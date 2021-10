(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dt1.Rct.6UI.A.sfRU7xsknc42qHAaVwDZMQESlJaSOh9YVvhsWTU9s473AA46OV83JqqFzC1a5EPocALk3kAlR3GD853PcSBQoA)

25/10/2021

Francesco riceve in udienza i partecipanti al pellegrinaggio ecumenico “Con Lutero dal Papa” proveniente dalla Germania, con il motto “Meglio tutti insieme”, e auspica per la Chiesa “disponibilità all’ascolto”, anche in occasione del processo sinodale

I recenti sviluppi politici della Germania, la questione migratoria. Sono alcuni dei temi al centro del colloquio stamani in Vaticano tra il Papa e il …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa, Roberto Zoboli spiega la sfida rappresentata dal clima con l’invitabile cambiamento dello stile di vita che …

Inizia oggi 25 ottobre e proseguirà fino al 3 novembre la visita del prefetto della Congregazione per le Chiese orientali alle comunità cattoliche provate dalla …

La religiosa colombiana rapita nel 2017 dai jihadisti in Mali e liberata il 9 ottobre scorso parla ai media vaticani della sua vicenda: come cattolica e suora …

Si chiama “Le strade del cuore, un viaggio nella prevenzione”, l’iniziativa a favore dei poveri che vede la collaborazione dell’Elemosineria Apostolica e …

Costruire comunità energetiche, promuovere finanza e consumi responsabili, valorizzare l’impegno dei giovani e buone pratiche produttive: sono i temi emersi …

Nota della presidenza della Conferenza episcopale italiana, all’indomani delle parole di Papa Francesco all’Angelus sui rifugiati in Libia: “Non volgere lo …

Terminata l’assemblea plenaria, i presuli guardano alla situazione sociale e lanciano un grido di allarme: “Inaccettabile che i diversi attori sociali e …

A Roma la presentazione del nuovo volume di padre Enzo Fortunato per le Edizioni San Paolo: un percorso di riflessione incentrato sul ruolo della Parola di Dio …

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

A Khartoum forze militari hanno arrestato i membri civili del Consiglio sovrano. Si rischia seriamente la fine della transizione democratica con l’esclusione …

La sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati accoglie con entusiasmo le parole pronunciate ieri da Papa Francesco al termine della preghiera …

Sul fronte pandemia, mentre la Cina annulla la maratona di Pechino del 31 ottobre, per un focolaio causato da turisti, aumentano casi e decessi nell’Est Europa. …

L’Organizzazione metereologica mondiale delle Nazione Unite registra una quantità di anidride carbonica più alta rispetto a cinque anni fa. A rischio gli …

Le interviste impossibili: da un fortunato format radiofonico in onda sulle frequenze della Radio Vaticana – Vatican News, lo spunto per non dimenticare mai il …

