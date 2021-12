(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CP.A.RWg3kz8JbqNUIm-JaFMMCUmBugfXFWkZ4OTnEPANRp6Kf2hc02Rpi0PTyJT6IYYeceEzWX5pR-4Clkl5fFUGiQ)

Le notizie del giorno

19/12/2021

[Il Papa: portare la gioia di Gesù è il primo atto di carità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CV.A.DipJ7mjKDBNPTMyRxlaLzoiM-IvFlB_uGSlz-wugNueTW17xN5RhjolTMjgEsBSuyAbxMNIXotT4MpSUj7sGVQ)

Alzarsi e tendere la mano a Dio quando le difficoltà sembrano prendere il sopravvento; camminare in fretta in aiuto del prossimo con fiducia e passo lieto. Il Papa all’Angelus nella quarta domenica d’Avvento esorta a percorrere l’ultimo tratto del cammino verso il Natale sull’esempio di Maria

[La preghiera del Papa per le Filippine sconvolte dal tifone Rai](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CN.A.2pE2zr6nOV3RNliJA8gihbM3C7jYVItNJzk2QUConr9tuj-9ExxqS0_4YsL_fGkRkG4llNOQkp2p2M-gRIHoPA)

Il pensiero di Francesco nella quarta domenica di Avvento va alle popolazioni dell’arcipelago asiatico dove il numero di vittime per il passaggio dei …

[Il Papa alla Cattolica: serve un pensiero nuovo per vincere le ingiustizie di oggi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CQ.A.Go_xx8IHwbgwvEWfRTq6Qn-t_1iBWWJMASiwkUph6VOi9fTCtE2s_7KPFKJp-HDF_seNLJrQcUD_02FXtdGnAw)

In un videomessaggio all’Università Cattolica del Sacro Cuore che a Milano, nel centenario della fondazione, ha inaugurato il nuovo anno accademico alla …

[Il Papa al Dispensario S. Marta: ascoltiamo i bisogni della gente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CJ.A.WoNqO1klxc0dDj0wotdIW1Svi1lXpQWyyiAuwAk38e8gY5AMaaB5vgevEf8F5WIymTYojvf8O0AGGEz6LAqKng)

Incontrando stamattina in Aula Paolo VI gli operatori della realtà caritativa che compie un secolo di vita, il Papa si concede un momento di festa …

[Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CT.A.V7XDNt29nQf8gsYDAiqkAm3CveswzhB3MnjcTEXSYFabxZgmDEBU9lKfA3MBK0fJjGnkUZFlRAqqIFbdCc0MJA)

Il Vangelo del giorno e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, ci accompagnano alla nascita del …

[I simboli di Avvento: la quarta settimana ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CU.A.npUswuJcPxxiENCaDuMYhF4t5S5x7VZHvzCqaZGpHlZHwPNN7gSGg5SvOLDIG34DTwoNKe47z3VLPCWtyGDF6A)

Ci siamo: il viaggio sta per giungere alla meta. Natale è vicinissimo. Sulla corona di Avvento, da oggi brillano quattro candele. Le prime tre sono ormai un po’ …

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CX.A.TUGTzgrlIWjKmkYJvDyMIBdCrxUHjg5uPO9M-p6o1TYX3S6PWJwToK5rZauM60p4g8NhbRIsALzGcEowrqOXhA)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CI.A.Mbw5qCBlS6o6zSQwYg_CKxZhk6X5cKHu_FhiSazvujHTPLuMfYp8-xBvAp08JAUwpQWZvr_lX5yip2jsfIgy3w)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4i.Rct.9CW.A.pSwoTu9KIi_OxHYwSOallLjyAf6a-2_478pfbABAsrSybQsLhkeQWllt62-7RnkUbSYwHDtHdCOSR3yt_0MpKg)

