(AGENPARL) – dom 20 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPM.A.rAAWCXKRhpqix6x_UyO-6t0OfbZ-jDncThifV8EDW0UB1sI0WFAhrrkDNl5oXHP254wXSVW8fCQunh9NR_ljOA)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

20/03/2022

[Il Papa: la guerra di aggressione all’Ucraina è disumana e sacrilega](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPF.A.UQtJ70Kl7AvNBfPJq7HLbBssVAGl5rCDLhkaELkQnhRRER9gIFiSJXS5X_4nqBZHq9FE2f44qod56aCe95XR2g)



[Il Papa: la guerra di aggressione all’Ucraina è disumana e sacrilega](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPF.A.UQtJ70Kl7AvNBfPJq7HLbBssVAGl5rCDLhkaELkQnhRRER9gIFiSJXS5X_4nqBZHq9FE2f44qod56aCe95XR2g)

Riferendosi alla guerra nel Paese dell’Europa dell’Est il Papa afferma: “tutto questo è disumano! Anzi, è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana, soprattutto contro la vita umana indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia! …

[Francesco: il male non viene da Dio, ma dai peccati dell’uomo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPR.A.sRKF4BFFkv_xZNw-qUEq5uNRv5dzsm4ecVxmt1p0tc8nxG_f5tMcfJeVRPKt8fYMFlLJ2bQ-pLuE-LKbNT6Z5w)



[Francesco: il male non viene da Dio, ma dai peccati dell’uomo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPR.A.sRKF4BFFkv_xZNw-qUEq5uNRv5dzsm4ecVxmt1p0tc8nxG_f5tMcfJeVRPKt8fYMFlLJ2bQ-pLuE-LKbNT6Z5w)

Nel Vangelo odierno, Gesù spiega che disgrazie e sventure non sono da attribuire a Dio. Allo stesso modo, afferma il Papa all’Angelus, i terribili fatti di …

[Bambino Gesù: la carezza del Papa ai piccoli giunti dall’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPQ.A.2h28-9Uk0kVtXXzxFJwIQsX7XoHLYa6Q_cswuk3gdCW9snWggfoZiQCVrvhG2gAoI3rUaSX4RpItG2PjL3OWuw)



[Bambino Gesù: la carezza del Papa ai piccoli giunti dall’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPQ.A.2h28-9Uk0kVtXXzxFJwIQsX7XoHLYa6Q_cswuk3gdCW9snWggfoZiQCVrvhG2gAoI3rUaSX4RpItG2PjL3OWuw)

Nel giorno di San Giuseppe, padre terreno di Gesù, Papa Francesco non ha voluto far mancare il suo affetto paterno ai bambini ucraini ricoverati all’Ospedale …

CHIESA E SANTA SEDE

[Ucraina: non si fermano gli aiuti dalla Basilica di Santa Sofia a Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPG.A.T4u-HfW959zuRG6jhD0aQIre96wKHGwzosUUM-SDTojyDce_A6PHeh14vW-wfIp85rFFg6aLONEh2j-pLDlq6Q)

[article icon]

[Ucraina: non si fermano gli aiuti dalla Basilica di Santa Sofia a Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPG.A.T4u-HfW959zuRG6jhD0aQIre96wKHGwzosUUM-SDTojyDce_A6PHeh14vW-wfIp85rFFg6aLONEh2j-pLDlq6Q)

La “chiesa degli ucraini” della capitale italiana continua la raccolta di cibo e medicinali, smentendo le false informazioni che circolavano sui social network. …

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPK.A.xv-wm7YN04228Dt4wXoZtYxMRz9cyZlUTajdoYKTquC96F9Y4yEFcKqcQs4GZ-V61NityRslgJmHvbHnKSeRtw)

[article icon]

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPK.A.xv-wm7YN04228Dt4wXoZtYxMRz9cyZlUTajdoYKTquC96F9Y4yEFcKqcQs4GZ-V61NityRslgJmHvbHnKSeRtw)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

[article icon]

[In Polonia per il Sinodo, Grech porta ai profughi la vicinanza del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPC.A.d3wFFsE-huxxf2fm-536Nr3Uncl8XGQ9ylaCnXOiVVpH_-5Mf5dfDASEWV9nikzUvwdHfivO71luO5u6uaEWpg)

Il cardinale, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, in visita nel Paese per confrontarsi con la Chiesa locale sul cammino sinodale, ha incontrato a …

[In Polonia per il Sinodo, Grech porta ai profughi la vicinanza del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPC.A.d3wFFsE-huxxf2fm-536Nr3Uncl8XGQ9ylaCnXOiVVpH_-5Mf5dfDASEWV9nikzUvwdHfivO71luO5u6uaEWpg)

