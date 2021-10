(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Oq.A.XIhgOf1gXO6QwFfEx11dCBioXjIwu8mm10VgirkrVSWMqSn99R-kK7pa4NnSq4W3WauzSFbHvMmlgONLZzb8Zg)

Le notizie del giorno

02/10/2021

[Il Papa ai giovani di “Economy of Francesco”: mettete la fraternità al centro ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5O3.A.iOW1LbpwONRUOfAtQVZdOfHrh7BmJylewrV2EsQeOrj3–YRjDMCINRR3DiK48JNK4coMXpN91pfu1tHVJuByg)



Nel suo videomessaggio per il secondo incontro mondiale di giovani economisti e imprenditori, Francesco rinnova per loro il compito di “cercare nuove vie per rigenerare l’economia” dopo il dramma del Covid, perché sia “più giusta, sostenibile e solidale, cioè più comune”

[Francesco ai giudici argentini: non c’è democrazia con la fame](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5O0.A.HXthcbzIN8_-7IwKRZ70I1dqx27BUKHEZndFTcC0uIQWYuczWQ9pPJvbTFHYrwyQmckhx4iTZ_oiHO3E0ErCfQ)

In un videomessaggio, inviato a magistrati del Capitolo argentino di un organismo panamericano animato dalla dottrina francescana, il Pontefice ricorda che la …

[Il Papa: diversità è ricchezza, non diventi mai motivo di esclusione e discriminazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Ot.A.khIFqkOvcG3DCZ_yusN6eE6mJlR1uyq4Wpyau57R-pChUTcTq1IJvIfeeXklazGmEYopMF2_EaKNZVTPkmUN4g)

Francesco riceve in udienza l’associazione francese “Foi et Lumière”, nata negli anni ’70 per accogliere e accompagnare persone con disabilità mentale: …

[“Fratelli tutti”, per rendere vita il Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5O1.A.OKkMa-D0DC5ZzhMcKSY_cV3wqPoW1uueZiGnHSZL7g1psgwTi8cFB23TmM_3bopMDCUNkP7c3cAQEmcrRmPr3g)

Pubblicata il 4 ottobre di un anno fa, l’ultima enciclica di Papa Francesco propone la via da percorrere per salvare l’umanità dal baratro dell’odio

[Francesco sarà all’incontro “Religions and Education” sul Patto educativo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Om.A.xpd1OAXDVHIH9uCEvN293zGSrINSSYN8B77qILIDhQUeInQ0-7NczeJbs8QtoKYxhefFh6bOML5WI53mwIAuig)

L’appuntamento in Vaticano del 5 ottobre vedrà il Papa assieme a rappresentanti di altre fedi attorno al tema di una educazione e formazione di “qualità” e …

[Il 4 ottobre in Vaticano l’incontro “Fede e scienza: Verso Cop 26”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Ok.A.touPVlv4IcWce4ooqRavPQ7Cp1ip0LCVkQcAOK4ryLJ-vwJEc8BIJGOfBl64mfmyuFjwZ7yuxNlYry_QKDty_w)

Si terrà nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco, ad un anno dalla pubblicazione dell’enciclica Fratelli tutti, l’incontro “Faith and Science: Towards …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Recinella ai detenuti di Paliano: la vostra è la giusta risposta alla pena di morte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Og.A.f8pF-m8ZUQiOCHcJyh7CC6qAlF3-tvNomMu_dOblytc1yiK-cHeUX6xS1Mbme8CCl3VDhKKRhECvaPaq-1LIFg)

Il cappellano laico che assiste i condannati a morte in Florida ha visitato la casa di reclusione del frusinate. Ai ragazzi collaboratori di giustizia ha detto: …

[Lampedusa, otto anni fa la tragedia. Don Rizzo: seguiamo il Vangelo con l’accoglienza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Ow.A.lqmwqP2omB1_yMYuwIgIHi4LL-beySdVlu0Lv8ZclHp3X1bMFsBzSdbmpBYz4xpkmIDHroQUMW1JGMBvLZ0xbg)

Ricorre domani l’anniversario della più grave sciagura dell’immigrazione, quando nel 2013 oltre 350 migranti morirono in un naufragio in prossimità della costa …

[Economy of Francesco: non si cambia l’ambiente se non si cambia l’economia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Ox.A.b9RfaujNpRZ5hd7qzmEnfKek4-Wj__2HoDjoLErqEda0nMBl1xe3g1PeOBSLtdBGRbeIyJKTfA0epy19fzK3_w)

Grande evento online oggi pomeriggio, nuova tappa dell’iniziativa voluta dal Papa per far dialogare giovani economisti, imprenditori e changemakers per un …

[Uniservitate, fedi e culture riunite per dar vita al Patto Educativo voluto dal Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Oj.A.MeHLEpdSEypT9PFpxJFOGqj_K5JifjGF1Y49pBvPifs0auEksfb8MV5r65rVC4jwYicQey96cgGChzTIKL2PXw)

Il 28 e 29 ottobre prossimi, si svolgerà virtualmente il Simposio globale organizzato in collaborazione con l’Università Cattolica Portoghese. Coinvolti oltre …

[La laicità in Chiara Lubich: alta contemplazione rimanendo ‘immersi nel mondo’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dpg.Rct.5Oo.A.ugRgVifYY27c3Ux8Wlj6qztvJy2mXPMC8fWNTTVL_YB-q9ZeIbInzHAfTTDi6EoRPwqCvGM8CLfJm9iBiQWh3A)

Nel periodo precedente il Concilio Vaticano II Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, si colloca tra coloro che nel contesto ecclesiale hanno …

