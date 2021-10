(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bR.A.8mN2hfHsS5zdxXUecWLfEs_aCnXYbAOobrLhTYzwEoc-t9TUoAuSZo4iOkrrCLesWvEWI17-rdKMcDZegYQIpg)

27/10/2021

[Francesco: è lo Spirito che cambia il cuore, la burocrazia del sacro allontana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6a8.A.N8DkSzrNplRi3AvYCPosaHtJelvNgMo3XDJbEmnnP6two0Q4ADjWyq2AcV8XYE4WKWWnD2aud5M83JiDPJZLcg)



All’udienza generale il Papa parla della tentazione “dei nuovi fondamentalisti” di chiudere la vita cristiana in una lista di precetti cercando in essi sicurezze, piuttosto che aprirsi alla libertà e a alle novità dell’amore di Dio, il solo che porta nella vita umana i doni della pace e della gioia

[Francesco: le campane per i bimbi non nati annuncino il Vangelo della vita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bF.A.UVtWnFaNGw0tbez0IGWLZ74zAz3ToUf6e5MtSK1z__FiV6PTeq2kBFWzJXt_LMDDo69PfNkZVDZvNrJIEN1VqA)



Nei saluti ai pellegrini polacchi, al termine della catechesi all’udienza generale, il Papa ricorda di aver benedetto le campane che portano il nome: “La voce …

[Il Papa vuole andare in Canada nel contesto della questione indigena](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bD.A.VrM3HZO5KFsK3F2UZ5xDFLvvBgdo5F3Ima702yW16I3WkisIvrw9hO1V8M1esnWDPL0D-aHiVj7ctvRqxQUbhg)

Francesco si è detto disponibile ad accogliere l’invito dell’episcopato del Paese nordamericano, impegnato nel processo di riconciliazione con i nativi. Le date …

[Guarigione in una notte d’estate, quando la preghiera apre il cielo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bN.A.vM4kvLXh3ZaG2VoKqjnfBlFbaWlwYxmOEvNnBT9bvBplbgX3m_lz1dlVO21L1Uqfy4dzpFPaJo8LMzn7agwfKg)

L’Osservatore Romano riporta la testimonianza che rivela i particolari della storia raccontata da Papa Francesco all’Angelus del 24 ottobre: la determinazione …

[Dalla Messa per i defunti alla Gmg diocesana, il calendario del Papa di novembre ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6a9.A.Q30kbLhOe_hYs97HfRbADknwGj_-ocSzKTTdWXfz63oadFdp-352OK3v53wikXKjBN7-M9y77wHMGh1TkQn5Cg)

Nel calendario reso dall’Ufficio Celebrazioni Liturgiche, tra gli altri appuntamenti anche la celebrazione per la Giornata mondiale dei poveri, istituita da …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Sandri in Siria: i giovani invitano il Papa nel Paese che soffre la fame](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bB.A.9Lh0DfhYaw5unzWTNlPI0XpmKKvSyznOkMutGOVwIEtXpG5Bj0LYsRc-QCyDFGhUMeMcGtnNksnoM-dNqOpbgg)

Sta entrando nel vivo il viaggio del prefetto della Congregazione per le Chiese orientali che si concluderà il 3 novembre. Ieri l’incontro con il Patriarca …

[A Yerevan la nuova sede della Nunziatura: una “casa del Papa” per tutti gli armeni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bT.A.2ukfwqRl06mRv9IbPaQzTf1OQIGDJRFpviENLkKU8ZZE7kbf-iqbkAU_bI0Z-yPIZEyq_gFO6jJ69DC7a1S5dQ)

Il sostituto della Segreteria di Stato, Edgar Peña Parra, ha presieduto oggi la cerimonia inaugurale dell’ufficio in North Avenue che affiancherà la sede a …

[Hollerich sulla crisi climatica scrive ai leader dell’Ue: ‘Siamo al limite’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6a-.A.SktjyzEoMOmYmls0e870tnkFvJjcW0QZtKrkWCTEc_0LWmyiaalqZa87_fvr7J9eyEiuG5R-wqY0wFqDTPAk2A)

In vista della COP26, il cardinale presidente della Comece esorta l’Europa comunitaria a svolgere un ruolo di primo piano a livello internazionale per dare una …

[Al via in Vaticano la terza dose di vaccino anti Covid-19](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6a5.A.Cih0yC0kPlEJGrA40C6UDLwjT1ChQI4_rUc8S2JkhNbob18baIfAz8zLO9F5SHZ6dRye39_EX4EKIWOwdGrcEQ)

La somministrazione della terza dose è iniziata ad ottobre e come per le dosi precedenti la priorità sono le persone più a rischio e quelle anziane

