ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0tf.A.GcRrhl_GKwG7HH-d_zuG74e52YEzw-fuCIDBcYmOfeUiehG-F6836Cw6TzjXjX1k_ewsOspB45RbTwTApLaoTQ)

Il presidente al Sisi si è recato domenica a Baghdad, la prima visita di un leader egiziano in Iraq dalla guerra in Kuwait del 1990. Intanto si acuisce lo …

[article icon]

[Francia, recupero dei partiti tradizionali alle amministrative ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0to.A.W2UZEza5LVB0itWnORy1mfSAwP6EFC7sgf35k7jEYocNiFLhIlbyhNkFOM0zKA8pnqQzvy3zbGs2ZD7gWA2GSA)

Né il partito di Le Pen né quello del presidente Macron ottengono la guida di una regione nel Paese, dove sembra tornare la divisione classica tra centrodestra …

[Francia, recupero dei partiti tradizionali alle amministrative ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0to.A.W2UZEza5LVB0itWnORy1mfSAwP6EFC7sgf35k7jEYocNiFLhIlbyhNkFOM0zKA8pnqQzvy3zbGs2ZD7gWA2GSA)

[‘Genova, casa mia’: il cardinale Bagnasco si racconta ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0te.A.kTGpe18APQaIc-ikMWu29j2IQf3L6LLpvvnGmdv_zQQG_E_7nVSGtLPa7kIO2kZUjUBYndmBz6Jz_geiKNwO2A)

[article icon]

[“Genova, casa mia”: il cardinale Bagnasco si racconta ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DW4.Rct.0te.A.kTGpe18APQaIc-ikMWu29j2IQf3L6LLpvvnGmdv_zQQG_E_7nVSGtLPa7kIO2kZUjUBYndmBz6Jz_geiKNwO2A)

🔊 Listen to this