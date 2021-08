(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E2.A.Fj8SS9Bnfd8A_ptqjGaQV7ioy9tkoimViG9sJPqa5jICat5N5ioJw9NUvKlNAc9j14npW4p7HaKjHt0NEDEv6Q)

18/08/2021

[Il Papa: vaccinarsi è un atto d’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FF.A.59oqPFgxfE10GPgqTNena0djxyPWf1l2nnZBKf1nrSaJ3D-tM2Rj9QmSQv56NDIyD7SIzMDl4ZWBsAvDAKl9qw)



In un videomessaggio per le popolazioni dell’America Latina, Francesco invita alla vaccinazione contro il coronavirus: un gesto semplice ma profondo per un futuro migliore. Gli fanno eco presuli dal Nord al Sud del continente: bisogna essere responsabili del bene comune, perché siamo un’unica …

[Francesco: la fede ama e spera oltre la paura della Legge](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E1.A.5CtA_LL8mirkC-iar7ImYi11MlQxeTTRnvOZIQqg5gvBnxJnfUE-IWk-m7JFPLI6z5DWHMjNuWpXsknDkSCPkA)



All’udienza generale, Francesco sottolinea che l’insegnamento di San Paolo sul valore della Legge “merita di essere considerato con attenzione”. “Chiediamoci – …

[Dolore del Papa per la brutale uccisione di due suore in Sud Sudan](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E3.A.ziUM1XnXT_Az5dy3VARLL_QRq25CJhZbJQVCQWoRrhH60h_VKr6dfw5DTQnuYgs0q6PSQFZvO7F95dOvlS2W9w)

Cordoglio del Pontefice per l’assassinio lo scorso 15 agosto, nel Paese africano, di due religiose della Congregazione del Sacro Cuore

[Francesco ricorda le vittime di Plymouth, “vincere il male con il bene” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E5.A.xydIqC-3gDsqIClE2IPyhO-uX3jD3FUuDieRcrxzgxdZVEc47HAKzn5onW5Hjq-cCZMEc7pGnyBBSbmIqolBdw)

In un telegramma a firma del cardinale Parolin, Francesco esprime preghiera e solidarietà per la tragedia avvenuta il 13 agosto nella città inglese, teatro di …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Sud Sudan, la superiora delle comboniane: non possiamo darla vinta alla violenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E6.A.mFrbGtQBbYk9SROaZ6gRvpHh_x3c9M4j1Hgd7iWXmiw34e786dmW6MB9JIUpgVVZFYjMEaanAiklTty2MumQsA)

L’uccisione delle due suore in una imboscata lascia sgomento nella Chiesa locale. Suor Martinelli, da Juba: il Paese va cambiando, gli intenti per costruire la …

[Haiti, il vescovo di una delle diocesi più colpite: “Metà delle chiese sono distrutte”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FD.A.PBiJ5e1rTCk2bXLmRYQmzkYiTzYohpMCwD9D4vxHqJVHBTZznqNXhLdtCg0i04UXiI1QJkbwMepGkRsDXWEmug)

Sale il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Paese: almeno duemila morti e diecimila feriti. Monsignor Pierre André Dumas, vescovo di …

[Jean Guitton, l’uomo che spiegò i laici ai padri del Concilio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E7.A.RY48R4Q9p5YrNj6unrUXdDxhrQ18OleXKymHNQrZpJ_JAJXYfsQXNMsIsFxVVGhbgaAxdtyYjqJF5QwpVB1GOQ)

Amico e confidente di Papa Paolo VI, l’intellettuale francese, nato il 18 agosto di 120 anni fa, fu figura di primo piano durante le sessioni del Vaticano II. …

[Presidenza Cei: in primo piano fine vita ed emergenze umanitarie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FC.A.-0zvKDAfRB7krstQuYVo_Aqs0iAAMMJwyDIp34s-sdxpMSG2TtOA829XbTJiAC9P-8gZ3NbKnDnwFXlpy2m7eQ)

Guarda all’Italia e al panorama internazionale la Conferenza dei vescovi italiani con attenzione, preoccupazione, ma anche vicinanza e solidarietà

[Rimpatri di minori da Ceuta. L’allarme dei vescovi spagnoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E_.A.QxUyoxXRXi9YfhkD58FfQKH6OWxZd-h2jTch6odqmSdyE1DoUDJE4WtVVmv3vKfEnxvu5ceuHPrY3Sh_GbN8MQ)

Mentre continua la polemica sulle presunte irregolarità nella procedura di “ritorno assistito” dei minori migranti in Marocco, l’episcopato spagnolo ribadisce …

[ Sri Lanka, attentati di Pasqua: non c’è verità. Il 21 agosto protesta generale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E8.A.p0ANY7Vit1WK18sH-yyvBN0gDRYztTE5iCUDguV6EoHjFVHcCCjQyImyG9xVFtHZAHLTFYa3wImgA4U1YuCEwA)

Il governo cerca ancora una soluzione perché l’inchiesta arrivi ai responsabili ma ancora non ci sono chiarimenti credibili. La denuncia è del cardinale Malcolm …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FN.A.PnGxFIok9zADZSDucVg1-OixqRZF_1MJbUfwGH27pwFjBHFRqminB_8VviS97mrrE2gu7QxvmG7rxrR0gt_D5w)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FH.A.fZQ6rwuxpDQMUlQyX5Ir4fzI36l-osVNb5yajigVqF6gW1oLdwFbp-3aZDdr8Djn_WdfEnI47PKXFnZgcwoxOA)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FA.A.0o7Sg26NDBYe81C6E3MA8S77IZxiGbFJRyaBtPhek8Sf7_1xITL3Zn-evr2s9lE6gTHIptnXr2WSp-k5k4BOTA)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Afghanistan: dai talebani promesse di moderazione ma la popolazione ha paura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FG.A.VvvAvkdnUxqkBo8chqvzAPtFwu6vcusrMxu2xmRdwom2WqkpBgBNWICeSa-fGEhUNDnY-d_iJHQa2qpzUGOMTg)

Dal Paese asiatico arrivano le prime dichiarazioni dei talebani. La Nato annuncia una “risposta durissima” se le promesse non saranno rispettate. Convocato, la …

[Afghanistan, Pangea onlus: proteggere le donne dalla violenza talebana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FE.A.Kaol_DtRG1HM3eWohW8tRDqRa0UUXQDvCSGRnnwPQtban9b5Bdiax-dj2rxTgH_w3nYtue4rLDRarK0GgS23rw)

La preoccupazione per le donne e le ragazze nel Paese, prigioniere del fondamentalismo talebano. L’allarme di Simona Lanzoni dell’organizzazione non …

[Il mondo ancora nella morsa degli incendi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3FI.A.qP2FBbJR40mVF4o5a8N7bd_6FOmZIOFbOMdZgNuOB2iWwGveAvnhnbFMi3WFXkFRTKXVha3F4srt4OC6zgRVKw)

Il fuoco, insieme con inondazioni e frane, continua ad essere una delle emergenze più gravi di questa estate 2021. All’origine dei roghi le temperature …

[Piera degli Esposti, le paure e la consolazione di quando entrava in una chiesa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dgs.Rct.3E9.A.H1OrNu3ME8xy0MMMFuRb2DjZH6sde2TcTVpfFwWyz-Kd9j1KCShHHj5yS19CmtP7NKwkq08KfbL-H4pngkkRJg)

Stamattina alle 11, in Campidoglio, la commemorazione dell’attrice dopo che amici, colleghi ed estimatori hanno dato l’ultimo saluto nella camera ardente. In …

