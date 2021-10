(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-P.A.zsqQfaMNA3UkHaKX4jwWz5-sixSdzw5BbITgYrJ-70xWlJ0k-HWgl2QJFk0o3laYtybKsMwJ70NXbIN4SmCsOA)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

18/10/2021

[Il Papa: il malato prima della malattia, la sanità cattolica non insegua il profitto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-S.A.8r5yoWm5i706AwUEL0SKrSH-mBx7zDE–RIBb-_mnZ0h9rkXKzgPXL4VjVtcWKIP_E9i4sDytoZf4gu9heoVeA)

[article icon]

[Il Papa: il malato prima della malattia, la sanità cattolica non insegua il profitto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-S.A.8r5yoWm5i706AwUEL0SKrSH-mBx7zDE–RIBb-_mnZ0h9rkXKzgPXL4VjVtcWKIP_E9i4sDytoZf4gu9heoVeA)

Francesco riceve la Fondazione Campus Bio-Medico, incoraggiandone il lavoro e il servizio: “Mettere al centro la cura della persona, senza dimenticare l’importanza della scienza. La cura senza scienza è vana, la scienza senza cura è sterile”. Appello del Pontefice: “La sanità cattolica testimoni coi …

[Il Papa: le donne, indispensabili per costruire un mondo che sia ‘casa per tutti’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-c.A.j7reWhi9bOpFTnEivR9Y-LtXvUlKn1mgADm8nNwRg7sKOUXjWbdGuU_qHmnKXZqZ11pRPXlcujRRMeFv8yACgQ)

[article icon]

[Il Papa: le donne, indispensabili per costruire un mondo che sia “casa per tutti”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-c.A.j7reWhi9bOpFTnEivR9Y-LtXvUlKn1mgADm8nNwRg7sKOUXjWbdGuU_qHmnKXZqZ11pRPXlcujRRMeFv8yACgQ)

Con un messaggio letto dal segretario di Stato il cardinale Parolin, Francesco si rivolge alle partecipanti al Women’s Forum G20 Italy in corso fino a domani al …

[Rosario dei bambini per la pace. Il Papa: rivolti a Maria con la loro stessa fiducia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-Q.A.tQO34cb7uyg2V5qiU5SKIo6yHteiBA18sb5Fn1JfG9gc6XcJ_MGC24X8XRxyosYRxDuGTQiF_ov5kDvNR2xysw)

[article icon]

[Rosario dei bambini per la pace. Il Papa: rivolti a Maria con la loro stessa fiducia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-Q.A.tQO34cb7uyg2V5qiU5SKIo6yHteiBA18sb5Fn1JfG9gc6XcJ_MGC24X8XRxyosYRxDuGTQiF_ov5kDvNR2xysw)

Si tiene oggi l’inziativa di preghiera di Aiuto alla Chiesa che Soffre, che coinvolge i piccoli di tutto il mondo. Francesco torna a ricordarla in un tweet, …

[Il Papa il 5 novembre celebrerà la Messa alla Cattolica di Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-a.A.iPG9JJ-z-7rBekcWk7mlLNZ3q1Gn1KaQezpn3FUx-zp8DTXep0WXPOagLfDx-NzPyacOLMMaNBkD_1EH6XXa5A)

[article icon]

[Il Papa il 5 novembre celebrerà la Messa alla Cattolica di Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-a.A.iPG9JJ-z-7rBekcWk7mlLNZ3q1Gn1KaQezpn3FUx-zp8DTXep0WXPOagLfDx-NzPyacOLMMaNBkD_1EH6XXa5A)

Una occasione per celebrare i sessant’anni di inaugurazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ateneo

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Il Papa con i poveri ad Assisi. I Frati Minori: segno concreto di fraternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-R.A.F7QFmt2RbC0N794hvP0bF5Jca4MTwcOiccGOMSo3Pl0FEQeyhN-onni6KyVfiDDD9HelcevViXMiKnh3DTjigQ)

[article icon]

