Vatican News

Le notizie del giorno

15/03/2022

[Il 25 marzo il Papa consacrerà Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_n.A.hi05w5s5gEPn_h3Pgr3qgYN3xL-oOPQgK2QK2DmDEo5aGErQFFX0B7OBkrXjn6icWrQ86wIWrI9RDFQBU4ar9A)

[Il 25 marzo il Papa consacrerà Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_n.A.hi05w5s5gEPn_h3Pgr3qgYN3xL-oOPQgK2QK2DmDEo5aGErQFFX0B7OBkrXjn6icWrQ86wIWrI9RDFQBU4ar9A)

L’atto avverrà durante la Celebrazione della Penitenza che Papa Francesco presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Krajewski, elemosiniere pontificio, come inviato del Papa

[Dopo la lettera del sindaco di Kiev, Francesco ribadisce la vicinanza alla popolazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_3.A.6axiXxVqjVRCklnkT41v7xAO-AD2hxK5U2ynFv3ZWuE1ufINKx_lks1_jwWHIsqslmhDmZru17XB6H_XKEHqIw)

[Dopo la lettera del sindaco di Kiev, Francesco ribadisce la vicinanza alla popolazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_3.A.6axiXxVqjVRCklnkT41v7xAO-AD2hxK5U2ynFv3ZWuE1ufINKx_lks1_jwWHIsqslmhDmZru17XB6H_XKEHqIw)

Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha informato i giornalisti riguardo alla lettera del sindaco di Kiev a Papa Francesco

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Zenari: dopo 11 anni di guerra in Siria siamo caduti nell’oblio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BBAC.A.sJr-8Ni21DhZlUoDnpLQBP4OKhPaMqLfkOel7MdbF5zdftPSDG1yADgaMUpN0rEKIersQ7QGR2Ot3FxtEmyojg)

[Zenari: dopo 11 anni di guerra in Siria siamo caduti nell’oblio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BBAC.A.sJr-8Ni21DhZlUoDnpLQBP4OKhPaMqLfkOel7MdbF5zdftPSDG1yADgaMUpN0rEKIersQ7QGR2Ot3FxtEmyojg)

Il 15 marzo del 2011 segna l’inizio della guerra in Siria. Un conflitto che ha provocato mezzo milione di morti. “Non lasciate morire la speranza” continua a …

[Dziwisz: in Polonia gli ucraini sono accolti come fratelli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_r.A.5t3iRxeZwWPlsDS9gH3VtfOEbzpQe06aIfyn8BhWyfWrHH543-PPWdUc1qj0gSqqGLyMFaCqDAiVm5iL_Yqs4Q)



[Dziwisz: in Polonia gli ucraini sono accolti come fratelli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_r.A.5t3iRxeZwWPlsDS9gH3VtfOEbzpQe06aIfyn8BhWyfWrHH543-PPWdUc1qj0gSqqGLyMFaCqDAiVm5iL_Yqs4Q)

Un Paese che ha mostrato un grande cuore di fronte alle storture della guerra. Lo sottolinea l’arcivescovo emerito di Cracovia, colpito dalla sofferenza di …

[Guerra in Ucraina, il pericolo è la tratta di persone](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_u.A.dBO1Rn1VFujB6tx0cNOtyL00fMgL9e0ltdYb2e9IDczkvnj9sPOV4zZuU4J9WUtQOP4ODAPUmZKQf5RPCYZk5Q)

[Guerra in Ucraina, il pericolo è la tratta di persone](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_u.A.dBO1Rn1VFujB6tx0cNOtyL00fMgL9e0ltdYb2e9IDczkvnj9sPOV4zZuU4J9WUtQOP4ODAPUmZKQf5RPCYZk5Q)

Le diocesi moldave e romene stanno lavorando per proteggere i soggetti più deboli. I trafficanti di aggirano già intorno alle dogane in cerca di donne sole. La …

[Il premier slovacco: grati alla Chiesa per l’aiuto ai profughi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_v.A.gIkwQXh-tVSi2HTlR1DhuEoCCmOEXRPQW6U65nJLs7yJE42Z02H78Gcw6arR1TmWnwbT4s_Y3lMqM_QWXx2VYw)

[Il premier slovacco: grati alla Chiesa per l’aiuto ai profughi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_v.A.gIkwQXh-tVSi2HTlR1DhuEoCCmOEXRPQW6U65nJLs7yJE42Z02H78Gcw6arR1TmWnwbT4s_Y3lMqM_QWXx2VYw)

