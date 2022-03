(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBad.A.ZJ2QL425oqA6Bu6zAPC9xnfMxK04_qpHfT4ZOupzpB5bylpfsh5Rq4Oc2XSUvnm-zCWcsRmkjVFfA2aXgBBYCA)

23/03/2022

Francesco: la fede degli anziani è il "catechismo" della vita per i giovani



[Francesco: la fede degli anziani è il “catechismo” della vita per i giovani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBas.A.X8dAVrtfmKTjSoZL0HQnYJgaP0UkfqnwOdvU0vSwTCkCA8bLcumQ2IPwi6JZCBng0jt-SlnlZMsI2RNR86dFuQ)

All’udienza generale il Papa prosegue la riflessione sul tema della vecchiaia proponendo l’esempio di Mosè che, alla fine dei suoi giorni, proclama il nome del Signore trasmettendo alle nuove generazioni l’eredità della sua storia vissuta con Dio: come sarebbe bello se ai ragazzi la narrazione della …

Francesco: Dio ci liberi dalla guerra, è solo morte e sconfitta per tutti

[Francesco: Dio ci liberi dalla guerra, è solo morte e sconfitta per tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBal.A.ZovOLjbo5nWlRM7PktaJ2qvUYyeBjIjwyZjvJnJdB0fY2WrHQ7GYX7zgngTuKakK7u2jEtw3SodJV_9U8i7CFw)

Al termine dell’udienza generale, il Papa torna ancora una volta all’Ucraina martoriata dai bombardamenti russi e invita a unirsi a lui e ai vescovi nella …

Il Papa ai vescovi del mondo: tutti uniti in quest'ora buia di minacce per la pace mondiale

[Il Papa ai vescovi del mondo: tutti uniti in quest’ora buia di minacce per la pace mondiale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBat.A.H2yyE-Q0XfIHE_rUaZ6uTMvIjU7PjA_4mFoTFQIcsmA12K07GU6PpZZmdsB2ONFz8eic3b-lYflaWW6x_kCFpw)

Lettera di Francesco ai presuli di ogni Paese per invitarli a unirsi a lui nell’atto di consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, il …

La preghiera del Papa per la consacrazione della Russia e dell'Ucraina a Maria

[La preghiera del Papa per la consacrazione della Russia e dell’Ucraina a Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBaZ.A.77WYSypEj-OkO5pDWTK5FC9wYbq2A6yznP6lB824dwhq3bvWpFAPKjsFiDAZsO41CA-cikLMv3iMB0Gk0AX15g)

Ecco il testo integrale che Francesco pronuncerà nel pomeriggio del 25 marzo, durante la liturgia penitenziale nella Basilica vaticana. Tutti i vescovi e tutti …

Il Papa riceve le delegazioni dei popoli indigeni del Canada

[Il Papa riceve le delegazioni dei popoli indigeni del Canada](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBav.A.pvZyfwh7vwg1zd8_jQyo8EoTwEskVxH7XP6oqr0jbrJ2k4HjAQEf6BJKlZSNBZs-X1sJUxqXxhhNAxKmqxU3Bg)

Gli incontri si svolgeranno il 28 e il 31 marzo in tre distinti colloqui con i rappresentanti di Inuit, Métis e Prime Nazioni. Il primo aprile ci sarà …

Il Papa in Sud Sudan, pubblicati motto e logo

[Il Papa in Sud Sudan, pubblicati motto e logo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBaf.A.IiO0XIq2cqt4axdeaNbPllb84V9IjKVy3sB1N3zEfF8Nzu0hpr4cuLLm0Qm_J2V1nwlNf4aL30-k7-jVcG7AjQ)

“Prego perché tutti siano una sola cosa”, è la frase che accompagnerà il prossimo viaggio apostolico di Francesco dal 5 al 7 luglio nel Paese africano. Nel …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Una preghiera dal cuore della grande tradizione mariana

