Le notizie del giorno

17/03/2022

[Francesco: vocazioni in calo, prepariamo i laici a portare avanti un carisma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHR.A.wku_lNMbQ8G-Avm3KpqqcjWmIJidGXg6ZYYMLAK4nO3sqvGoVI5Sh4Lufvo_5zwosNWG7nunOwGOXf2c3ll4ag)

Il Papa incontra i partecipanti al 56.mo capitolo generale dell’Ordine degli Agostiniani Recolletti invitandoli ad affidarsi a Dio sullo stile di San Giuseppe: abbiate un “cuore di padre” e agite con “coraggio creativo”

[Colloquio Francesco-Scholz, cercare una via di pace per l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBG_.A.dmI_FRchhp2sJFQawDA_ALyVqUUQa0oI1Yr7Gzog6T3Ur-SaBmfwYHH0npb-Se80Wq0FamtoxwjKPvWSWKk1sQ)

Francesco e il cancelliere tedesco si sono sentiti ieri sul tema della guerra nell’est Europa, concordando su una “assoluta” cessazione delle ostilità

[Fratelli tutti, una bussola per trovare e custodire la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBG9.A.oY8BxmmS7Eg-C4TodvbmBdncnGYvw3NyrFlVjhseflFCYomSbyb6INCWDUN6fL1FbuW_QrdozSzN7Wuyt84M9Q)

Nell’enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale Papa Francesco sottolinea che “la pace reale e duratura è possibile solo a partire da un’etica globale di …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Czerny ai profughi ucraini: “Vi porto l’abbraccio del Papa” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHE.A.PJJlI_H6T45pz9eMwioBUmFq22vmvJzsgU91LuReAjyzUtW-UAsmBDeKrUcDdXB3zaO44geWY_0maOkobQ04mg)

Secondo giorno di missione in Slovacchia per il prefetto ad interim del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Al confine con l’Ucraina, …

[Pezzi: consacrare Russia e Ucraina a Maria significa riscoprirsi operatori di pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHG.A.s9Yf9AG8xgSQ7Li45Fz9vcqD113w_KLDVAhhnQ8hPIwVx-3JB6Sqn2XhsReG9AIAKeOKENgcf_KsliDO_uriEg)

L’arcivescovo dell’arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca commenta la decisione di Papa Francesco di consacrare Russia e Ucraina al Cuore immacolato di Maria: è …

[Il Cuore immacolato di Maria trionferà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBG4.A.XCCmi5fn0lAg1hIrByXwAzeSgJmYnKmzIGd2MbftYLhRGQcEFPiKM6YjWPSYjpRfevg1H_h1aOQBGwl0_YxZ_A)

Il messaggio della Madonna di Fatima non intende soddisfare le curiosità apocalittiche sulla fine del mondo, ma lancia un accorato appello alla conversione …

[A 81 anni in fuga dalle bombe sull’Ucraina. La storia di Nadiejda](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHP.A.qTsNS5mFJktty3VDAhLWacLo09uFzXHUQJLCCyTQdd10oWBilHLw9EbYVNg66OjFSlysl4ZmZkTA_DAYQF-Ukw)

La donna, arrivata da Kiev il 6 marzo con la sua famiglia, ringrazia le suore che l’hanno accolta a Sighet, in Romania, e testimonia la sua angoscia. “La gente …

[Irlanda. Nella festa di San Patrizio la preghiera e la solidarietà per l’Ucraina ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHQ.A.0SxLnr8bWQGZ4cKTn0XrIsGIcVFAi5tmoKr1z6MqkRI2FdktjgOcd89vXOVunYlvBM5VCUezzLIIGbM27axEAw)

Dedicata alla sofferenza del popolo ucraino, la preghiera per la festa di San Patrizio che ricorre oggi. Nel messaggio dei vescovi irlandesi un appello: mai …

[ Processo vaticano, Becciu: in Sardegna la mia è stata carità, non sono un corrotto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHC.A.T_BVmVf1vLl6dkVI0Rmb3qQzcuGJIytTjEIO13IIfrCzgeZwTu4ku0br4AQBIt5g0u465wgnbX-aAXru4Z3FRw)

