24/10/2021

[Il Papa: a Gesù che può tutto, la preghiera chieda tutto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rn.A.KH9ijwQ_HmHJ18_ZutgqyEnWN8Vy8utREnjvOIXwvWIEpp5Ze4cWLG6Er8x3W_MQT9PBRJWHfb9woJBaZYrzJA)



All’Angelus, Francesco si sofferma sulla figura di Bartimeo, il mendicante cieco narrato nel Vangelo di Marco, e lo indica come esempio di fede “concreta e coraggiosa”. Al termine della preghiera mariana, l’appello per i migranti e i rifugiati in Libia e il ricordo della Giornata missionaria …

[Il Papa: ‘Aiutiamo i rifugiati in Libia, sento le loro grida. Lì ci sono dei veri lager’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rd.A.szrC0vo6w0cF9G5Xh04PMEeBu8jNKD3rg279lQ9fdc1os–qbF_x5Tu4WHmoKgYUOse95obQswr1SArCUjkjhw)



In piazza San Pietro, al termine dell’Angelus, la denuncia di Francesco delle condizioni disumane in cui versano migliaia di rifugiati e richiedenti asilo nel …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Minassian: il Libano soffre, mi metto a servizio per curarne i bisogni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rh.A.FWam0hoseBmBDf3P1hmOt3iG3CHk2YW1ZpkE_4imxmfp5pl4cmwQSy3_cw4mdU8gpfCXX_UyJ0DVHxpUl-bocg)

[Minassian: il Libano soffre, mi metto a servizio per curarne i bisogni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rh.A.FWam0hoseBmBDf3P1hmOt3iG3CHk2YW1ZpkE_4imxmfp5pl4cmwQSy3_cw4mdU8gpfCXX_UyJ0DVHxpUl-bocg)

Nella cattedrale di San Gregorio Illuminatore – Sant’Elia di Beirut si è svolta la cerimonia di intronizzazione del nuovo Patriarca di Cilicia degli Armeni

[Suor Rosaria in Etiopia: pane e acqua per liberare ragazzi e famiglie dal bisogno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RY.A.N1CdlPApXuP_wEsESm2pCMrY12JY9zlblSssRBJDLh1eXKgoWYTSSbK8twpVS1WnBHaXxY8DLn7rSmAORpLyhw)

[Suor Rosaria in Etiopia: pane e acqua per liberare ragazzi e famiglie dal bisogno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RY.A.N1CdlPApXuP_wEsESm2pCMrY12JY9zlblSssRBJDLh1eXKgoWYTSSbK8twpVS1WnBHaXxY8DLn7rSmAORpLyhw)

Nella Giornata missionaria mondiale, la testimonianza di suor Rosaria Assandri, della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in Africa da 33 anni e …

[È beata Sandra Sabattini. Semeraro: una artista della carità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Ro.A.bWGlmLf2DEmevtcExcsqW2OIpjE7lcnITfd82N5mucXwH3sHgguOVHncODVtWdVXZv7XKmYVcSCy8kcS2z___Q)

[È beata Sandra Sabattini. Semeraro: una artista della carità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Ro.A.bWGlmLf2DEmevtcExcsqW2OIpjE7lcnITfd82N5mucXwH3sHgguOVHncODVtWdVXZv7XKmYVcSCy8kcS2z___Q)

A Rimini, nella Basilica Cattedrale di Santa Colomba, il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi ha presieduto la Messa di beatificazione di Sandra …

[“Vicino alla morte, miracolato da Sandra: da allora la mia vita è un sì a Dio”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rj.A.XYV-6NhFB4YZMHMRIODqWL2JUKJrDKoXew5c6RtbHIbqebz6kCQVbDubFPYPz3CTb5_SGPaggDvwmAEETVpwQw)

[“Vicino alla morte, miracolato da Sandra: da allora la mia vita è un sì a Dio”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rj.A.XYV-6NhFB4YZMHMRIODqWL2JUKJrDKoXew5c6RtbHIbqebz6kCQVbDubFPYPz3CTb5_SGPaggDvwmAEETVpwQw)

Nel giorno della beatificazione di Sandra Sabattini, la testimonianza di Stefano Vitali, guarito da un tumore al colon per intercessione della giovane legata …

[Matteo Gamerro, quando la Sla non è un limite](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RZ.A.dUm7kh8GM1It-TObcEisZp_j-POktXvBgDP_FcgsQBPS1REC8vWZklGsi5o5qg4TYiv9tvk2ygF6guBe46-WDQ)

[Matteo Gamerro, quando la Sla non è un limite](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RZ.A.dUm7kh8GM1It-TObcEisZp_j-POktXvBgDP_FcgsQBPS1REC8vWZklGsi5o5qg4TYiv9tvk2ygF6guBe46-WDQ)

L’Osservatore Romano mette in pagina il racconto della tappa romana dell’ingegnere piemontese malato di sla che da giugno è in viaggio su uno speciale mezzo, …

[Elemosineria, visite mediche gratis in parrocchia per chi non può permetterselo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Ra.A.894FqP1RCiVUww0lr-8XtFUOxE1l9zdYlYYYnPAcQBnviYzcxOegxL2nn46xTUSy1HM6gL1_JmOJl4-p30ixcw)

