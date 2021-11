(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dy2.Rct.7kt.A.zqb9tK7Cr-PGd-HodKfw5yJuqZ-7CihXUxHGntFjjB66Dpub5z8iSsZa9L5w1NP5bZjjoEObxdR2VacVHnTHkg)

20/11/2021

Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti al match di calcio amichevole, in programma domani, tra una rappresentativa della World Rom Organization e la “Squadra del Papa – Fratelli tutti”. Il gol decisivo, ha detto il Pontefice, “fa vincere la speranza”

Il Papa ha ricevuto in Vaticano trenta Cooperatrici Oblate Missionarie dell’Immacolata in occasione di un duplice anniversario: il 70.mo dalla nascita …

In un videomessaggio il saluto, la preghiera e la benedizione di Francesco alla Compagnia delle Suore Figlie della Carità riunite in Assemblea a Parigi nella …

Stasera prima della gara tra Lazio e Juventus verranno consegnati alla diocesi di Roma i palloni autografati da entrambe le squadre. Saranno venduti all’asta e …

Come il chicco di grano di cui Gesù parla nel Vangelo di Giovanni, anche questo giovane sacerdote polacco, martire a soli 28 anni, è morto per consentire al …

La Conferenza Episcopale venezuelana si pronuncia prima delle elezioni di domani e richiama la coscienza sulla necessità di “una nuova e buona politica”, nuove …

Questo l’obiettivo che Santa Sede e Fao portano avanti insieme da anni, ribadito in occasione della Conferenza Internazionale per la Giornata Mondiale della …

Il 21 novembre, il Papa presiede la Messa nella Solennità di Cristo Re e nella XXXVI Giornata mondiale della Gioventù, celebrata quest’anno a livello diocesano. …

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario, ad Assisi l’abbraccio del Papa a circa 500 …

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 21 novembre 2021, XXXIV del Tempo ordinario, …

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

Vienna sarà la prima in Europa ad adottare l’obbligo vaccinale per fronteggiare la nuova ondata di Covid-19. In Germania si moltiplicano i contagi, adottato il …

Con una decisione inattesa, il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato ieri che verranno abrogate le controverse leggi sull’agricoltura. Una …

Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, indetta dall’Onu dal 1954. Mentre ancora sono visibili le conseguenze …

