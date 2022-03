(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjg.A.E2XsTxS71e8mPZ2hyhpG0bcM5ZCatzPip8GKdd3dWY9RYsv_W3vKRlUjCN1OjABchFvqVUikj1gKB0c-lhaRcQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

26/03/2022

[Francesco: questa guerra è vergognosa per tutta l’umanità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjZ.A.9sTsDDTYkkAXGJWKxB8O91BOgX4ZRajUV-sqBGBNlD2kdmKPBsYdBj8-2fPUXZRRXQcdEqsf2MRjYEdvgaeTSQ)

[Francesco: questa guerra è vergognosa per tutta l’umanità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjZ.A.9sTsDDTYkkAXGJWKxB8O91BOgX4ZRajUV-sqBGBNlD2kdmKPBsYdBj8-2fPUXZRRXQcdEqsf2MRjYEdvgaeTSQ)

Il Papa incontra in Aula Paolo VI la Federazione Italiana Ricetrasmissioni C.B. Incoraggiando l’attività di volontariato nella protezione civile e nella solidarietà con le persone più fragili, in particolare con i profughi dall’Ucraina, invita ad aiutarli non solo nell’immediato, ma pensando al …

[Il Papa alle religiose: testimoniate Dio nelle periferie più povere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBji.A.8NjY_HBr3KwzTRGc7cVLUl0zUQqZx0T2uLl0r3N_iicTVHDVcCj6MsfqADRTA0NaPHtn2o4oDgnQeEGyerxCnw)

[Il Papa alle religiose: testimoniate Dio nelle periferie più povere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBji.A.8NjY_HBr3KwzTRGc7cVLUl0zUQqZx0T2uLl0r3N_iicTVHDVcCj6MsfqADRTA0NaPHtn2o4oDgnQeEGyerxCnw)

Francesco ha esortato le suore dell’Istituto delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto “a cogliere i semi del regno di Dio presenti nella realtà”, a fermarsi …

[Krajewski verso l’Ucraina per consegnare un’ambulanza donata dal Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjl.A.cvukm2YZArqBmRtaH8nGZqQfCkD0BN3_FzXKEMnr1tLLYiTf_hfOEQZZzJRJ8Y6wYIkTpfKRp-EtIZEzM1M7Nw)



Per la seconda volta in poche settimane, l’elemosiniere pontificio si reca a Leopoli per portare il mezzo di soccorso benedetto da Francesco e destinato alle …

[Due anni fa la Statio Orbis di Francesco, voce profetica contro le guerre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjq.A.1c8lIkhprJ6xy3VsNWTHkAp2IWh86oWZbxybSvJT2zxfIwVtmR7NdRqFULkUcd547zxXouv7hle0eIeYRCLmMQ)

[Due anni fa la Statio Orbis di Francesco, voce profetica contro le guerre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjq.A.1c8lIkhprJ6xy3VsNWTHkAp2IWh86oWZbxybSvJT2zxfIwVtmR7NdRqFULkUcd547zxXouv7hle0eIeYRCLmMQ)

Il 27 marzo 2020, dal sagrato della Basilica vaticana, il Papa invocava la guarigione per il mondo assediato dal coronavirus. Rileggere la sua preghiera è un …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Pandemia, Cei: i fedeli tornino in presenza ai riti della Settimana Santa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjt.A.AMBvgyPo38ooAE8zkLIrnBse3O2NkAcxjfhJK13RPVceWN-TG-4-IlILgR5BaoWwGw82BPOiDbRvUhOXXJgvww)

[Pandemia, Cei: i fedeli tornino in presenza ai riti della Settimana Santa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjt.A.AMBvgyPo38ooAE8zkLIrnBse3O2NkAcxjfhJK13RPVceWN-TG-4-IlILgR5BaoWwGw82BPOiDbRvUhOXXJgvww)

La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) invita, in questa fase della pandemia, a mantenere un atteggiamento prudente, anche in vista dei riti della Settimana …

[Un video e un libro in Piazza San Pietro per ricordare la sera della Statio Orbis](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjm.A.h6BTQjrsBGT043XEIJPyWtIRDyRpyzh3NqXRjzJdXsRUDdp4FyM5xvXVtdQaeBCFV6qO7vdzFYqsaJO8SdzQZA)

[Un video e un libro in Piazza San Pietro per ricordare la sera della Statio Orbis](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjm.A.h6BTQjrsBGT043XEIJPyWtIRDyRpyzh3NqXRjzJdXsRUDdp4FyM5xvXVtdQaeBCFV6qO7vdzFYqsaJO8SdzQZA)

Domani, dalle 11.30 e fino a ridosso dell’Angelus del Papa, sui maxischermi nel colonnato del Bernini verranno diffuse le immagini del momento di preghiera per …

[Diventare lievito per una conversione comunitaria globale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjk.A.5OY7YmdIMP77jiyX7IMFC-qhRnnde74H5L6W-tlgwziUL4iGUd38mXDc01Xfw54RPqrTv_vSg77hH5ApDECXSg)

[Diventare lievito per una conversione comunitaria globale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjk.A.5OY7YmdIMP77jiyX7IMFC-qhRnnde74H5L6W-tlgwziUL4iGUd38mXDc01Xfw54RPqrTv_vSg77hH5ApDECXSg)

Prima la pandemia, poi la guerra hanno generato nuove paralisi e aperto ulteriori sfide a cui però si può rispondere con le armi della fede e dell’impegno …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 26 marzo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBje.A.fUkHWhPp7v7GqUd3JhTZaZvB1qUma1llBQbClJroPw-L-jY7RP6utRw50LsdBDRXSrt1zLCZDjVdIVa3SKL9Wg)

