Le notizie del giorno

26/02/2022

Tweet di Francesco in ucraino e russo: si preservi il mondo dalla follia della guerra

[Tweet di Francesco in ucraino e russo: si preservi il mondo dalla follia della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJD.A.zgxpN_1Fn51qIM0ieU0K-aFDUwodqeSI_ek-pySYPMsbfXLaXXM0450NJC6v5VsYozIbVejf0ghI4sj-FJZ9Yg)

Dopo i tweet di ieri nel quale si citava un passaggio dell’enciclica “Fratelli tutti”, oggi il Papa riporta l’accorato appello lanciato all’udienza generale del 23 febbraio. Di ieri la telefonata con sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev-Halyč della Chiesa greco-cattolica …

Il Papa agli Alpini: siete forti e teneri insieme, prossimi con i deboli

[Il Papa agli Alpini: siete forti e teneri insieme, prossimi con i deboli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAI9.A.JqNsIWkPGl5K9gq_xxH5fdVRtWFE-k4zuhaW6p4vSJswpp2V3dhxbJTR6V0GD_tI3sQ4phJiHQxi83MObGVM3Q)

Esempio di responsabilità civile e cristiana, di fraternità e servizio, esperti di ospedali da campo, una presenza forte e tenera, testimonianza del Vangelo. …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Ucraina, il nunzio a Kiev: è difficile avere aiuti, confidiamo in Dio

[Ucraina, il nunzio a Kiev: è difficile avere aiuti, confidiamo in Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAI7.A.9XQnvKnePUYQbUUMKYcY-MCErIykXjfrp0eX7Q-tL13qX77zize6T6YLqJBgUWafNdc1dzMkXIAtnpsj-NafPw)

L’arcivescovo Visvaldas Kulbokas si trova nella nunziatura, nella capitale ucraina, dove condivide la sorte dei milioni di civili che cercano riparo dalla …

La guerra e il dovere di raccontarla

[La guerra e il dovere di raccontarla](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJA.A.DZGdD7AiF5VK7k4VZzyCUhKkwILNlWSI8SY9siNQFClnqpip-6W8m_ohRj47KL2fRjQ1KY90sj2MFgf_iNiCJQ)

Il ruolo dell’informazione alla prova del conflitto in Ucraina. L’importanza del lavoro dei giornalisti che dal territorio ucraino raccontano le sofferenze …

Le Caritas accanto agli ucraini che fuggono dalla guerra

[Le Caritas accanto agli ucraini che fuggono dalla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJF.A.pp3vV2bAY1TBCxmn6wegg88K_si-yC3uAINJ57yNIJPIZISpLjQt0Z2K5bYcdN2lE5t1uzyZ55HNjkUATl-JSA)

L’accoglienza è già iniziata in numerosi Paesi al confine con l’Ucraina. L’Unione Europea si prepara ad accogliere i rifugiati, sostenuta anche dagli Stati …

Odessa, un prete racconta: "C'è paura della guerra ma la Chiesa non fugge"

[Odessa, un prete racconta: “C’è paura della guerra ma la Chiesa non fugge”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJH.A.LvZQpnwFczIzW4MywjaJYvQG0lO9RLKL3q3Q81AmyqEBDozvU5O4zzamGoxnVxJR10drWA8LZgMVE6wNA5F-Jg)

Nella città ucraina che si affaccia sul Mar Nero, le esplosioni sono sempre più frequenti ed intense segno che i soldati russi sono alle porte. Don Oleksandr …

Bassetti: conosciamo bene il flagello della guerra. Il momento è drammatico



[Bassetti: conosciamo bene il flagello della guerra. Il momento è drammatico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJG.A.Hq3PRae-CSEsEs1z8GuadMoAlof8O-gjouvAgzBuqXeSY5UWzmdnp1hQXI-7jnCMeaa_t4Afe-ZSslJBk2jK4Q)

