Le notizie del giorno

23/10/2021

[Francesco: costruire un mondo più giusto non è politica, ma “dare corpo alla fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6O-.A.U1Kb84o7ywVZhquCsCB7FofRVquuxImQDcgFXojqMkfic45LZwSxvZZoTiW-zldTqiEYy1BPPO8Up0HyT-zzQg)

[Francesco: costruire un mondo più giusto non è politica, ma “dare corpo alla fede”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6O-.A.U1Kb84o7ywVZhquCsCB7FofRVquuxImQDcgFXojqMkfic45LZwSxvZZoTiW-zldTqiEYy1BPPO8Up0HyT-zzQg)

Il Papa ha incontrato i membri della “Centesimus Annus Pro Pontifice” e i partecipanti al convegno internazionale organizzato nei giorni scorsi dalla Fondazione sul tema “Solidarietà, cooperazione e responsabilità, gli antidoti per combattere le ingiustizie, le disuguaglianze e le esclusioni”: …

[Il Papa ai detenuti: si sbaglia ma non si deve restare “sbagliati”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PG.A.sVrW8kJKwTr_AM89hv_-hEe5LKv-JZBBrP7EZg2J37_6zDF6DFr8SnxbNnm4_zus8yMm_BJFD1c3aoFpkh0D8g)

[Il Papa ai detenuti: si sbaglia ma non si deve restare “sbagliati”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PG.A.sVrW8kJKwTr_AM89hv_-hEe5LKv-JZBBrP7EZg2J37_6zDF6DFr8SnxbNnm4_zus8yMm_BJFD1c3aoFpkh0D8g)

L’incontro ieri a Casa Santa Marta tra Francesco e un gruppo di persone che hanno vissuto l’esperienza del carcere. Il Pontefice ha auspicato che la loro …

[Il Papa: Montessori, la pedagogista che si impegnò per un mondo di pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PE.A.N1Rqc2YKhByb2J_zSmvlhGuPIeF6fndK8WoJ-o3ykDVlNvsyhXHk8ry844OgNDj08q5XtonhpU6HEPbi0H0u5w)

[Il Papa: Montessori, la pedagogista che si impegnò per un mondo di pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PE.A.N1Rqc2YKhByb2J_zSmvlhGuPIeF6fndK8WoJ-o3ykDVlNvsyhXHk8ry844OgNDj08q5XtonhpU6HEPbi0H0u5w)

In un messaggio inviato al Congresso internazionale dell’Opera Nazionale Montessori, Francesco esorta a guardare al suo esempio per favorire la formazione di …

[Papa Francesco celebrerà la Messa dei defunti nel Cimitero militare francese](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PC.A.1dNnhYCLeLgAzbu4Q9Gd33W7pyNOGcoPsQszHvzi54IusYAS3B9yAT_2vR9lFNmI-h8kVlLXxqKRP4Z9jpYDtw)

[Papa Francesco celebrerà la Messa dei defunti nel Cimitero militare francese](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PC.A.1dNnhYCLeLgAzbu4Q9Gd33W7pyNOGcoPsQszHvzi54IusYAS3B9yAT_2vR9lFNmI-h8kVlLXxqKRP4Z9jpYDtw)

Il prossimo 2 novembre, il Pontefice si recherà nel Parco di Monte Mario, a Roma, per presiedere la celebrazione per la commemorazione di tutti i fedeli defunti …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Dale Recinella racconta la storia di Kenny, “l’unico”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PJ.A.u9_k2lKqFzNl0QvEgJRuMI6w-TV7rK7u3nugkKRGP9DV0uAjwKyiyaj3u6q1fAWIZGngm8d8rDipRHyX2qhnzA)

[Dale Recinella racconta la storia di Kenny, “l’unico”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PJ.A.u9_k2lKqFzNl0QvEgJRuMI6w-TV7rK7u3nugkKRGP9DV0uAjwKyiyaj3u6q1fAWIZGngm8d8rDipRHyX2qhnzA)

L’ex avvocato della finanza di Wall Street, che con la moglie Susan assiste i detenuti del “braccio della morte” in Florida, inizia la sua collaborazione con i …

[76 anni delle Nazioni Unite. Caccia: l’Onu ha evitato situazioni drammatiche](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PT.A.cLk8rAoqQjZbtWcRSwZpohBr2VA-75GOYaHAxrVC–52St2T-FkGpRwrdQL3_TsKj8N1J6WxPy1JtVDYK4n5vA)