[Una preghiera dal cuore della grande tradizione mariana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBaa.A.fyZQW68DGLmmbE3DNaAtX8LBg5_91EswmNjHrusqDx2MFLRK7Ao5SmvDs32ILIKJIvbCQJCO4EaglJk_L_87VQ)

Reso noto il testo della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria che Papa Francesco, insieme al popolo di Dio guidato dai vescovi e dai sacerdoti in tutto il …

Ucraina. L'Acse organizza corsi di italiano per i profughi

[Ucraina. L’Acse organizza corsi di italiano per i profughi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBam.A.RYcp3Bv27PDSIBNEbEPXTgLIVmVrX_AiLVkpQ6dEV7LkzkAhHsAYjWU3WS4lvZFn0Xm27XJWa2b77SeVVP5dFA)

L’Associazione Comboniana Servizio Emigranti e Profughi si mobilita per i rifugiati ucraini, organizzando corsi di italiano on line, gratuiti, sul testo …

Germania, rappresentanti religiosi uniti per la pace in Ucraina

[Germania, rappresentanti religiosi uniti per la pace in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBan.A.1ZsqAoJnzXnYTHUeTSUANyoWy63uYe84BhYgaKiYgy5S8sJKnpkO4WgR7AUuv1nuGD6iBtx7i-WiJqWjjd3vBA)

È stato dedicato al conflitto nel Paese est-europeo l’incontro di quest’anno a Francoforte dei rappresentanti delle confessioni cristiane e dei rabbinati in …

Le immagini dall'Ucraina: guerra, fuga, speranza

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBah.A.Zf7s_Q0fqihyv4cfQ8wYDjE36syy9zZyz9eVrhHjfAqwdQsm5OJ-0UJP6Jr047dScW5lpvDfrQlaTumZQT3UhQ)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

La scomparsa del professor Fabrizio Bisconti

[La scomparsa del professor Fabrizio Bisconti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBaw.A.NCeM3DMKbBSEYXk4t7lZ2EKevz-EJYzNm20wynA4Vdsr4DhKDU6fAZtSsvyB1IIcNfX-qu0q8GuG6jnb43KsOQ)

Si è spento improvvisamente uno dei massimi esperti di archeologia cristiana. A darne notizia sono stati il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana …

Guardare verso l'Alto, guardare verso l'altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBab.A.6ffZXaafRVEE8god04X7XgzkEYVW1VyeY40oQ6r-COO1J79f7sb_lOOevM34Bxj76RwiJfN0O4jk1rBKHyYQxQ)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: l'amore come a Nazareth



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBai.A.DGXwIY9Eu9gfzxX4hpJY2LHwuXxzO_57sCZwithlHQkSIgQmdBR-17g8ayYvrJfkZKZbH7w0ROGB7g8nwlo-4A)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBaq.A.yDonjVAHHtfMmq1y-3Mfoz3SuVekO8NCXg8yR-TGNILxMPKFratk75ooGdR1sKfmTRlTczCKE48mEEE1kT6Z5g)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Ucraina: a Mariupol 100 mila civili in condizioni disumane

[Ucraina: a Mariupol 100 mila civili in condizioni disumane](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBar.A.y7wh2WVJC6WfLZIz1DgYggC97A6rxiPcYafWr60BCgUE3iHfScnAF1-EBDAmpRCrEgrR2Sw8IKKVu-Ge1pBVfQ)

Al 28.mo giorno di guerra in Ucraina purtroppo la cronaca parla ancora di bombardamenti russi su varie zone del Paese. In particolare è ancora la città portuale …

La guerra in Ucraina e il rischio della deriva atomica

[La guerra in Ucraina e il rischio della deriva atomica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJy.Rct.BBaj.A.qsVQZvGWrxs589saotZFbYTVGH8RiIOMC2C5Ue7g3sS8xRRAjLvafDSdkqi4XhhtIhwzEHjvIH37vst_c0cXoA)

Diverse volte in questo conflitto si è parlato della minaccia di utilizzo di armi non convenzionali. Accuse reciproche denunciano agenti chimici, biologici e …

