16/10/2021

[Il Papa ai potenti della terra: in nome di Dio, cambiate un sistema di morte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55L.A.jELMDLp8xCZpL0UDe5LT8nGGO5ulfSUizaaSA8U9OrXmMQArQafVgr2KurhqpwvadqbhDncMAii34k6SDC-4GQ)

[Il Papa ai potenti della terra: in nome di Dio, cambiate un sistema di morte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55L.A.jELMDLp8xCZpL0UDe5LT8nGGO5ulfSUizaaSA8U9OrXmMQArQafVgr2KurhqpwvadqbhDncMAii34k6SDC-4GQ)

In un videomessaggio rivolto ai partecipanti al IV incontro mondiale dei movimenti popolari, Francesco lancia un forte appello ai potenti del pianeta a lavorare per un mondo più giusto, solidale e fraterno. Chiede la cancellazione del debito dei Paesi poveri, il bando delle armi, la fine delle …

[Quelle richieste “in nome di Dio” per un mondo più umano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55F.A.XX2tdFhXJDJn9-mQAhEWlboH2_b5TixLfoTdUlH9ye_A7nrq9b3aCTSlIc98vEMkbUw96pwpISRMnqVcOKnLIw)

[Quelle richieste “in nome di Dio” per un mondo più umano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55F.A.XX2tdFhXJDJn9-mQAhEWlboH2_b5TixLfoTdUlH9ye_A7nrq9b3aCTSlIc98vEMkbUw96pwpISRMnqVcOKnLIw)

Gli appelli di Francesco per favorire un cambiamento delle “strutture di peccato” che caratterizzano l’attuale sistema

[Movimenti popolari, insieme per il futuro dei socialmente ‘invisibili’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55M.A.8ygHeO8S8aNmvmSSk6DwcBvr-I-NV8e6Oy_aKarB3IV2u4n09c3MNocSzYFpkraVh5Y57s8asXayIm7uAQq80w)

[Movimenti popolari, insieme per il futuro dei socialmente “invisibili”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55M.A.8ygHeO8S8aNmvmSSk6DwcBvr-I-NV8e6Oy_aKarB3IV2u4n09c3MNocSzYFpkraVh5Y57s8asXayIm7uAQq80w)

Nel pomeriggio di oggi si celebra la seconda fase del quarto Incontro mondiale dei Movimenti popolari. Previsto il messaggio di Francesco ai partecipanti …

PRIMO PIANO

[Santa Sede: crimini d’odio contro i cristiani, serve impegno per la sicurezza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55X.A.a_j98Nh8WHkRQP8fwKE5idhqzTForHn3T7BduFeAUxYEXS4beQsWsrXxifOzFySJs4J92Z0LDO9EKWjRr90v_Q)

[Santa Sede: crimini d’odio contro i cristiani, serve impegno per la sicurezza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55X.A.a_j98Nh8WHkRQP8fwKE5idhqzTForHn3T7BduFeAUxYEXS4beQsWsrXxifOzFySJs4J92Z0LDO9EKWjRr90v_Q)

Il contrasto all’intolleranza verso le comunità religiose anche di maggioranza, la necessità di trovare accordo sul significato di diritti umani e l’importanza …

[Sinodo, al via domani la fase diocesana: laici e famiglie protagonisti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55O.A.aSKChSSFmxvl95Ga00SV7jJ9YM7NZAdBYn0FIOBLjUcTrRfzkqtm6xGyIpcres3b9VknMcPhYNdkBI0Wn1-u6w)

[Sinodo, al via domani la fase diocesana: laici e famiglie protagonisti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55O.A.aSKChSSFmxvl95Ga00SV7jJ9YM7NZAdBYn0FIOBLjUcTrRfzkqtm6xGyIpcres3b9VknMcPhYNdkBI0Wn1-u6w)

Con una celebrazione eucaristica, domenica 17 ottobre, i vescovi di tutto il mondo inizieranno il percorso d’ascolto e discernimento nelle Chiese locali, …

[Povertà in Italia, Caritas: facendo rete si può andare “oltre l’ostacolo’ del Covid](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.54_.A.m_zIJ_z0cnhgw6aE6Flq0kO_d7x851Zs7XNyb9wLWawtExQMPWy5rkvFCEgxC3g_gZstPVv6L_x3P72XPysgkQ)