[76 anni delle Nazioni Unite. Caccia: l’Onu ha evitato situazioni drammatiche](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PT.A.cLk8rAoqQjZbtWcRSwZpohBr2VA-75GOYaHAxrVC–52St2T-FkGpRwrdQL3_TsKj8N1J6WxPy1JtVDYK4n5vA)

Intervista all’Osservatore permanente della Santa Sede all’Onu a New York in occasione della Giornata delle Nazioni Unite che cade domani e ne ricorda la …

[Sandra Sabattini: Guido, il fidanzato di allora, “lei è un dono per la Chiesa’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PN.A.np6G1C0I_HMbacaWK8utJ2oAx6d2hCo-Svq0ttRlOVLHiSEVNX4kA554J7iUOzDJIpAO85Ge4BRT_TwpH8k8GQ)

[Sandra Sabattini: Guido, il fidanzato di allora, “lei è un dono per la Chiesa”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PN.A.np6G1C0I_HMbacaWK8utJ2oAx6d2hCo-Svq0ttRlOVLHiSEVNX4kA554J7iUOzDJIpAO85Ge4BRT_TwpH8k8GQ)

Domani pomeriggio a Rimini sarà beatificata la figlia spirituale di don Oreste Benzi, la prima “santa fidanzata”. Una vita breve, spentasi a 22 anni, nella …

[Beata suor Lucia Ripamonti, anima ‘venduta alla carità’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PW.A.CyytoMLkZOXwczykXQCRCgYMqIzSm7pjgqiVKyPnRVAp7O6MEZ3ovnt6aVIS1d1CyGi49YsWEzQ0VYfGFJmiXA)

[Beata suor Lucia Ripamonti, anima “venduta alla carità”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PW.A.CyytoMLkZOXwczykXQCRCgYMqIzSm7pjgqiVKyPnRVAp7O6MEZ3ovnt6aVIS1d1CyGi49YsWEzQ0VYfGFJmiXA)

La religiosa è stata elevata degli altari a Brescia nella Messa presieduta dal cardinale Semeraro, che ha detto di lei: “Visse nel silenzio e nella semplicità …

[Haiti, monsignor Dumas: liberate i rapiti in nome della difesa della vita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PH.A.N_A-kT0-2MF5yTiCafFwfzOseLbEZ_sX3jVMCj42aAbRsxJM9ilEVe8UXKgtsngDA7ycwg46xc26-JJwbtLyUw)

[Haiti, monsignor Dumas: liberate i rapiti in nome della difesa della vita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PH.A.N_A-kT0-2MF5yTiCafFwfzOseLbEZ_sX3jVMCj42aAbRsxJM9ilEVe8UXKgtsngDA7ycwg46xc26-JJwbtLyUw)

Accorato appello del vescovo della diocesi di Anse-à-Veau-Miragoâne per i 17 missionari protestanti rapiti alcuni giorni fa, nel Paese caraibico, da un gruppo …

[Arte sacra: torna a Vicenza, in presenza, il salone internazionale ‘Koinè’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PB.A.gfL2Hb0-NBLHtqRX-z5yU6eVobvH3mnROfK2TT9zhPJqsTgtiQPkMgYUo6lZorBnqG8Y8MD9RJowsNEZZ5N0lA)

[Arte sacra: torna a Vicenza, in presenza, il salone internazionale “Koinè”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PB.A.gfL2Hb0-NBLHtqRX-z5yU6eVobvH3mnROfK2TT9zhPJqsTgtiQPkMgYUo6lZorBnqG8Y8MD9RJowsNEZZ5N0lA)

Dal 24 al 26 ottobre la città veneta ospita la Fiera dedicata alla filiera internazionale del settore religioso. Un appuntamento che coniuga vetrine espositive …

[Petros, in un libro le fragilità e la fede dell’uomo ‘che imparò a camminare sul mare’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PM.A.iMsIA-3ivxAEmfh1SrRM44JqFqdXI2frQEfee6QjjjnMWGdSpxgjmKD0UE5vxumhb7r9HkuJrDw2xh5pE45ZcA)

[Petros, in un libro le fragilità e la fede dell’uomo “che imparò a camminare sul mare”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PM.A.iMsIA-3ivxAEmfh1SrRM44JqFqdXI2frQEfee6QjjjnMWGdSpxgjmKD0UE5vxumhb7r9HkuJrDw2xh5pE45ZcA)

Pubblicato per le Edizioni San Paolo il volume di don Massimo Tellan, parroco e artista di icone, dedicato alla figura dell’apostolo Pietro e alla sua …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 23 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PF.A.nFK7USwcKnqUDZ1LbGFxZ-PfYTCQh12ZJ7D6Su4YxVhxMGNM0RFh6hz89SR-7VYHKKdGMffSLzt5Uf08hguu-A)