Dal Palazzo Vecchio di Firenze, l’assemblea congiunta di sindaci e vescovi del Mediterraneo ha firmato la Dichiarazione comune di intenti per la pace. Le …

I martiri di Granada sono beati. Semeraro: il sangue dei cristiani è seme di nuova vita

[I martiri di Granada sono beati. Semeraro: il sangue dei cristiani è seme di nuova vita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAI8.A.xSY_X_7GR42VxduP5Pdgvb7UltUUc9fXySZgS0ba9HK_SvGKPY0z1bAoHfChDfuaz9oa4HFzvH_GZEIgKFUzoA)

Messa di beatificazione stamattina nella Cattedrale della città dell’Andalusia per 16 tra sacerdoti, seminaristi e laici uccisi “in odio alla fede” nel 1936 …

Voci di leader mondiali sulla 'fratellanza umana' promossa da Papa Francesco

[Voci di leader mondiali sulla “fratellanza umana” promossa da Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJL.A.RrWVA7bhZXjgS_e2AsV4k4lGCIo2kgrfvJt0Sa1-GJgLowoA5_qg5lAsBJZTtLTt4gl9X4X7m0Vj1ov6V60gAA)

In occasione del Premio Zayed 2022, consegnato oggi ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, due premi Nobel per la pace e una attivista commentano la …

Colombia, l'arcivescovo Rueda: 'Fermate le guerre, i massacri e le uccisioni'

[Colombia, l’arcivescovo Rueda: “Fermate le guerre, i massacri e le uccisioni”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAI6.A.qOVXg6umf1rueMJ9b3yhR0YQNbKAtyjjjkaB90LbpMfc03q6oN_ZJWNuTfNU6i6g5fNvENGB3EJbPcOgRKUCJQ)

L’Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Colombiana si è conclusa con un appello a porre fine alla spirale di violenza nel Paese, e l’invito a vivere …

Hebdomada Papae: il Gr in latino del 26 febbraio

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 26 febbraio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJM.A.SsXEMPD9YGsSo56cAJAk7AYgNJXswMawkLx_01dFGKEVSIP20EuAsvhnFLWj0EwzZTcQfMKL-nrW3jgDDM_sfA)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi il dolore del Papa per l’Ucraina, il 2 …

VIII Domenica del Tempo ordinario Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini



[VIII Domenica del Tempo ordinario Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJN.A.KQWgD8fPNAM6df9Y5TdaGXYB_Mei59bspvWlaec6a8c38SEi7B_Kzz3UTvAZJaMYCJJAzu06YyAE7Lu8X6-_xA)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 27 febbraio 2022, VIII domenica del Tempo ordinario …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: da coppia in crisi a famiglia felice



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: da coppia in crisi a famiglia felice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJK.A.AFN3W19VvKWPWvR8Z38l1Y4YlV7fL6LMF8zuX4WcRz7_BN33UKMqtLhoNlcigzemaw4BjQliLDVlWtc2lpejRg)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

Guardare verso l'Alto, guardare verso l'altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAI-.A.KsFQQoK81JloqXI18QdLTdvamNNDyZ9hdAaCYebViNl5XzekILlnTIzMijpZjKHtiRVKfQmhyOM2L1_0SUmKnQ)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAJP.A.z9sKDdiMpOn_EMHf8Q_J_brthEk9ELdxss-bhxhlxJJJtWHrkvTkhmxvphQ0nVYfUij7WYhg3BLBFpXyoAri4A)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Kiev sull'orlo della capitolazione. Il mondo in piazza per l'Ucraina ferita

[Kiev sull’orlo della capitolazione. Il mondo in piazza per l’Ucraina ferita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFE.Rct.BAI5.A.DD0nCrpSJlle96bgZW2BluTRC7MSsVfGMPYwgqKpA_dwMa1kgVVGsXberckL5ZUKXheqSq8NNB_TasFbSnXqqA)

Terzo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, con combattimenti in corso da ore nella capitale Kiev, anche nella zona dei palazzi governativi. Il presidente …