Le notizie del giorno

19/03/2022

[“Praedicate Evangelium”, promulgata la nuova Costituzione sulla Curia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM3.A.o1qHhYN9UgYXUR8653FRC5tWv_6RdSFZrIfmY88_yBqIfglHT1zcHvu9zIKdiQqi6hivVJc3WXNZ2pRrT4ZcFQ)

Promulgato dal Papa, il testo contiene e sistematizza molte riforme già attuate in questi anni. Entrerà in vigore il 5 giugno, Solennità di Pentecoste. La nuova Costituzione conferisce una struttura più missionaria alla Curia perché sia sempre più al servizio delle Chiese particolari e …

Il presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori commenta una delle novità della nuova Costituzione apostolica promulgata dal Papa che …

[Il Papa: la pace è una sinfonia di popoli che armonizza le differenze](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM1.A.YrWdje9gUOemnWnSgxS50ZLvycobmfmfEMcsBgaEOfEh1_W1LY9qvpQx6GycrplBbEUQOfL-MrFwsNvI-_H4hQ)



[Il Papa: la pace è una sinfonia di popoli che armonizza le differenze](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM1.A.YrWdje9gUOemnWnSgxS50ZLvycobmfmfEMcsBgaEOfEh1_W1LY9qvpQx6GycrplBbEUQOfL-MrFwsNvI-_H4hQ)

Ricevendo i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano, Francesco ha sottolineato che una sinfonia è formata da voci diverse. Se fossero tutte uguali, ha affermato …

Slancio e opere innovative e creative segnino il futuro della famiglia religiosa nata nell’Ottocento per volere del santo torinese Leonardo Murialdo. Lo scrive …

Nella festa di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, Francesco invoca la protezione dello sposo di Maria per coloro in fuga dalla violenza della guerra …

Il 19 marzo 2013 la Messa solenne con cui ebbe inizio il Pontificato di Papa Francesco. Nell’occasione il presidente della Repubblica italiana Mattarella invia …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[San Giuseppe: papà, sposo e profugo che ama senza limiti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBNB.A.1rgIynkNEdnFxSO8LZt61lCM66_n56J0QTFK3Tnzqogt6YW8nWeswVQnlfSORbKegHSJKgP3hunzJ4GZSX5zMg)



[San Giuseppe: papà, sposo e profugo che ama senza limiti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBNB.A.1rgIynkNEdnFxSO8LZt61lCM66_n56J0QTFK3Tnzqogt6YW8nWeswVQnlfSORbKegHSJKgP3hunzJ4GZSX5zMg)

Nel giorno in cui la Chiesa ricorda lo sposo di Maria, ripercorriamo il ciclo di 12 catechesi di Papa Francesco dedicate al padre di Gesù. Anche la Santa …

Il discorso del segretario di Stato vaticano, cardinale Parolin, in occasione della Giornata Nazionale della Santa Sede all’Expo 2020 di Dubai. Il porporato: è …

Nel giorno della festa di San Giuseppe, il 19 marzo, la diocesi di Roma ha organizzato un pellegrinaggio per pregare insieme con sguardo e cuore rivolti …

Il segretario generale del Sinodo dei Vescovi e il prefetto della Congregazione per il Clero scrivono a tutti i preti del mondo, sollecitandoli a proseguire …

[III Domenica di Quaresima Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBMv.A.s0B0xE1fByyVsU81Z_HRBRKScJhD4ZkFJN6DwxyMj-OtmN_2OrP556vleqYk-heFseqnb9ulZBCG52LHi_OwhQ)



[III Domenica di Quaresima Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBMv.A.s0B0xE1fByyVsU81Z_HRBRKScJhD4ZkFJN6DwxyMj-OtmN_2OrP556vleqYk-heFseqnb9ulZBCG52LHi_OwhQ)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 20 marzo 2022, III domenica di Quaresima Nel Vangelo …

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi ci sono i pronunciamenti del Papa …

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM5.A.9JABO6j2sz_38C2yhAI7WjY3XK-Sq2XfsCAyAYDqXVyiWAz_6Nqa0TZ1GV-xc90dy2xk0VSvTx4ccJMRsomN-g)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM5.A.9JABO6j2sz_38C2yhAI7WjY3XK-Sq2XfsCAyAYDqXVyiWAz_6Nqa0TZ1GV-xc90dy2xk0VSvTx4ccJMRsomN-g)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM9.A.Mdhx-gsIoV9FNysfodOsOmwSBYmCMraQlgf8f9jRHlDYfbUDS8ly_YumoovDNmsZNn3ke7-ozDmTLWG9eAdazw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM9.A.Mdhx-gsIoV9FNysfodOsOmwSBYmCMraQlgf8f9jRHlDYfbUDS8ly_YumoovDNmsZNn3ke7-ozDmTLWG9eAdazw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Mentre proseguono gli sforzi diplomatici, sul terreno non si attenua la brutalità del conflitto. L’esercito russo è penetrato nel centro di Mariupol e nuovi …

Il famoso ballerino e coreografo invoca la pace e la fine della guerra, parla del suo impegno per aiutare i profughi ucraini e descrive Francesco come …

Migliaia di studenti in marcia da Arezzo al borgo di Rondine Cittadella per la Pace. Vaccari, presidente di Rondine: in questi giorni di guerra in Ucraina …

[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM_.A.329NWxCDqTcJG7hlHJfaoSnnjpNzD-LmSoZKUKdGu-8me1wFb3K512tIwgzLTfe1_8O2QsbeVoTjTV1K1qaXsA)



[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJB.Rct.BBM_.A.329NWxCDqTcJG7hlHJfaoSnnjpNzD-LmSoZKUKdGu-8me1wFb3K512tIwgzLTfe1_8O2QsbeVoTjTV1K1qaXsA)

Il racconto degli inviati di Vatican News ai confini tra la Moldavia, la Romania, la Polonia e l’Ucraina. Le storie di chi fugge dalla guerra, la speranza di un …

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

Puntata di Doppio Click, programma della Radio Vaticana, dedicata alla festa del papà e, in particolare, ai padri che vivono il dramma del conflitto in Ucraina