[Sri Lanka: la Chiesa chiede chiarezza sugli attacchi di Pasqua del 2019](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPB.A.0o5RpJNnpX9Lnk42JhFPdvJvDKGr5AC0zRgOR2lqnYFoCUNlNS_PwBqqEnERnE9983YTbODUXSt3FujLO3v1_A)

[article icon]

[Sri Lanka: la Chiesa chiede chiarezza sugli attacchi di Pasqua del 2019](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPB.A.0o5RpJNnpX9Lnk42JhFPdvJvDKGr5AC0zRgOR2lqnYFoCUNlNS_PwBqqEnERnE9983YTbODUXSt3FujLO3v1_A)

Durante una conferenza stampa organizzata dalla fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, l’arcivescovo di Colombo, il cardinale Malcolm Ranjith, ha …

[Dal deserto della Quaresima all’oasi della Risurrezione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPV.A.6aVr1-F56SdFc5VIixWMKbhOkBHn8SlCWTqzZR2DzjnWP4KC73RTBUcKJ-ehmPxv1KmWvgi-N4s5-Bi-7adv9A)



[Dal deserto della Quaresima all’oasi della Risurrezione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPV.A.6aVr1-F56SdFc5VIixWMKbhOkBHn8SlCWTqzZR2DzjnWP4KC73RTBUcKJ-ehmPxv1KmWvgi-N4s5-Bi-7adv9A)

Camminiamo insieme verso la Pasqua, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPD.A.jQAnGJO6LRsR8Wk6jTPKh4vaAlQ4zW_lWM4r10Y-etu9rcYOJQexv1bdmbD-OuZdGqrV_93js2xd-6wcDVLb4Q)

[article icon]

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPD.A.jQAnGJO6LRsR8Wk6jTPKh4vaAlQ4zW_lWM4r10Y-etu9rcYOJQexv1bdmbD-OuZdGqrV_93js2xd-6wcDVLb4Q)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPL.A.U2FxjX6bXfil8PbYSg8zFABk-nc_9UHbjGWvf1bO3kz4b16RFbxEL_HRlf2xg8V7OEOMCHyZu8Iycwhs5vAeSw)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPL.A.U2FxjX6bXfil8PbYSg8zFABk-nc_9UHbjGWvf1bO3kz4b16RFbxEL_HRlf2xg8V7OEOMCHyZu8Iycwhs5vAeSw)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPS.A.ISN1jG17U3F_nVMZsBoSaAp3E2Tnr864UWfaDn4o1rPGjnzLPp8eRJezd8ZdaxRpyhh6Pvj6vcRndW_eS4MrIw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPS.A.ISN1jG17U3F_nVMZsBoSaAp3E2Tnr864UWfaDn4o1rPGjnzLPp8eRJezd8ZdaxRpyhh6Pvj6vcRndW_eS4MrIw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[La Turchia assicura: progressi nel dialogo tra Russia e Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPI.A.0DWA4g1_qsadZ93d778DZQDKBUNfHth__LHPyIg-3eJMFTv6kgKi_k-_cBYWUSmtHzbwpQWrK_vh9Qci–Z4mg)

[article icon]

[La Turchia assicura: progressi nel dialogo tra Russia e Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPI.A.0DWA4g1_qsadZ93d778DZQDKBUNfHth__LHPyIg-3eJMFTv6kgKi_k-_cBYWUSmtHzbwpQWrK_vh9Qci–Z4mg)

Secondo il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, che in settimana è stati a Mosca e Kiev, le parti “sono vicine ad un accordo”, anche se per il …

[Guerra in Ucraina, si combatte a Mariupol dove mancano acqua e cibo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPT.A.rTl_qNTn82ZMbjiH09jbUroMWS6JObWo5Dbr-FkDLNPfrT_YCxY7E3WZRoM8z0ouf_bwIT3lePOQEBv3asRZew)

[article icon]

[Guerra in Ucraina, si combatte a Mariupol dove mancano acqua e cibo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPT.A.rTl_qNTn82ZMbjiH09jbUroMWS6JObWo5Dbr-FkDLNPfrT_YCxY7E3WZRoM8z0ouf_bwIT3lePOQEBv3asRZew)

Lo rende noto la Croce Rossa Ucraina, che ha diffuso un video in cui i volontari denunciano la situazione drammatica della popolazione civile, alla ricerca di …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJI.Rct.BBPU.A.Lh6iv8W6oDm9aauGLA3KVAkyRX7YX4ySX-KqMmypIky_aipqfTVY3YBEWisqyNRFi1_HezAJO9JUjMuGfTp8HQ)

SOCIAL