[Povertà in Italia, Caritas: facendo rete si può andare “oltre l’ostacolo” del Covid](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.54_.A.m_zIJ_z0cnhgw6aE6Flq0kO_d7x851Zs7XNyb9wLWawtExQMPWy5rkvFCEgxC3g_gZstPVv6L_x3P72XPysgkQ)

Presentato sul sito della Caritas italiana il 20.mo “Rapporto sulla povertà ed esclusione sociale” che fotografa la situazione vissuta nel 2020, anno segnato …

[Cordoba, sono beati Juan Elias Medina e 127 compagni martiri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55E.A.2PI7Q3i1cNx77PqKSnTucRbiIupyeDKW5zNaUCaBF0dIcD9uKhazvMyqFSXJDsRZfU_6sEEo-nLyJDzW457Bhw)

[Cordoba, sono beati Juan Elias Medina e 127 compagni martiri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55E.A.2PI7Q3i1cNx77PqKSnTucRbiIupyeDKW5zNaUCaBF0dIcD9uKhazvMyqFSXJDsRZfU_6sEEo-nLyJDzW457Bhw)

Uno spaccato di storia la cui memoria potrà diventare luogo di evangelizzazione dentro contesti secolarizzati. Questa la testimonianza dei martiri della guerra …

[ Arte, artisti e diplomazia pontificia: un rapporto ricco, costruito nel tempo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55J.A.af4fwjsIb7jYecsinMc83GjdI4N7DI8mDEGQE45zWvugjvUExgXCKDwMcp_11kUJpDznbxEf0OFzJmZO8Pbv_Q)

[Arte, artisti e diplomazia pontificia: un rapporto ricco, costruito nel tempo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55J.A.af4fwjsIb7jYecsinMc83GjdI4N7DI8mDEGQE45zWvugjvUExgXCKDwMcp_11kUJpDznbxEf0OFzJmZO8Pbv_Q)

Cosa si regala a un cardinale, oppure al Papa? E cosa regalano cardinali e Papi alle autorità politiche? E perché? L’argomento è al centro della due giorni di …

[XXIX domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55N.A.5yzJoFPFGkmBUGSyureKFZzW7d7Qge8J5-MIB2SkwaLL07_CZu8R_CAxI8Qc4GDFm9BnKN9KHQ8S8SyKYiC0KQ)



[XXIX domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55N.A.5yzJoFPFGkmBUGSyureKFZzW7d7Qge8J5-MIB2SkwaLL07_CZu8R_CAxI8Qc4GDFm9BnKN9KHQ8S8SyKYiC0KQ)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 17 ottobre 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 16 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55H.A.fjPCXAZBq4r4Y9pUBeh6T5memBbtm2CmT6HqSYs6VcVVfBQm7HgHQlgBhVYeycu9v8O4kY0tSR2B_dGhUwljgw)

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 16 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55H.A.fjPCXAZBq4r4Y9pUBeh6T5memBbtm2CmT6HqSYs6VcVVfBQm7HgHQlgBhVYeycu9v8O4kY0tSR2B_dGhUwljgw)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Papa Luciani, riconosciuto il miracolo: sarà …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55Y.A.2jhq_xn920BbejjjAhOVwtzsTpCOSBM_buRGdBLHFl1xfBdh_qpLmsOIeiH4rDIRXdZMV1TPkhU5mFpBV_6a_w)



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55Y.A.2jhq_xn920BbejjjAhOVwtzsTpCOSBM_buRGdBLHFl1xfBdh_qpLmsOIeiH4rDIRXdZMV1TPkhU5mFpBV_6a_w)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55K.A.o41gOWYDyN0sbbIzdgdFei5mKApvf0RvqMoKfWXxvyiGAjwzRMFmj4BIIlhxVxojEzeCsavc7T2vCI0s0OWSow)

