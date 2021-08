(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3i4.A.2pmM6XuFd4jzHdjjSni3NEtWODxUNzCopsonhdF7jw5RenlkRIdG7F2YDnfZCzNqiRZFmp70o6u7Wz6YAblkRg)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

28/08/2021

[Il Papa all’associazione Lazare: “Andate alle periferie, sono piene di solitudine e ferite”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3ix.A.hg_I-Ip28Ak7VhB9AK7-ZiFKS7dcUJbbZiEh648olaM2iMzw83GmvZQx-hLJ3x7wN-VBQa8I1s_BaTP1N8B4UQ)

Compie dieci anni l’organismo francese che si prende cura di poveri e senzatetto, accogliendoli in appartamenti ‘solidali’ insieme a giovani di diverse età. L’anniversario celebrato con il Pontefice che ha consegnato loro un discorso nel quale ricorda che “in un ambiente pieno di indifferenza ed …

[Francesco: Sant’Agostino, l’uomo che si accorse di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3i5.A.jcb6ga9LdxixQeB_yPRYvFhQuvL-pCiHCdHArYhFcyLNWqXz7-62Zj9ZTvPcl6Jx2CLPG4atJpMglfmZ55lyFw)

È un ritratto poco noto che descrive la quotidianità del vescovo di Ippona, quello lasciato da Possidio, al fianco del grande padre della Chiesa per oltre 40 …

[Capitolo di San Pietro: al centro la preghiera e l’animazione pastorale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3iz.A.MndYJw0_5C3xkWnfDJNlsyXitAnsdL99Pj58GoTclxsbaXOvR2vjNzMGE7av-Il0-rx8eSWdvm2dYYPShsQvbg)

Approvate da Papa Francesco le Norme transitorie per il Capitolo Vaticano in vista della riforma di questa millenaria istituzione: l’obiettivo è quello di …

[Grech scrive ai monasteri del mondo: “Siate in comunione e pregate per il Sinodo”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3i3.A.P1vwi1y9n0w6tGr8dp0dhpckTYc1iPt7bM6iI3MzZwwz7EjLhEZ6qaKI9aegnpL-a7ybeTPoyxTVCSAWvoXj-w)

Lettera del cardinale segretario generale del Sinodo in vista della prossima assise sulla sinodalità, al via ad ottobre nelle Chiese locali per poi culminare …

[El Salvador, a gennaio 4 nuovi beati tra di loro padre Rutilio Grande](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3i-.A.RUd40WUin5Lk4tBttk-A_PsB9OEgITgIr_xNANByOdEs-Qi50cZLwzWDhjPu15dZ8y70rsw_ZAIHtuWoZPIOcQ)

Il 22 gennaio 2022 a San Salvador si celebrerà la Messa di beatificazione di 4 martiri tra di loro il gesuita assassinato nel ’77, amico di monsignor Romero. A …

[Dolore e preghiera della Cei per il popolo afghano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3i2.A.6J5wRe7uLo11nou0_t9Lx6ZRPOFaLixDbKX9wSNopd_aGAjI1gfIAks81o4WxXVIejHJjGUFOuLMvdsFq8zMhQ)

Un vile attentato quello di ieri a Kabul che muove la sofferenza dei vescovi italiani che lamentano scelte poco lungimiranti e incapaci di garantire la …

[Economy of Francesco in piazza accanto alle donne afghane](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3ir.A.HWG8gVMp5IyykPfZ1ZfXsuQ6-HYGABvvwoSgu47tkG1-Gv9B9kjAI9o5M_AE4wBfxVyyylv_JFTLtLNjFhM8xg)

Già tante le città in Italia e nel mondo che hanno aderito alla campagna EoF #AfghanWomenExist con il coinvolgimento di molte associazioni e movimenti. …

[Afghanistan, vicinanza e solidarietà dei detenuti italiani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3is.A.Y9tgfkf51mag3ohnCiLRBQVY-O54qo3ybvd8Gu0U8gdS3F9uLh5ju6S-C1z21KWbVnDmNsUDpnOtCCb-Fc3l0A)

Oggi e domani sono previsti momenti di preghiera e di riflessione negli istituti di pena. L’iniziativa è promossa dall’Ispettorato dei Cappellani delle Carceri …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 28 agosto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3iv.A.oXjeR_eTU2JVt3X61nOuqWxCS44psCICkXxwDU9g6BVISMQxkrlPnM90-ayfRczQTlEV2ok2xEWgZpdg4RMM_Q)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Francesco all’udienza generale ricorda come …

[XXII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3it.A.GvmwVHAG6Hb53jELhm27SyTmWsgjzTrrPQ3opnslTnm1nM3UHRJZ8TSvtoV4zoXZzoMsaYOiIsPP9p7N1N4g5g)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 29 agosto 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3io.A.x3I29EwRvfVXgOAR-lHjQGmE9I0ClKxqTfKKscKO7VX0XnSNkVeci-Wmczv7auTbIxBfuUNHrxWvJgHLKcyGwg)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3i9.A.h3NCWFr_dBlPo8WaG4MNbmP5CC9YKYgCb3ZfSXHeFJbGAjYttuZhS0bqLRWozFG9K-EAYJetrcyUsyLvPAZJqQ)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3i6.A.qUfqZTpzmfPkrcqraMh82dtiXvVFXf4bYWYLGWxY9Yl0Zaw_gNypnnk6XO2rBnvYxhEL828VQpp1nQ_WBjLhXg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Afghanistan, la risposta degli Stati Uniti dopo l’attentato a Kabul](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3i7.A.nN7JfxvtUMc_sDcdp0hruZmoQ3VHGTtiFuiYpFxPZKH4zwYXG-Ea5noHqnBC5cCrdcBrjqbAIIBOOXVhdvC3Jg)

In seguito al grave attentato all’aeroporto della capitale afghana con 170 morti e almeno 200 feriti, giunge la risposta degli Usa con l’uccisione di un …

[La scomparsa di Giampaolo Gusso, aiutante di camera del Papa Buono](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Diq.Rct.3ip.A.yxuobFkb9v9D51Smwi509XYOfQJFbjPaBE2KEmMiEyV2dQ5AJvV78-Cx5BStoywtefNu69SagAm08-VOJLn_Uw)

Si è spento a 88 anni all’ospedale Santo Spirito di Roma. Nato in provincia di Venezia, arrivò nella capitale con il fratello maggiore per realizzare il sogno …

