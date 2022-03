(AGENPARL) – dom 27 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmX.A.uAD53ccr8ohdYGbHyPguJNV5RmYm6SdSky_dbxvUXf2G1WaFgx_sByf0X4jmYdIZ2rpko8z_3eqzeREALM-ELg)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

27/03/2022

[Il Papa: la guerra è un atto barbaro da abolire prima che cancelli l’uomo dalla storia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmk.A.TJ1LuUr2l7lzlwbRTGqQhFm9yI3SQ7JhLGJFym137-v7O32ye6KCBPGppgZOb5n_FI3YTPBd9hu-lVvjEYvO8Q)



[Il Papa: la guerra è un atto barbaro da abolire prima che cancelli l’uomo dalla storia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmk.A.TJ1LuUr2l7lzlwbRTGqQhFm9yI3SQ7JhLGJFym137-v7O32ye6KCBPGppgZOb5n_FI3YTPBd9hu-lVvjEYvO8Q)

Il pensiero del Pontefice è sempre rivolto verso l’Ucraina: “C’è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono”

[Il Papa, due anni fa la supplica per la fine della pandemia, oggi per la pace in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmb.A.NpaxU-TEk-3QxGVU39c88_Mb2txj0cHVa6uXKLnzZfMZn4RBSuqtP8H_kCEqC8bbbDTDd04UW9Ozjt241fapnQ)



[Il Papa, due anni fa la supplica per la fine della pandemia, oggi per la pace in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmb.A.NpaxU-TEk-3QxGVU39c88_Mb2txj0cHVa6uXKLnzZfMZn4RBSuqtP8H_kCEqC8bbbDTDd04UW9Ozjt241fapnQ)

Nei saluti del dopo Angelus, Francesco ricorda la Statio Orbis del 27 marzo del 2020. Un video e un libro fotografico per non dimenticare paura e difficoltà, ma …

[Francesco: i genitori si avvicinano a Dio che perdona sempre con gioia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmi.A.XTK5dVZNzCnLf_hJ1XmMfJCpA3RYLIn8Hqe-UVhLlpoVE3gyIvf52MuMsVmRPg9Dz8lDJK1BdWCwwIAH1c-Kwg)



[Francesco: i genitori si avvicinano a Dio che perdona sempre con gioia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmi.A.XTK5dVZNzCnLf_hJ1XmMfJCpA3RYLIn8Hqe-UVhLlpoVE3gyIvf52MuMsVmRPg9Dz8lDJK1BdWCwwIAH1c-Kwg)

Dio non sa perdonare senza fare festa e accoglie sempre pienamente. Papa Francesco all’Angelus esorta i fedeli a non cadere nell’errore di una religione fatta …

[Francesco saluta la Maratona di Roma, iniziativa di solidarietà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmm.A.IQK9-drzPgfY2aCR4Euw_W9Ew8d9zMkPW4WL0VBDKGLSVpPXZmLkQbmq3IUYFrdD2AMveuQ5qi9oelsVviaI6Q)

[article icon]

[Francesco saluta la Maratona di Roma, iniziativa di solidarietà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmm.A.IQK9-drzPgfY2aCR4Euw_W9Ew8d9zMkPW4WL0VBDKGLSVpPXZmLkQbmq3IUYFrdD2AMveuQ5qi9oelsVviaI6Q)

Il Papa si congratula con Athletica Vaticana per l’iniziativa a favore dei bisognosi. Ieri la celebrazione della Messa del maratoneta, presieduta da monsignor …

CHIESA E SANTA SEDE

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBme.A.G9ThcVM6YcDrmw77agiLSnVd_2nFT29RLkECXwRj1dq0UElMrlK2AhnlsDGkJj8jXpAbMQ65X-O79gzGmbjRjA)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBme.A.G9ThcVM6YcDrmw77agiLSnVd_2nFT29RLkECXwRj1dq0UElMrlK2AhnlsDGkJj8jXpAbMQ65X-O79gzGmbjRjA)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmY.A.JfzBNfxSWlmdfIU1H46M3JKSgbXxf5rBfIkUjXNt9ugKmLzw4AvUCJjJbof_irv_AMtKgw4L69fRBUOf2vlx0g)

[article icon]

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmY.A.JfzBNfxSWlmdfIU1H46M3JKSgbXxf5rBfIkUjXNt9ugKmLzw4AvUCJjJbof_irv_AMtKgw4L69fRBUOf2vlx0g)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBml.A.PelA3hea2w2fZ0TsuNyw_zI8J-lEMfLh2plRP_8Z-dlk1cMRFBgkhCDegSZUN_QU-bLcFiBo9USRzXlQ15v1OQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBml.A.PelA3hea2w2fZ0TsuNyw_zI8J-lEMfLh2plRP_8Z-dlk1cMRFBgkhCDegSZUN_QU-bLcFiBo9USRzXlQ15v1OQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina: bombe a Kiev e a Leopoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmj.A.nEM9xZXVMUlX1JRzqBkaCVpUVcrSvSyToE_FGI8sM5suclQNxYRImPhyAkl4PeSmikhmOnUuAokv11gCM0xJOQ)

[article icon]

[Ucraina: bombe a Kiev e a Leopoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmj.A.nEM9xZXVMUlX1JRzqBkaCVpUVcrSvSyToE_FGI8sM5suclQNxYRImPhyAkl4PeSmikhmOnUuAokv11gCM0xJOQ)

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 30 bombardamenti di complessi residenziali e infrastrutture nella regione di Kiev.Nuovi raid su Leopoli, …

[Ucraina, straordinaria solidarietà verso i profughi alle porte di Trieste](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBma.A.OlrtZkNBr2-BnaObh7XdnrUT1q1gAKXAOjiyY3dvGnkVAjZnruJzVbdPJRo8HjoKJe6eFNercdtOJQQpEV2TzA)

[article icon]

[Ucraina, straordinaria solidarietà verso i profughi alle porte di Trieste](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBma.A.OlrtZkNBr2-BnaObh7XdnrUT1q1gAKXAOjiyY3dvGnkVAjZnruJzVbdPJRo8HjoKJe6eFNercdtOJQQpEV2TzA)

Un’esperienza forte quella condivisa con tanti altri da Sandra Pontello al confine Italo-Sloveno di Fernetti, luogo di passaggio, nelle ultime settimane, di …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKe.Rct.BBmn.A.kregeSzGu4SzvjtjRQXorVZUkzWXFsUpwtbe_HwPuujqwsnH5rHetCRn5qBaH3tkjvNJDNlmdJxWgLlRDrhxHw)

SOCIAL