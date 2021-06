(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DWm.Rct.0pN.A.Rvvz4IIYbnb891yuy9zn9PmZxhPmMgr25sik55CqZiadvCgX67BIK3nw1R32EeKAlRcVaXhYbpAEfaB97zSPPA)

26/06/2021

Il Papa a Caritas italiana: non bastano i "like" per vivere, servono fraternità e vera gioia

Il Papa a Caritas italiana: non bastano i "like" per vivere, servono fraternità e vera gioia

Francesco ha ricevuto in udienza i membri dell’organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana, nel 50.mo di fondazione e li ha esortati a camminare sulle vie degli ultimi, del Vangelo e della creatività

Sassoli: dal Papa un incoraggiamento per difendere i più deboli



Sassoli: dal Papa un incoraggiamento per difendere i più deboli

Intervista con il presidente del Parlamento Europeo ricevuto in udienza da Francesco: “l’Unione Europea è impegnata nella realizzazione di alcuni stabilimenti …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Padre Pio, al via le iniziative per il ventennale della canonizzazione

Padre Pio, al via le iniziative per il ventennale della canonizzazione

Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, apre oggi pomeriggio questo anno speciale. Fra Lotti: approfondire la nostra …

Stasera al Colosseo un omaggio all'enciclica Fratelli tutti

Stasera al Colosseo un omaggio all'enciclica Fratelli tutti

L’iniziativa è dell’ambasciata del Belize presso la Santa Sede è ha al centro il magistero pontificio

Bagnasco in Polonia: al centro della visita l'operato del cardinale Dziwisz

Bagnasco in Polonia: al centro della visita l'operato del cardinale Dziwisz

La missione dell’arcivescovo emerito di Genova è avvenuta su richiesta della Santa Sede. Il porporato polacco, accusato di aver coperto alcuni casi di abusi …

Vescovi Usa: negare l'eucarestia a qualcuno non era al voto della plenaria

Vescovi Usa: negare l'eucarestia a qualcuno non era al voto della plenaria

I vescovi degli Stati Uniti chiariscono in una nota che la votazione della Plenaria, svoltasi dal 16 al 18 giugno scorsi, ha incaricato il Comitato episcopale …

Caritas italiana, l'avvio con monsignor Giovanni Nervo

Caritas italiana, l'avvio con monsignor Giovanni Nervo

Un sacerdote tenace e la sua testimonianza profetica intrecciata ai primi anni di vita della Caritas italiana, di cui monsignor Nervo fu il ” capo cordata”. Ne …

Il luterano Junge: 'Il dialogo ecumenico viaggia con il vento a favore'

Il luterano Junge: "Il dialogo ecumenico viaggia con il vento a favore"

Cattolici e luterani camminano, forti dell’energia nata dal Vaticano II e dalla presenza di Francesco in Svezia per l’anniversario della Riforma. Il pastore …

Hebdomada Papae: il Gr in latino del 26 giugno

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, anche in onda ogni domenica alle 17.30. Il sommario di oggi: il messaggio del Papa per la …

Hebdomada Papae: il Gr in latino del 26 giugno

XIII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento di don Fabio Rosini al Vangelo



XIII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento di don Fabio Rosini al Vangelo

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 27 giugno 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



FRATELLI TUTTI di Papa Francesco

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

Vivere la fede con i libri della LEV

Vivere la fede con i libri della LEV

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia



Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

PRIMO PIANO

Omicidio Floyd, l'ex agente Chauvin condannato a 22 anni e mezzo di carcere

Omicidio Floyd, l'ex agente Chauvin condannato a 22 anni e mezzo di carcere

Delusione di parenti e legali per il verdetto: la loro richiesta era della massima pena, 30 anni. Manifestazioni fuori dal tribunale di Minneapolis. In aula le …

Canada, le tombe anonime dei bambini nativi

Canada, le tombe anonime dei bambini nativi

Ancora scosso dalla scoperta dei corpi di oltre 200 minori indigeni nei pressi di una scuola cattolica, il Paese del nord America affronta una seconda tragedia …

Giornata contro la droga: in aumento l'uso durante la pandemia

Giornata contro la droga: in aumento l'uso durante la pandemia

“Informare per salvare vite” è il tema voluto dall’Onu in questa Giornata. Il rapporto annuale delle Nazioni Unite evidenzia un forte incremento di consumo di …

Fondazione Ente dello Spettacolo: da 75 anni il "ponte" tra cinema e Chiesa in Italia

Fondazione Ente dello Spettacolo: da 75 anni il "ponte" tra cinema e Chiesa in Italia

Al termine dalla quarta edizione di Castiglione Cinema, il festival che fa incontrare i protagonisti del mondo del grande schermo e della tv con il pubblico, il …