[Il Papa con i poveri ad Assisi. I Frati Minori: segno concreto di fraternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-R.A.F7QFmt2RbC0N794hvP0bF5Jca4MTwcOiccGOMSo3Pl0FEQeyhN-onni6KyVfiDDD9HelcevViXMiKnh3DTjigQ)

“Nessuno è così ricco da non avere bisogno dell’altro e nessuno è così povero da non avere nulla da dare”. Per il Ministro provinciale di Umbria e Sardegna …

[La diocesi di Napoli avvia il Sinodo: pronti ad un ascolto ‘coraggioso’ di tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-M.A.6yNm9o7t9AJwXoQc9LLVynrsFR4okUtOtCmRy1W_RyIUHrce5J59lrmIG75FXgo2_fxrLy0x8gjJ-pheMf12vQ)

[article icon]

[La diocesi di Napoli avvia il Sinodo: pronti ad un ascolto “coraggioso” di tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-M.A.6yNm9o7t9AJwXoQc9LLVynrsFR4okUtOtCmRy1W_RyIUHrce5J59lrmIG75FXgo2_fxrLy0x8gjJ-pheMf12vQ)

Una solenne celebrazione con la liturgia della Parola presieduta dall’arcivescovo Domenico Battaglia si terrà oggi nella Cattedrale di Napoli alle ore 18 alla …

[Eswatini, la Chiesa in missione per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-e.A.q184vpRM7xk5_cu5eoUX5qhuqPz3LeJsNjpqHywwFSjXKAKxdDOZBKihLXEcvVELC5hDzdfhTBYP4l5_DXayvA)

[article icon]

[Eswatini, la Chiesa in missione per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-e.A.q184vpRM7xk5_cu5eoUX5qhuqPz3LeJsNjpqHywwFSjXKAKxdDOZBKihLXEcvVELC5hDzdfhTBYP4l5_DXayvA)

Nell’unica monarchia assoluta dell’Africa continuano le proteste per chiedere giustizia e più democrazia. Incontro della Conferenza Episcopale con le parti in …

[Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-X.A.ru_uIZwjghIep_x80KbY5uYnc8mkDlLFvDBpcx-ZGDf2EEdxcpmCZ2i_Tx3DU2kaKDHBhhW7SwXo-4oRs5Kvtw)



[Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-X.A.ru_uIZwjghIep_x80KbY5uYnc8mkDlLFvDBpcx-ZGDf2EEdxcpmCZ2i_Tx3DU2kaKDHBhhW7SwXo-4oRs5Kvtw)

I dicasteri della Santa Sede raccontati dall’interno: storia, obiettivi e “bilancio di missione”, come funzionano le strutture che sostengono il ministero del …

[Serbia e Vaticano 1878-1914: documenti e foto in mostra a Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-V.A.AEehMxC4pIitJ6jD2zXlQTiQ5T4Mmk-i_D2NFEGMze3s4ZvrOrGv01wfqFhdD29eOOF89NibgYNTp5rg411ZIQ)

[article icon]

[Serbia e Vaticano 1878-1914: documenti e foto in mostra a Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-V.A.AEehMxC4pIitJ6jD2zXlQTiQ5T4Mmk-i_D2NFEGMze3s4ZvrOrGv01wfqFhdD29eOOF89NibgYNTp5rg411ZIQ)

Un’esposizione racconta l’origine e lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due Stati, fino al culmine con la firma del Concordato nel 1914. L’inaugurazione, …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-L.A.T_XxxbIIt2_fNDtEG_DBXvt71_3zeEfXgvBaidDbgS_v42AriNI89jVSA5m1v9nRH_7_U50xW74_5_fYo1OwKA)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-L.A.T_XxxbIIt2_fNDtEG_DBXvt71_3zeEfXgvBaidDbgS_v42AriNI89jVSA5m1v9nRH_7_U50xW74_5_fYo1OwKA)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-h.A.lz5JP_7INI9ByqYufq7JnEG6jrD09AbTD4hwsooXu7MVwv29I0x4diht5tHmhqrJ97RCspv0uw8tr2SsKRzuCQ)