[Elemosineria, visite mediche gratis in parrocchia per chi non può permetterselo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Ra.A.894FqP1RCiVUww0lr-8XtFUOxE1l9zdYlYYYnPAcQBnviYzcxOegxL2nn46xTUSy1HM6gL1_JmOJl4-p30ixcw)

Venticinque medici volontari dell’ambulatorio “Mater Misericordiae” celebrano questa mattina l’odierna Giornata della Salute visitando gratuitamente le persone …

[A Taranto conclusa la Settimana Sociale. Bassetti: un impegno che continua](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rl.A.f-k8c1C5vMdW3l3naRYcxhbIwc922IphdA-6vNwrlkHPmWCzcqCyRyOe174Ul37EeRx1_Hk1jeHZaWdlZsx2Bg)

[A Taranto conclusa la Settimana Sociale. Bassetti: un impegno che continua](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rl.A.f-k8c1C5vMdW3l3naRYcxhbIwc922IphdA-6vNwrlkHPmWCzcqCyRyOe174Ul37EeRx1_Hk1jeHZaWdlZsx2Bg)

La Messa del cardinale presidente della Cei ha chiuso l’evento scandito da riflessioni, dialoghi, proposte, tra vescovi, religiosi, laici, rappresentanti di …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RX.A.jD5Cdy0GZeuUp7A91bEn9K78KpEY8cY0PLz7BSLGz4TjpTaTp8Yl_xVxdNDeN7-0AvTB9NwY2AXFjtPJafam7A)

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RX.A.jD5Cdy0GZeuUp7A91bEn9K78KpEY8cY0PLz7BSLGz4TjpTaTp8Yl_xVxdNDeN7-0AvTB9NwY2AXFjtPJafam7A)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rr.A.bPAlq3sUthP9uQYf5Z-nyW7NvNsAstU-0BA_Zunq-n8RgxL1bZIEPCPcSlH4elWN7bSZz03y_7l0vwFFb3GXgA)



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rr.A.bPAlq3sUthP9uQYf5Z-nyW7NvNsAstU-0BA_Zunq-n8RgxL1bZIEPCPcSlH4elWN7bSZz03y_7l0vwFFb3GXgA)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rm.A.xlivHTl7aelAAgAzoQu50LW07uCP0jSpE3EXwKGAXDyNogXEpp4T1Bt8VyLU7Ov69-pz1atcL7_gR_8zgECXJA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rm.A.xlivHTl7aelAAgAzoQu50LW07uCP0jSpE3EXwKGAXDyNogXEpp4T1Bt8VyLU7Ov69-pz1atcL7_gR_8zgECXJA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[76 anni fa la nascita dell’Onu, con l’obiettivo della pace mondiale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rq.A.VRKc3-hdTS6-huXsp42VhMl0BMpxemXb0aUqf3VANwFMVp-lruNMI3r2seBk1BBNtHE4nNhRIQ4n1GIhPzqaOg)

[76 anni fa la nascita dell’Onu, con l’obiettivo della pace mondiale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6Rq.A.VRKc3-hdTS6-huXsp42VhMl0BMpxemXb0aUqf3VANwFMVp-lruNMI3r2seBk1BBNtHE4nNhRIQ4n1GIhPzqaOg)

Il 24 ottobre 1945, dopo la devastante Seconda Guerra Mondiale, nasceva l’Organizzazione delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di lavorare per la pace nel …

[Regno Unito, appello dei vescovi contro la legge sul suicidio assistito](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RV.A.rmbPLieNO7Cj4CxrA1gGai76HAP4oPoDKtLo7vnDsfVvtoz0ZF6b0WqDJc5YT1yEzb6n774FDu1HoIr7IP0SAg)

[Regno Unito, appello dei vescovi contro la legge sul suicidio assistito](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RV.A.rmbPLieNO7Cj4CxrA1gGai76HAP4oPoDKtLo7vnDsfVvtoz0ZF6b0WqDJc5YT1yEzb6n774FDu1HoIr7IP0SAg)

Il progetto normativo “Assisted Dying Bill” ha superato la seconda lettura alla Camera dei Lord. La Conferenza episcopale reitera dunque il suo forte invito a …

[Nicaragua, i vescovi chiedono elezioni libere, eque e trasparenti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RW.A._dR5XbSaibqSdrAhz8CQXkfSeFdTMWC-zUScNL-yepQ2O54LHMcSERn2xj2j6yeFgEcwcniPrsaFJ4rB8ZdcSg)

[Nicaragua, i vescovi chiedono elezioni libere, eque e trasparenti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dtr.Rct.6RW.A._dR5XbSaibqSdrAhz8CQXkfSeFdTMWC-zUScNL-yepQ2O54LHMcSERn2xj2j6yeFgEcwcniPrsaFJ4rB8ZdcSg)

Il 7 novembre il Paese va al voto per le presidenziali, in un clima di tensione segnato da leggi restrittive nei confronti dell’opposizione. Accorato, l’appello …