[Assisi, a 35 anni dalla preghiera per la pace, riconosciuta “Casa di Vita” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bJ.A.tFiQTbv7xPNQeD1EiXZHlL_RVfyyLwdZ9MqtamTmqEKB90nhquT6z-VZVbKPF2qOlngR00VemXaQi4lFMjbjKQ)



La cittadina umbra ricorda lo storico appuntamento voluto da San Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986. Uno spirito che si riflette anche nel riconoscimento che …

[La cura del mondo e le religioni: l’impegno della Giornata del dialogo cristiano-islamico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bE.A.1RmVEFUwtCfWz10_5f7Xq1GX-Xl74sPXhhs9Wyrjjt5mTEXkWvkns8eF_7UhjJukzC7SVHi4AI0LNkyQAoYGdA)

Guarda all’ambiente la XX Giornata del dialogo cristiano-islamico che ricorre oggi, nell’anniversario dell’incontro di Assisi del 1986. Monsignor Coda: la …

[Messico, la marcia dei migranti: la Chiesa chiede responsabilità e dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6a6.A.p6HAS4WJ3J-sHHLychI7myqIklnGYIq8EoH4eAHWDOtD5kBqqmll4GebX-dB7w73daWNZaBw5bEGC9muFQro1A)

Sono circa tremila i migranti partiti sabato scorso da Tapachula, in Chiapas, diretti a Città del Messico, per chiedere al governo una rapida soluzione alla …

[I vescovi del Sudan ai golpisti: rispetto della vita e potere al governo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bG.A.zT_6ArK6XdkIbjCqqq7-qqJF5sPFgWAQkxQTsscbrGxZwEt4yaitM_6sc2kUbUALNt3-1A4xWTKq0LRTUODjeA)

La Chiesa del Paese auspica una celere soluzione delle tensioni causate dal colpo di Stato militare di tre giorni fa. Intanto continuano le manifestazioni …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bC.A.4B6QCqt5QIuuDXR0DDjOiLI7ftBkWHSj8-AEWF0B-eV0aodILXdOuvZT3RS3AMS_cGWu3Q-LcFnN09noCZlfQg)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bU.A.1Fi1QTaONCgZp_urB_rP_D86pmui_Z2lJbXu_EQM8NjHpmVyTyo4ErkMSCSalVmqUOfr5OqrydYDG10V0EH75w)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6a_.A.PepfImVmay0V3w1KdNTtsM3IODyfsZE9cTxdL5Bmypw2PKMXgWBBicPH_4PY4Ntq_vsUEr8Cgy-F5Mqn_mNbfQ)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Aiutare il Madagascar prima che sia troppo tardi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bS.A.3dqP2FYZhamGpjzPKiC2ZJiduFHy6ZG8IduzWWFHyDtT3hlELfcUTOzEkUfRrtgoIG9xZ9nuqt-f97fOLF9F4Q)

Dal rapporto di Amnesty International pubblicato oggi si evince che il Paese africano è tra i più colpiti al mondo dai cambiamenti climatici che, a loro volta, …

[Report Idos sull’immigrazione, le donne straniere pagano la crisi pandemica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bO.A.7TOsdPVp_JwvZ0Px9jM_fhhj8tVFC43suXk4qAlCldN–jQB31WHML90lxW_g7iLqJA2MXGL7ofnqxwZZmvInA)

È atteso per domani il 31.mo Dossier Statistico Immigrazione realizzato dal Centro studi e ricerche Idos che fotografa la situazione italiana nel 2020, anno in …

[Nubifragio a Catania, l’arcivescovo: ‘Serve maggior impegno per la Casa comune”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bP.A.ak6YGTIAa1IjejjviBztDkshUTi6f2OVUB9konyd3whsIROuIbY3EAvo_xWpHu3SzhcCqlm3UF0CFMSZIt9AqQ)

Vittime e ingenti danni nella provincia etnea a causa della forte pioggia caduta nelle scorse ore. Attività bloccate e uffici pubblici chiusi. Monsignor …

[Corsa dei Santi, l’atleta paralimpica Oxana Corso: lo sport cura l’anima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bK.A.xONdQJbl0KnBrH4T5vYu_B7iNcGy6Fk5Txa099Y4uqXiEoylWz8w89TiEMr7t21nDX7t-qWC_-0hRi31J6WfIw)

Il primo novembre torna l’appuntamento sportivo promosso dalla Missione Don Bosco per contribuire ad aiutare alcune realtà della Colombia, dove lo sfruttamento …

[Redaelli, cento anni del Milite Ignoto: un lutto sempre attuale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DuP.Rct.6bQ.A.hvAmOF8pC9EKZSkUO6aZrDTchoLiUl3Jj1boSAC8HjfbyolvjD3bUKVlxLDRMc8z0NlRsmiK1soU76MhjJkPXA)

Hanno preso il via dall’Altare della Patria a Roma le celebrazioni per i cento anni dalla traslazione della salma del soldato sconosciuto divenuto simbolo dei …

