18/07/2021

[Francesco: non passiamo dalle corse del lavoro a quelle delle ferie ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1rB.A.QreIaILsXq8NSaxQIK1679Br5dhuANF9yscTLzn-WPAiSUlENXb58F0AKKbkC2adT7bWx6P-sYnhQFsY37W9DA)

All’Angelus da Piazza San Pietro il Papa mette in guardia dal cadere nella frenesia del fare: solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta, afferma, è capace di compassione per gli altri. Il legame fra riposo, contemplazione e compassione costituisce l’ecologia del cuore così necessaria

[Sudafrica, l’appello del Papa: basta violenze, lavorate per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1rK.A.DQCn6Gf5xB_oGfvVzYj9iQxotqpGoDdUIlsL6t2tCYdA2avAnydcjmaFF6zc4x4KPhrrVt73t8aQz0xWzfqoVA)

Nel post Angelus, Francesco parla dei gravi disordini che stanno insanguinando il Paese africano e assieme ai vescovi locali invita le autorità a riportare la …

[Cuba, Francesco: sono accanto al popolo che soffre, urge il dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1q6.A.hpphDWNH4S8_qabf3_3BbS9L6l3jP0zXDYUKZ_xJiJlWO0lABbGbRZ0LrcP742oyTpmrCnZLOP02e4dfT_l0Uw)

Al termine dell’Angelus, l’appello del Pontefice per l’isola caraibica agitata da manifestazioni di protesta per la crisi economica e sanitaria. In piazza San …

[Il Papa vicino agli alluvionati di Germania, Belgio e Olanda: “Sostenere i soccorsi”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1rD.A.EsbGIRXBHV3VWfG5_OuDUEcqMRvHkz7KyRBZOmVny2e146svam56_0zBR8zHCYiT-s-izQnjKIGkgJVqMiL-pA)

All’Angelus la preghiera di Francesco per le popolazioni colpite dalle catastrofi dei giorni scorsi, in particolare per i defunti. Il vescovo di Liegi, …

[Il Papa: dopo la pandemia, servono occhi nuovi per guardare la realtà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1rI.A.3Ua3kfygwtYyobbt-ZCTKkJ7uATg2H1zdJ4rcTXmgeNyIk8qSxCrMZTd7j0biRUQqYul4bJExlPb1A3hvbP0cQ)

Così Francesco nell’intervista realizzata da monsignor Dario Viganò e pubblicata nel suo ultimo libro: “Lo sguardo: porta del cuore. Il neorealismo tra memoria …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin: “Santa Sede e Monaco insieme per la promozione della dignità umana”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1q-.A.7akm9OumyxfLhXM1_44rnhtNGJsipJfMUEX8EYtMwtHVNRSUpAc80nktJdviug6oUQxkt2hpEEcmVMwg9wco3g)

Il Segretario di Stato vaticano in visita nel Principato per i 40 anni della convenzione firmata nel 1981. Oggi messa nella cattedrale dell’Immacolata …

[Ordine di Malta: in Tigray nessuna alternativa alla pace, si promuova il dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1rL.A.91W1BszCPH6qrcIAuhShiS6pxRM3T7FiVnnQZk4sfTKb0bAglM2-MO0OU4LaYE4ihDVKNwG3iFAjL9-kBzaWOw)

Si aggrava la situazione nella regione etiope del Tigray, dove la violenza tra i ribelli ed il governo di Addis Abeba segna una nuova escalation. L’azione dello …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1rN.A.miCLcTnbovF-iT0vYgaxbLbA9LPLeJVdQLTKsQ73A_Wg-J3BifICkKUd8g1qXd_Khyk1Im0ktTPH7oxqdWErpQ)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1rH.A.r4c7rW6GBf9mmUckbu5Ut95dBQc6oqywazP0MvVBSrWwKC5qkM2-N1gTqogjE-XedrpRciwnS7QFbGOQgkPe9Q)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1rJ.A.cvrFBejNTGfOjnogxkz2ma0OgnqFDliTG14ktjR–YKAcBfN4uO0_qcYmG8kGPITmDyg1s-M-u3N-PMfqiyH_A)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Mandela Day, una storia che ispira alla riconciliazione e alla pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1q8.A.bjpkz3E7MVJvYa2iEEuX6SxqP1Zt_2oTiVykPWkQeGhRBzVu9gKTleaeYgFc_9B2w-SC3OjoelZLUIDZ6YcJjA)



[Mandela Day, una storia che ispira alla riconciliazione e alla pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1q8.A.bjpkz3E7MVJvYa2iEEuX6SxqP1Zt_2oTiVykPWkQeGhRBzVu9gKTleaeYgFc_9B2w-SC3OjoelZLUIDZ6YcJjA)

Ricorre oggi la Giornata internazionale “Nelson Mandela” indetta dalle Nazioni Unite nel 2010 per rendere omaggio al prezioso contributo dato dall’ex presidente …

[Palermo ricorda via D’Amelio, incontri e testimonianze sulla strage di 29 anni fa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1q_.A.A1Zm65o73I4dAuRuk1NHpssvSmihPpAS-L4-1nwI4-DWjd8rFhKm6Y6BAWsb6DqS-8fAD0cEBNaj6Fy1ujqqkg)

[article icon]

[Palermo ricorda via D’Amelio, incontri e testimonianze sulla strage di 29 anni fa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Da5.Rct.1q_.A.A1Zm65o73I4dAuRuk1NHpssvSmihPpAS-L4-1nwI4-DWjd8rFhKm6Y6BAWsb6DqS-8fAD0cEBNaj6Fy1ujqqkg)

Presentato il calendario delle iniziative del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino e del Movimento delle Agende Rosse, con il Ministero dell’Istruzione, in …