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55K.A.o41gOWYDyN0sbbIzdgdFei5mKApvf0RvqMoKfWXxvyiGAjwzRMFmj4BIIlhxVxojEzeCsavc7T2vCI0s0OWSow)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55G.A.LYYZDttOtZTOYErjVuRKtqHAx1HuA6CqtDmS74VtEUr7pK4Kix83am3CRxXl3iXHTm4kP7SVsdd4iYqkKfDLiw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55G.A.LYYZDttOtZTOYErjVuRKtqHAx1HuA6CqtDmS74VtEUr7pK4Kix83am3CRxXl3iXHTm4kP7SVsdd4iYqkKfDLiw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021: un’occasione da non perdere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55T.A.QcFwQA7ZBMXHRvtaQtkyYf-hEhSfrdYkH-lyWP4bU_bvJqyAvpYUbXU4B9oPjDr0sV24woXF3S07-bR4V0yEGw)

[Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021: un’occasione da non perdere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55T.A.QcFwQA7ZBMXHRvtaQtkyYf-hEhSfrdYkH-lyWP4bU_bvJqyAvpYUbXU4B9oPjDr0sV24woXF3S07-bR4V0yEGw)

L’odierna ricorrenza indetta dalla Fao mette in evidenza una serie di problematiche alle quali gli Stati, ricchi o poveri che siano, devono porre rimedio. Lo …

[La Repubblica Centrafricana verso la pace?](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55W.A.w1mKNDhS2mFKyiEe9tR98aYHj-7plsEee1V8DzL8DldZdKEUY7j_xqOkvW9W80CDAoByas753Wqyen6wYefR3A)

[La Repubblica Centrafricana verso la pace?](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55W.A.w1mKNDhS2mFKyiEe9tR98aYHj-7plsEee1V8DzL8DldZdKEUY7j_xqOkvW9W80CDAoByas753Wqyen6wYefR3A)

Il presidente Faustin Touadéra ha indetto una tregua unilaterale per favorire la via della riconciliazione nel Paese. Esprime prudente ottimismo il missionario …

[Il rastrellamento del Ghetto di Roma. Rinnovare la memoria per dire: ‘Mai più’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55A.A.5U64FM32LAMy3l9ajitEUF4GfjS-XwFk3unailFpmR5JkkNV1YvkdxlHjmjPNnCIrwQ5Nq5MNDLN3aeaBIvWDw)

[Il rastrellamento del Ghetto di Roma. Rinnovare la memoria per dire: “Mai più”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55A.A.5U64FM32LAMy3l9ajitEUF4GfjS-XwFk3unailFpmR5JkkNV1YvkdxlHjmjPNnCIrwQ5Nq5MNDLN3aeaBIvWDw)

Era il 16 ottobre 1943 quando una retata riscrisse, per sempre, la storia del Ghetto capitolino. A realizzarla furono le truppe tedesche della Gestapo con la …

[Giornata delle catacombe: i simboli nelle sepolture come i tweet di oggi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55S.A.KQm_maa_t7k0hd9viQ4l1v1REPhO-pzC1uRuMw8PJTU9TI6ICSiJ82vAH9dJw_CQd4Om-FtLCebuVQaHVKZn8g)

[Giornata delle catacombe: i simboli nelle sepolture come i tweet di oggi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55S.A.KQm_maa_t7k0hd9viQ4l1v1REPhO-pzC1uRuMw8PJTU9TI6ICSiJ82vAH9dJw_CQd4Om-FtLCebuVQaHVKZn8g)

A Roma, a partire dal 16 ottobre, è possibile visitare le 7 catacombe presenti in vari luoghi e domenica 17 ottobre, le aperture gratuite interesseranno anche …

[La forma dell’infinito, una mostra per superare la finitezza umana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55P.A.dwOzy27ehCLIUdD1SBSZ7ssnhPQ9eqsLQ2kLGsbehdllIpzkldvwN16M-Kl2yZA9-WAcXsNh66RBEkZKCPbzqg)

[La forma dell’infinito, una mostra per superare la finitezza umana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DsJ.Rct.55P.A.dwOzy27ehCLIUdD1SBSZ7ssnhPQ9eqsLQ2kLGsbehdllIpzkldvwN16M-Kl2yZA9-WAcXsNh66RBEkZKCPbzqg)

Da oggi a Udine è possibile visitare 50 capolavori di grandi artisti della modernità che indagano una delle questioni spirituali più affascinanti. Il curatore, …

