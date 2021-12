(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_p.A.ghHeWDOT0XmgPDLh-gVwHU0awqDfPIrxEO8eaTpGbzmM9FpFDGHfsrOk3IUREGnbFVgam27VGqVIxyEw3OCw0Q)

Le notizie del giorno

18/12/2021

[Il Papa all’Azione Cattolica: indossate un abito a misura della vostra unicità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_w.A.iGoxe0DT-2RBQqb6xKeedSGIuFy8IgAX-2bVW5mjUp2WAwQbDg7KkdieQTHtRJ9AIP8wHvRi5a4GxKqRAqODsw)

[Il Papa all’Azione Cattolica: indossate un abito a misura della vostra unicità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_w.A.iGoxe0DT-2RBQqb6xKeedSGIuFy8IgAX-2bVW5mjUp2WAwQbDg7KkdieQTHtRJ9AIP8wHvRi5a4GxKqRAqODsw)

Incontrando i giovani dell’associazione, Francesco cita il loro coetaneo Carlo Acutis e il giovane Gino Pistoni, morto a vent’anni nel ’44, di cui è in corso la causa di beatificazione. L’invito è ad avere coraggio e ad assumere, in tutti gli ambiti della vita quotidiana, lo stile di Dio fatto di …

[Il Papa: guardiamo negli occhi gli scartati che incontriamo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_k.A.FNCphfkorn4TLqxvVOfgXqRpymdvSaN98mUKcXhkV3Ye5FtopKQJdvCFVuYuhXv6mY8FJS4PDURGIHkOEcOwIQ)

[Il Papa: guardiamo negli occhi gli scartati che incontriamo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_k.A.FNCphfkorn4TLqxvVOfgXqRpymdvSaN98mUKcXhkV3Ye5FtopKQJdvCFVuYuhXv6mY8FJS4PDURGIHkOEcOwIQ)

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dei migranti, Francesco su twitter esorta a lasciarsi interrogare dalla sofferenza degli altri per …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[La Santa Sede risponde ai quesiti dei vescovi sulla celebrazione della Messa antica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_q.A.EozHDtLxREzuY1j2f_QzOaDXXuX1l0cTyvGxa2Qfwn1WPfuR19t7teOUDEwIoIWWn9rPsJZJguGafjSrZI9zvQ)

[La Santa Sede risponde ai quesiti dei vescovi sulla celebrazione della Messa antica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_q.A.EozHDtLxREzuY1j2f_QzOaDXXuX1l0cTyvGxa2Qfwn1WPfuR19t7teOUDEwIoIWWn9rPsJZJguGafjSrZI9zvQ)

Una lettera del Prefetto della Congregazione per il Culto divino alle Conferenze episcopali accompagna la pubblicazione delle risposte ai quesiti arrivati dalle …

[Gino Pistoni e l’offerta di vita a Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_o.A.DU4pJHb-MfUJunLzMOD3V4E9Z63vCPJiK6Y-cm-VSW6h7UTrvktdjonL_kc3jIKWXj8THERHa_AAghrdcTR6FA)

[Gino Pistoni e l’offerta di vita a Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_o.A.DU4pJHb-MfUJunLzMOD3V4E9Z63vCPJiK6Y-cm-VSW6h7UTrvktdjonL_kc3jIKWXj8THERHa_AAghrdcTR6FA)

Nel corso dell’udienza ai ragazzi di Azione Cattolica Italiana, il Papa ha ricordato il giovane di Ivrea morto nel 1944 a 20 anni per soccorrere un soldato …

[Assisi. A Guterres la Lampada della pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_5.A.Jt0cHtQwQxjOTVOjxv2e1dbT6iJ3Qn376F_YtXvsvDg_fZ_at_Bta0He3SRDTH5XcRSt8MUoBw6LpmcuzRhKRA)

[Assisi. A Guterres la Lampada della pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_5.A.Jt0cHtQwQxjOTVOjxv2e1dbT6iJ3Qn376F_YtXvsvDg_fZ_at_Bta0He3SRDTH5XcRSt8MUoBw6LpmcuzRhKRA)

“Per la sua grande opera di pace a favore dell’umanità” António Guterres riceve oggi la “Lampada della pace” dai frati del Sacro Convento di Assisi. La …

[Gli scout riportano in Italia la “Luce della Pace di Betlemme’ per la cura della Terra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_y.A.wOXTUUr40ED961-4eoqCO-Q0hbzHQwaCUHR9mxTXMOHQFBQH1xW8f5HK3R57LgN5tzXaSADmFjalG4w74MmM3g)