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 23 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PF.A.nFK7USwcKnqUDZ1LbGFxZ-PfYTCQh12ZJ7D6Su4YxVhxMGNM0RFh6hz89SR-7VYHKKdGMffSLzt5Uf08hguu-A)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Il Papa ai potenti della terra: in nome di Dio, …

[XXX domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6O9.A.oXjvTjKoSmRxBS2J1OW1DRzDEO17zYcEtICL6-AuUkl0GZN3MHSSAX96uSZN0EgVkPKQ3m3xEuZG5rsXLNj1dg)



[XXX domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6O9.A.oXjvTjKoSmRxBS2J1OW1DRzDEO17zYcEtICL6-AuUkl0GZN3MHSSAX96uSZN0EgVkPKQ3m3xEuZG5rsXLNj1dg)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 24 ottobre 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PO.A._J6Nf-nnPeDqil3LqN2hgtG5f3QBXzMVl7-RLI4mTaThWoIinyn_-QMXaXp1a_bk-SQx_RTlHFHBuiBUJxJu9Q)

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PO.A._J6Nf-nnPeDqil3LqN2hgtG5f3QBXzMVl7-RLI4mTaThWoIinyn_-QMXaXp1a_bk-SQx_RTlHFHBuiBUJxJu9Q)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PX.A.DR9FqoOsFWascWINMlSQ0VJKw09usLHL6F2KgcCya34jtIAC8zrbKoTCCsAWWrD_u4CcYqqUjYssdn2vkXv67Q)



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PX.A.DR9FqoOsFWascWINMlSQ0VJKw09usLHL6F2KgcCya34jtIAC8zrbKoTCCsAWWrD_u4CcYqqUjYssdn2vkXv67Q)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PK.A.zGPBrvWA9WJaQ7MctZzLX_vMVoxaXGd1pzR9WLgYlL14_ZEHIMzmne0B-fsBhUbQodrCwa_oonIMKv8Tuom6YA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PK.A.zGPBrvWA9WJaQ7MctZzLX_vMVoxaXGd1pzR9WLgYlL14_ZEHIMzmne0B-fsBhUbQodrCwa_oonIMKv8Tuom6YA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[L’Europa dice no ai muri, ma resta divisa sulle persone migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PP.A.VkrYIKgWkSqa7hudNq9tbzdsG6v7dgxbD6EUqqPkBXIgS8UKDIW1VHZH8xL-DAJ3zLo_ZrOyrkOaL-iY7mf1Ew)

[L’Europa dice no ai muri, ma resta divisa sulle persone migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PP.A.VkrYIKgWkSqa7hudNq9tbzdsG6v7dgxbD6EUqqPkBXIgS8UKDIW1VHZH8xL-DAJ3zLo_ZrOyrkOaL-iY7mf1Ew)

Al termine del Consiglio europeo, l’Ue conferma l’importanza di “un controllo efficace delle sue frontiere esterne”, ma dice no al finanziamento comunitario per …

[Benin, appello dei vescovi contro l’aborto: è atto disumano ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PA.A.UOBKKQ1P7ar_SYXSrUr8j_NsQZmxGsOPZpQdQHTcgxK_YLVSHcrGuvVCSmiTVh-W01LDU0qBnRUklSdC_wTrbg)

[Benin, appello dei vescovi contro l’aborto: è atto disumano ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PA.A.UOBKKQ1P7ar_SYXSrUr8j_NsQZmxGsOPZpQdQHTcgxK_YLVSHcrGuvVCSmiTVh-W01LDU0qBnRUklSdC_wTrbg)

Il Parlamento di Porto-Novo ha approvato il disegno di legge che amplia le possibilità di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza. Inascoltata la voce …

[Etiopia: nuovi bombardamenti sulla regione del Tigray](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PD.A.4IZgCuZ62vTIuiFEyie-0cRa6zMoyMiLfJIG80sUZ_-ax-s_JOpTfVO9nvxbCJ8fgGBI5oQOIyjReRqDnsFDDw)

[Etiopia: nuovi bombardamenti sulla regione del Tigray](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dti.Rct.6PD.A.4IZgCuZ62vTIuiFEyie-0cRa6zMoyMiLfJIG80sUZ_-ax-s_JOpTfVO9nvxbCJ8fgGBI5oQOIyjReRqDnsFDDw)

Quarto giorno di bombardamenti delle forze di Addis Abeba contro le basi della ribellione sulla regione del Tigray da quasi un anno in guerra. L’Onu sospende i …