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 26 marzo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBje.A.fUkHWhPp7v7GqUd3JhTZaZvB1qUma1llBQbClJroPw-L-jY7RP6utRw50LsdBDRXSrt1zLCZDjVdIVa3SKL9Wg)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi le parole del Papa all’udienza generale …

[IV domenica di Quaresima Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjj.A.ux5LRkxspmxt1Ixt9dv8m7h6BoYbSOG_LVs_ABCwa3T_0Ro2UGX-PkK5xpLrd7qNui9wZmMNU2Brl9aOss8Apg)



Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni delle Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 27 marzo 2022, IV domenica di Quaresima Nel Vangelo di …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBja.A.b9zLX3R9tYeLQ9TcDMC7feVBcyP7mPdLpjJrOxQONvRx9kI1qCTe9sOfzu6i1dC1XZyLk1dt0joDbb_pGvy4uA)



10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjX.A.cpWEmgNapyh9El4D2Vo7q3VirJE0PxxNpAYmq6kFKAY0EkhO3EVlp3dMMwbscZrH-QrOPnLBHIsRbujZcuEtLw)

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjX.A.cpWEmgNapyh9El4D2Vo7q3VirJE0PxxNpAYmq6kFKAY0EkhO3EVlp3dMMwbscZrH-QrOPnLBHIsRbujZcuEtLw)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjf.A.enYysvWV4H3SUU06DHqaEqIdeiMAzZ9_pvYupBAyAT0dB5AKHcTd2v5RYRCFOaS-B3OlVlXQCLyGqWoGmNP5wQ)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina, Mosca rinuncia a prendere Kiev e punta alla “liberazione’ del Donbass](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjW.A._U1Jt8b9A5rEt_kqFR4iNmP0TV9bhjP_23dnAPZRRf0ykatmDNpkauJ_t9dw2Tv-pkW5jxnY1z2Jpu315VitUg)

[Ucraina, Mosca rinuncia a prendere Kiev e punta alla “liberazione” del Donbass](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjW.A._U1Jt8b9A5rEt_kqFR4iNmP0TV9bhjP_23dnAPZRRf0ykatmDNpkauJ_t9dw2Tv-pkW5jxnY1z2Jpu315VitUg)

Nel 31.mo giorno dell’invasione russa in Ucraina, anche se le sirene stanotte hanno suonato nelle principali città del Paese, cambio di strategia dell’esercito …

[Victoria: da Kiev con il figlio, via Varsavia, per la Maratona di Roma in gialloblu](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjV.A.16vPPRAGpS6sVd0JH_T28Tnm7Son4pvmfAjhVGLgSNB-leJNBj1zCsgJma1HXiOYedMMxCSO14KH_ypys40zPg)

[Victoria: da Kiev con il figlio, via Varsavia, per la Maratona di Roma in gialloblu](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjV.A.16vPPRAGpS6sVd0JH_T28Tnm7Son4pvmfAjhVGLgSNB-leJNBj1zCsgJma1HXiOYedMMxCSO14KH_ypys40zPg)

La maratoneta ucraina, che si è rifugiata in Polonia con il figlio di 10 anni, parteciperà alla Messa per gli atleti organizzata da Athletica Vaticana, e …

[Catastrofe umanitaria in Yemen dopo 7 anni di guerra ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjb.A.aEyvmJHBfhI-d4A_GOZRvzx9PKTJVaTSRsJwb0Nn5EoEFhKdqTeoJmVMCPQFgRAAxoDD5QbwYYz6bZCf8upOPA)

[Catastrofe umanitaria in Yemen dopo 7 anni di guerra ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjb.A.aEyvmJHBfhI-d4A_GOZRvzx9PKTJVaTSRsJwb0Nn5EoEFhKdqTeoJmVMCPQFgRAAxoDD5QbwYYz6bZCf8upOPA)

Oltre 4 milioni di sfollati, mancanza di cibo e acqua, negli ultimi due anni gli effetti della pandemia e ora quelli del conflitto in Ucraina. Il quadro nel …

[Torna l’Ora della Terra: perché è importante spegnere le luci](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjc.A._xinUnaRQAP-eHwtP2fl9nsaBssulYncAp6WULMwkZSe2jD6ZSdFgDGQuOSL_KBCUZgXFrglIT3TmF2ZUazSAg)

[Torna l’Ora della Terra: perché è importante spegnere le luci](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjc.A._xinUnaRQAP-eHwtP2fl9nsaBssulYncAp6WULMwkZSe2jD6ZSdFgDGQuOSL_KBCUZgXFrglIT3TmF2ZUazSAg)

Oggi, sabato 26 marzo, alle 20.30 cittadini, città e aziende di tutto il mondo spengono le loro luci per 60 minuti. Un momento di raccoglimento globale per la …

[Premio SLAncio, la storia di Luigi Picheca: la scrittura è un salvavita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjp.A.3GcTJ86wS7s0yB2OAKJDY8SF6VQMZC9bNmJ2oUSJn5xLz8_3y1Z3uz0edbhnYc00tz75KcH7cunLc5LxGna5Lg)

[Premio SLAncio, la storia di Luigi Picheca: la scrittura è un salvavita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKT.Rct.BBjp.A.3GcTJ86wS7s0yB2OAKJDY8SF6VQMZC9bNmJ2oUSJn5xLz8_3y1Z3uz0edbhnYc00tz75KcH7cunLc5LxGna5Lg)

Il calciatore Borgonovo gli regalò un computer a tastiera oculare e da quel momento intraprese la via per diventare giornalista. Malato di SLA da 14 anni, Luigi …