[Gli scout riportano in Italia la “Luce della Pace di Betlemme” per la cura della Terra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_y.A.wOXTUUr40ED961-4eoqCO-Q0hbzHQwaCUHR9mxTXMOHQFBQH1xW8f5HK3R57LgN5tzXaSADmFjalG4w74MmM3g)

Viene consegnata sabato 18 dicembre in più di 90 stazioni della Penisola, con staffette partite da Trieste nella notte di venerdì 17, la fiammella che proviene …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 18 dicembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_0.A.czkCwZsbqJj69YUl2iedqTCoLT79cekPGCD1EKPAyVlj8SkCoIxsVXqOdrAEXbWk8yYqF8mAjLBGBf4p_-YSoA)

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 18 dicembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_0.A.czkCwZsbqJj69YUl2iedqTCoLT79cekPGCD1EKPAyVlj8SkCoIxsVXqOdrAEXbWk8yYqF8mAjLBGBf4p_-YSoA)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario la catechesi su San Giuseppe, al centro …

[IV domenica di Avvento – Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_2.A.IyMsSyZLkjf7s6Y7uYqkl6eR-NQtvJBQHaG6pL0tiuhrfRccxK_K8b-VeUZff5MOsWRl1BA-lHE18G7zi5NLcw)



[IV domenica di Avvento – Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_2.A.IyMsSyZLkjf7s6Y7uYqkl6eR-NQtvJBQHaG6pL0tiuhrfRccxK_K8b-VeUZff5MOsWRl1BA-lHE18G7zi5NLcw)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 19 dicembre 2021, IV domenica di Avvento Nel Vangelo …

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_-.A.j1XSFf_SeXcoE7LRiXtBEUO-iiR2RYUYvQ66tjb5VQcg4Ra7WKgDjtklSlqGl3beKAcyzpz2i7vKffH8_b90aw)



[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_-.A.j1XSFf_SeXcoE7LRiXtBEUO-iiR2RYUYvQ66tjb5VQcg4Ra7WKgDjtklSlqGl3beKAcyzpz2i7vKffH8_b90aw)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_v.A.9wZsBtcklzpil08kjGW0AvM16qDJJd5oQZGjjNGF9jxg2apZEmfLa2pogLElLn0v_q8V6VrzgX1VejWiiW3lQg)

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_v.A.9wZsBtcklzpil08kjGW0AvM16qDJJd5oQZGjjNGF9jxg2apZEmfLa2pogLElLn0v_q8V6VrzgX1VejWiiW3lQg)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_t.A.Yip6ucpyE9x0nlMLaNje6YhQvrG4Y-7O3ueR1JdK0w5l2OUmbZAVllYba4kddv7wwCyAHhSZRJOw7MNzqKqtRw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_t.A.Yip6ucpyE9x0nlMLaNje6YhQvrG4Y-7O3ueR1JdK0w5l2OUmbZAVllYba4kddv7wwCyAHhSZRJOw7MNzqKqtRw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Armi autonome: chiusa senza un’intesa la Conferenza all’Onu](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_9.A.a0_tYbttDZdSCTGcauZgNs4n7VHY7QS1qxMyw1X9OzmKS3eRVjXzWPUVjHjY5OY8-0iFbNp9YuH0z52BlSLbzg)



[Armi autonome: chiusa senza un’intesa la Conferenza all’Onu](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_9.A.a0_tYbttDZdSCTGcauZgNs4n7VHY7QS1qxMyw1X9OzmKS3eRVjXzWPUVjHjY5OY8-0iFbNp9YuH0z52BlSLbzg)

Nell’incontro tenutosi a Ginevra dal 13 al 17 dicembre non è stato raggiunto un accordo per arrivare ad una normativa che stabilisca il primato del controllo …

[Sempre più bambini afghani hanno fame](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_s.A.Qz4vM6nq8RuEaTWQEQjrJPN-XhftgROtr95GAiWqf2UAGlA40rBZ_SKQSdi9LGgXecjBAYUTvuMwmhov_paw5w)

[Sempre più bambini afghani hanno fame](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_s.A.Qz4vM6nq8RuEaTWQEQjrJPN-XhftgROtr95GAiWqf2UAGlA40rBZ_SKQSdi9LGgXecjBAYUTvuMwmhov_paw5w)

Il numero di piccoli che in Afghanistan non hanno cibo a sufficienza è aumentato di 3,3 milioni negli ultimi quattro mesi. Questi i dati allarmanti emersi da …

