Le notizie del giorno

22/03/2022

[Ucraina, nuovo colloquio telefonico tra il Papa e Zelensky](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBW0.A.N35BEyD-HME3TeIC8_ez4_xOtUUOYBvs8LOEGgOSU86MtR3WSyZ_Kf71YzO9HT4tbxZbaSctkNTN_VItqbagvQ)

Il presidente ucraino, questa mattina, intervenuto in videocollegamento con il Parlamento italiano ha riferito della conversazione con il Pontefice: “Da Sua Santità parole molto importanti. Ho detto che il popolo è divenuto esercito quando ha visto il male”

[Il cordoglio del Papa per le vittime del disastro aereo in Cina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBXB.A._gEMSxjuUulAvxq8b5W9Qa2iuihQtaJIBnlpOo5gbKOvdyZhITWjvc29wJtmPuQDwwo1T6-T6GnGEVeb1DLnLg)

In un telegramma a firma del cardinale Parolin, inviato al presidente cinese Xi Jinping, Francesco assicura la sua preghiera “per coloro che sono scomparsi e …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin: la guerra è uno scempio, se c’è volontà la pace è possibile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBW4.A.0u2iCAy2WooXN8UD8FHFBm4oFLHp598jThvi1tr0kEBTkPIqetRcWaW6dwawNC6SSjaC4ZbKfmRlhh7gSHX8Mg)

A margine dell’inaugurazione del nuovo Centro del Bambino Gesù a Passoscuro, il cardinale segretario di Stato ha rilanciato l’urgenza del negoziato per il …

[Ucraina, in arrivo il primo volo umanitario organizzato dalla Caritas Italiana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWt.A.mByfuFFFkaikiRWGAkm2Au9vclnyYody2m7YoowbfBMk_KE2JV1xj9O9_Dm6uV5Jw36WIWSCOteW_M2Z2wb-jg)

Saranno circa 600, soprattutto donne e bambini, i profughi ucraini che saranno ospitati in Italia da 22 diocesi italiane. Tre i voli previsti, a Fiumicino, …

[La Chiesa a Kharkiv: preghiera e opere di carità sotto i bombardamenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWr.A.-qlNpOcbepsI0TMhCQ0hD1NSDtBuedZXaoIkCopkuOYw9dZi-cojdHDwArN5DOL6bNq5Qf8OrryzmQtJHs08BA)



La città ucraina, una delle più colpite, si è svuotata dei suoi abitanti, fuggiti allo scoppio del conflitto. Quelli che restano hanno come punto di riferimento …

[Gerusalemme, i leader religiosi uniti per l’Ucraina: porre subito fine alla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBW_.A.TCT7JgUfsf6LQWpb0yoFwxcv4gIr-HnX8R7OUWo7yhCbbayrW4rQC9FBIBRe-33ZpfNYX1_VJ17NQ6TM1Z7pYw)

Cristiani, musulmani ed esponenti di varie fedi si sono riuniti in preghiera davanti alla cattedrale russa della Santissima Trinità, nell’antico distretto della …

[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWz.A.E9m6bRw64cs7WWeWWzcXNtMtG2PY0PSAMX5W27c92cHuufxak7euwfxt2FKQv0y8IYZ_Hd16hMTcElRIWuDQqA)



Il racconto degli inviati di Vatican News ai confini tra la Moldavia, la Romania, la Polonia e l’Ucraina. Le storie di chi fugge dalla guerra, la speranza di un …

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBW7.A.C3JQxrvWekHuXmESOoWNxuz4Gj0aiIFfVSwBXTpx6T9cebKX3ZaUGBuSivX9oi5WVh7nq3sGvlkl3IRDdXs1YQ)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

[Si aprono le porte del Centro di Cure palliative del Bambino Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWv.A.gZv8U6gQrOREgfQtUIfaWrTow3pjrDTsdCIhdaMIkyhQVha2n_JfEOBNn2e8f0oiDsVVzsoxpITaUN-6CT1ZDg)



A Passoscuro, nel comune di Fiumicino, l’inaugurazione della struttura, alla presenza del cardinale segretario di Stato Parolin, che ha portato il …

[Gallagher in Bosnia ed Erzegovina: i leader religiosi siano custodi di pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBW1.A.sSZDTo8c1hHuf1lcE-ipKQguqMF8iKMDyyB0f3ldqQstkyuvoD3_p59kKGZF4_rCD5Z0utN4kw4aGl_A9k3oFQ)

Da Sarajevo a Medjugorje, il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati in viaggio dal 17 al 20 marzo scorsi. Incontri con i leader politici, i …

[Czerny: equa distribuzione dell’acqua, per evitare futuri conflitti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWq.A.Ff4lL6y-3eHuhJqGvrVlqckBueF-nCSSYf_IuOlZwHhW9Ysccnn1MEeceVBI1Z4tpwH3UIqA8k1kZTLTF_Vf2w)

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua del 22 marzo si sta tenendo a Dakar, in Senegal, il 9° Forum internazionale sul tema “Sicurezza dell’acqua per …

[Giornata Mondiale dell’Acqua dedicata alla tutela delle falde sotterranee](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBW2.A.ECFk2pD4SwWUYwMfjjeIFJcaJRj9A0oWQcdcm_RWnq_DZ7iXlw0SMKCCum1YlgtpNBoGhYmy7adUtec7iEaZRw)

La gestione sostenibile delle risorse idriche sotterranee al centro delle riflessioni della Giornata voluta dall’Onu per promuovere il valore la custodia …

[Earth Day e focolari insieme per l’acqua e l’agricoltura sostenibile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWy.A.FDOBUZ8NXx39MYdMy2jjUZ2Zz2GgZItKW6bJTB4pDI7DgeitKZuv8Z-Tkf31tLj1bV_nqmdiSDINLfY0iAvwWw)

Con il webinar “Acqua e Alimentazione sostenibile”, svoltosi oggi per celebrare la 30.ma Giornata Mondiale dell’Acqua, è iniziato un mese di iniziative e …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWo.A.amffDx3o-9Qr6vmXrqdN2B1brb6ll6e90Wn1eBlXkFtgNl7TeNEcTMEW6O-LdjFWFixaLXkUp3pxrYnlOLnj2w)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWs.A.q37QoIZK_rFsaK8_20-ODuzkoQfhuchVCFH7cSWgdrPbrxVf2LTUIoKpkNeF5R4iAPRXNG4e_QaoWOj100aKjQ)



10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBWw.A.ffjVEdYSn5Uy70BzySPtkrWhh8lSPZRBervp4p707So4z5QvWapCeIoYQno619iPj-Qdab9_bpaJMt4C1ZgSww)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Zelensky al Parlamento italiano: Mariupol è distrutta, immaginate Genova in rovine](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBXA.A.J8sX-A7yewRgrLKUB8N1T-j3i2hcZqh_WEomV_JCYax78NiYRajWWwVB2X9TMbIhJwyvnXXOZpX-QiovbcDLQg)

Dopo i video collegamenti con i Parlamenti di Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Germania e Israele, il presidente ucraino ha parlato anche alle Camere italiane, …

[Ucraina: l’offensiva russa si concentra sui porti del Mar Nero](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJk.Rct.BBW8.A.Zqn9V_VvwxNdqyTXuyAI3d13XlCjPUekaIOsDDKLKhS1hHTc_ujXfXjkMn3IppM4GSiVgpSYPBhJExb146gSwQ)

Le Nazioni Unite riferiscono che, dopo ventisette giorni di guerra, in Ucraina sono stati uccisi 925 civili e i civili sarebbero quasi 1500. Ma più lo scontro …