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-h.A.lz5JP_7INI9ByqYufq7JnEG6jrD09AbTD4hwsooXu7MVwv29I0x4diht5tHmhqrJ97RCspv0uw8tr2SsKRzuCQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-f.A.vDREesJNI1JU2GPy66zxTMLoWk_oL20oftZibzhIQxBrBMpAUG3d3JCPcsWhjdpDWW8acBGpeSoV6fE4vtVpXw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-f.A.vDREesJNI1JU2GPy66zxTMLoWk_oL20oftZibzhIQxBrBMpAUG3d3JCPcsWhjdpDWW8acBGpeSoV6fE4vtVpXw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Grande preoccupazione dei vescovi di Haiti dopo i nuovi rapimenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-i.A.uHBUnUu8rIzf3sSas_o7Wz7j44U3LVtAeRVP1TX4TlZtSZQKJNuhHuTSGLrYCSK3BZ-bg7koe3Sf97yJHwW9NQ)

[article icon]

[Grande preoccupazione dei vescovi di Haiti dopo i nuovi rapimenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-i.A.uHBUnUu8rIzf3sSas_o7Wz7j44U3LVtAeRVP1TX4TlZtSZQKJNuhHuTSGLrYCSK3BZ-bg7koe3Sf97yJHwW9NQ)

La Commissione Episcopale Nazionale per la Giustizia e la Pace, in una nota, fa luce sull’atteggiamento della polizia dopo il sequestro dei missionari lo scorso …

[Myanmar: la giunta militare annuncia la liberazione di cinquemila prigionieri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-Y.A.abUx33x2V0TNJI8VwHDIyU27mLPD8FB5h5iIol5fd4tD-Y6wB2vl01eJiTWTGy7_1uDGXNYfIohZjmJaZ1SZYg)

[article icon]

[Myanmar: la giunta militare annuncia la liberazione di cinquemila prigionieri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-Y.A.abUx33x2V0TNJI8VwHDIyU27mLPD8FB5h5iIol5fd4tD-Y6wB2vl01eJiTWTGy7_1uDGXNYfIohZjmJaZ1SZYg)

La decisione del leader militare Min Aung Hlaing arriva dopo la decisione dell’Asean di non invitare esponenti del governo dell’ex Birmania al prossimo vertice …

[Diritti sociali: compie 60 anni la Carta del Consiglio d’Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-d.A.PI9aa4truJOkiatXzbytLAJLLajSKCpvKXGukC1PaqekAFFFk783s_kp2hzWMbo01Qc9fvnmFkuU7M0k9XVAeA)

[article icon]

[Diritti sociali: compie 60 anni la Carta del Consiglio d’Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-d.A.PI9aa4truJOkiatXzbytLAJLLajSKCpvKXGukC1PaqekAFFFk783s_kp2hzWMbo01Qc9fvnmFkuU7M0k9XVAeA)

Lavoro, abitazione, salute, istruzione, protezione e servizi sociali: tanti i diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea firmata il 18 ottobre 1961. Da …

[Sudan, proteste a Khartum contro il governo di transizione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-O.A.VWaX0VHq-l5XwSnPmbqv4aOBSpmxi-Ur8lor_QSqKu-vcvP5I8Kg0sB9tRi_LFOJnzhkHswQHKG16dSAIZ-_wQ)

[article icon]

[Sudan, proteste a Khartum contro il governo di transizione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-O.A.VWaX0VHq-l5XwSnPmbqv4aOBSpmxi-Ur8lor_QSqKu-vcvP5I8Kg0sB9tRi_LFOJnzhkHswQHKG16dSAIZ-_wQ)

I manifestanti chiedono l’instaurazione di un regime militare per uscire dalla crisi politica ed economica

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dse.Rct.5-g.A.GoxmTCDUKfHZW-SgDbG3hP_pTeTBtSC7kmQNyaq9qeGpPsDtwbcAhH9R2YT9cZAJSMAbrm9_K9KEtRxbg65zog)

SOCIAL

🔊 Listen to this