Interrogato il cardinale che ha ribadito la sua innocenza sui fatti di Ozieri, cioè i bonifici alla cooperativa guidata dal fratello. Il porporato ha denunciato …

[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHD.A.sjmBYiK66aLtmDaO5PQxZGN01ZuFw15vev5jQNwyT1_lB5kX3cEElqVrZNKIqu4DCR2vDLtuz0zk_jhyRDSWXA)



[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHD.A.sjmBYiK66aLtmDaO5PQxZGN01ZuFw15vev5jQNwyT1_lB5kX3cEElqVrZNKIqu4DCR2vDLtuz0zk_jhyRDSWXA)

Il racconto degli inviati di Vatican News ai confini tra la Moldavia, la Romania, la Polonia e l’Ucraina. Le storie di chi fugge dalla guerra, la speranza di un …

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHM.A.uKKJjPBufFsp20gBTgJX5vK_nORsxHS2HptuGnPAG8_Wnvw21SdjIzIHklWOeciUzdr1hIuUCR5yyhXC7sQKVg)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBG6.A.yp4WNZi7kp2e_g-aSL8Y3WsrSbv70CoP14kr3rXP4PQDzsHv1gx6053XT0BarjekO9BeHilrMAtzHdB8BYDD-w)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBG8.A.S8T_AjOmtyvOIRZBhuMGJITUjtIXx9nwt_UijT2HR1EB4CUz4qTQAgRu2rj7DIfeQJ6b9EvX9jW5DKymKIG5Ww)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBG8.A.S8T_AjOmtyvOIRZBhuMGJITUjtIXx9nwt_UijT2HR1EB4CUz4qTQAgRu2rj7DIfeQJ6b9EvX9jW5DKymKIG5Ww)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHA.A.l3SU8YvdAPu3hqSzXQUK5I3dwaI3Dr7TqU3bHH-6LSw5srWi1GsL1_v1ZAQ8EOHh6MqTWgvuaQJ0VPhEbEjoiw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina: ancora combattimenti, si teme una strage a Mariupol](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHJ.A.s9FDRao_4HSvuxZcSAah8Aau2WyLtAhU_2glVH0c2XgXXT4ojyzy8jY4RNNvXeCxGLg2HoPySUAf7Mvr-MviLA)

Secondo le stime delle Nazioni Unite, fino ad ora in Ucraina sarebbero almeno 726 i civili morti e più di 1000 i feriti. Ma il dato sembra drammaticamente …

[Non dimentichiamo la guerra in Yemen](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHI.A.snJd11aAU-BnEoZywy7Zcncuw33d7hWSstsJr7HH4x68e5WDpEYPZfBOlgm56MyDCd9ehqq1IXyJZgkd1omXuQ)

Centinaia di migliaia le vittime del conflitto iniziato nel 2015, tra cui molti bambini. Lo scorso 27 febbraio Papa Francesco ha chiesto ancora una volta che …

[Arabia Saudita: eseguite 81 condanne a morte, mai così tante in un giorno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHH.A.Ej0UywaQRWhiL3oQ6pAOIby1I5V2oSA7QFqZxoL_pdL8MlKvZSRO6eQvNA7HTiRUpQRF51gBhQiqGNaHgOhyvA)

L’esecuzione di massa è avvenuta la scorsa domenica e ha riguardato sauditi, yemeniti e un siriano accusato di terrorismo. Già superato il numero dello scorso …

[ ‘Scegliamo la vita’, manifestazione di piazza per le vite fragili e nascenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIp.Rct.BBHF.A.Wj3UhA_LetR0PlgiiPsbFxQYoxmn2z3QuZVHVy_u4WFeOGvhaNHam_0sH1xjEKxza_ZnJsHe9tH5lc0pUDia-Q)

Presentata oggi la grande manifestazione pro life che si terrà il 21 maggio per le strade di Roma. Oltre 90 realtà hanno aderito all’evento tra cui il Forum …