[Il garante dei senza tetto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_x.A.1SJIYvuZin7hXHLNMIPG9T_BwMAY5qaMY6DvSdGhkCvOY3qgQOOyqwedwlkE_-Vr4m6L27e-0a6oBW92lPqjPw)

[Il garante dei senza tetto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_x.A.1SJIYvuZin7hXHLNMIPG9T_BwMAY5qaMY6DvSdGhkCvOY3qgQOOyqwedwlkE_-Vr4m6L27e-0a6oBW92lPqjPw)

Spendere il proprio nome per aprire le porte di una banca a chi non ha nemmeno le chiavi di una casa. E’ il racconto di Dale Recinella, l’ex avvocato della …

[Le elezioni polarizzate del Cile al ballotaggio presidenziale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_m.A.WdZlC5YfVJgrR9QbVV-wdOdPfaexfvC-bD4iVycq2z9IeAmehkUTooEuKJbK82ML_ZSwfr651jDwPC6QffL89Q)

[Le elezioni polarizzate del Cile al ballotaggio presidenziale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_m.A.WdZlC5YfVJgrR9QbVV-wdOdPfaexfvC-bD4iVycq2z9IeAmehkUTooEuKJbK82ML_ZSwfr651jDwPC6QffL89Q)

Domani i due candidati José Antonio Kast, del Fronte sociale cristiano di destra, e Gabriel Boric, della coalizione Apruebo Dignidad di sinistra, si …

[Covid-19, l’Oms autorizza l’uso in emergenza del vaccino indiano Covovax](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_6.A.d5kGc3D5b0GzknH069WI0OXawGhqNQuJOZDiWOMGODDvpCC9wzqlw-yAb48X8lTjdyY6wdIpmEvYFScpcyKtxw)

[Covid-19, l’Oms autorizza l’uso in emergenza del vaccino indiano Covovax](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_6.A.d5kGc3D5b0GzknH069WI0OXawGhqNQuJOZDiWOMGODDvpCC9wzqlw-yAb48X8lTjdyY6wdIpmEvYFScpcyKtxw)

L’Organizzazione mondiale della Sanità sottolinea che con questo farmaco si potranno vaccinare più persone nei Paesi a basso reddito

[Inchiesta Onu per le violenze in Tigray](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_8.A.arbK_eCrRgn2BhKdXYrIBfBZVus-xP4E7qSgy4b2k-OWTqtGxD9gXgNQNdv7XAngFzbkVlC6P_T_RRsFidZn3A)

[Inchiesta Onu per le violenze in Tigray](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_8.A.arbK_eCrRgn2BhKdXYrIBfBZVus-xP4E7qSgy4b2k-OWTqtGxD9gXgNQNdv7XAngFzbkVlC6P_T_RRsFidZn3A)

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di creare una commissione internazionale per indagare e raccogliere prove sugli abusi commessi …

[Il Papa in dialogo con quattro persone che hanno perso tutto tranne la speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_n.A.1woYlwu9ioIY0DDHQCLrmrJzcYZ0apxCTpgDJydgnqEEFwTKERqZIpW6JaRsb6o_RWSiGimTj7tgj1jSRUAVbQ)

[Il Papa in dialogo con quattro persone che hanno perso tutto tranne la speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_n.A.1woYlwu9ioIY0DDHQCLrmrJzcYZ0apxCTpgDJydgnqEEFwTKERqZIpW6JaRsb6o_RWSiGimTj7tgj1jSRUAVbQ)

Domenica 19 dicembre alle 20.40 va in onda lo Speciale TG5 “Francesco e gli Invisibili – Il Papa incontra gli ultimi”. Il Pontefice risponde alle domande di una …

[All’Auditorium di Roma un concerto di beneficenza “per i poveri di Papa Francesco”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_z.A.S5LyjMZu7wFtngYg9yNTM1qO3UfMNEH22hBOJmV-Cn4paz8XMGTdiGWdADwfJa0P9F8LHfbdGO_IjyYH_2fIIw)

[All’Auditorium di Roma un concerto di beneficenza “per i poveri di Papa Francesco”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D4Y.Rct.8_z.A.S5LyjMZu7wFtngYg9yNTM1qO3UfMNEH22hBOJmV-Cn4paz8XMGTdiGWdADwfJa0P9F8LHfbdGO_IjyYH_2fIIw)

L’evento “In Concerto per i Poveri di Papa Francesco” si svolgerà questa sera. Patrocinato dall’Elemosineria vaticana, vedrà il debutto della nuova Orchestra …