Intervista con il primo ministro della Repubblica slovacca Eduard Heger: in due settimane abbiamo ricevuto più di 200 mila rifugiati solo attraverso i nostri …

[Paglia: dalla guerra in Ucraina nasca un’Europa inclusiva e sapiente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_6.A.XgTBQeXjcwAz-6JwWtPfjgKFWs07N09Bv-8ysDRu0TI3XTfo5NcdV64jatIyYyMq6TkSwprbSmDVYpoOkswARw)

[Paglia: dalla guerra in Ucraina nasca un’Europa inclusiva e sapiente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_6.A.XgTBQeXjcwAz-6JwWtPfjgKFWs07N09Bv-8ysDRu0TI3XTfo5NcdV64jatIyYyMq6TkSwprbSmDVYpoOkswARw)

Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita propone sul quotidiano “Il Riformista” una sua riflessione sul conflitto nel Paese dell’est Europa …

[Ayuso: tutti siamo chiamati ad essere “artigiani di pace” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_-.A.rWFSRlze4gYFH3x8cmwkB5beCeqiLiNV7u0ybPyoIcKrXxeqqzCf83XccAaUIm8if2EtDS4pGpOj-VHRqQ1IsA)

[Ayuso: tutti siamo chiamati ad essere “artigiani di pace” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_-.A.rWFSRlze4gYFH3x8cmwkB5beCeqiLiNV7u0ybPyoIcKrXxeqqzCf83XccAaUIm8if2EtDS4pGpOj-VHRqQ1IsA)

L’intervento del presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso in occasione del Dies academicus della Facoltà teologica del Triveneto

[Don Patriciello: alle armi della camorra oppongo la corona del Rosario](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_4.A.3XW4o8wQNC94ayvEkPHY4-ueqPLu_wiRnQ3ARRMz-Anq8rzI8k2ujx31NXSnveee5eaykMUiOeYwHiVvwRIhfA)

[Don Patriciello: alle armi della camorra oppongo la corona del Rosario](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_4.A.3XW4o8wQNC94ayvEkPHY4-ueqPLu_wiRnQ3ARRMz-Anq8rzI8k2ujx31NXSnveee5eaykMUiOeYwHiVvwRIhfA)

A pochi giorni dall’intimidazione contro la sua parrocchia, il sacerdote continua la sua missione tra la popolazione del Parco Verde di Caivano. “Seguo il …

[L’Università salesiana in prima linea per la conversione ecologica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_2.A.j6DK3CXxUzrXvE0B0tmQf8rs15ep2f9BnAVTtt_KtRSR_YeAgdsyGH3J4jFwNuzd2FUyYyf2HcK9sFgOarj1oA)



[L’Università salesiana in prima linea per la conversione ecologica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_2.A.j6DK3CXxUzrXvE0B0tmQf8rs15ep2f9BnAVTtt_KtRSR_YeAgdsyGH3J4jFwNuzd2FUyYyf2HcK9sFgOarj1oA)

L’ateneo pontificio avvia un progetto di efficientamento energetico per ridurre consumi e valorizzare fonti rinnovabili nell’intero campus. Il rettore: vogliamo …

[Sarà presentata al Papa, all’udienza generale, la Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BBAA.A.HGKt138Pq-ITBuMxx18ju6YCkd6sJEK0Rva2bc7sWuHBwQee7ZQPIG1u9neqhB6FarqbN4j8AfLNsHScX42YVw)

[Sarà presentata al Papa, all’udienza generale, la Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BBAA.A.HGKt138Pq-ITBuMxx18ju6YCkd6sJEK0Rva2bc7sWuHBwQee7ZQPIG1u9neqhB6FarqbN4j8AfLNsHScX42YVw)

Ha preso il via l’attività della Casa di accoglienza per famiglie voluta dall’Unitalsi per aiutare i genitori nell’assistenza dei loro piccoli in cura nelle …

[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_1.A.nqbH6_GuI-kzUBINjeWD_1buQa8GaLSVrKW6DeFQXpJrZt7ahY1oGxEv-Ku0xyOTy-q9j9kNaSPQcz9nas433A)



[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_1.A.nqbH6_GuI-kzUBINjeWD_1buQa8GaLSVrKW6DeFQXpJrZt7ahY1oGxEv-Ku0xyOTy-q9j9kNaSPQcz9nas433A)

Il racconto degli inviati di Vatican News ai confini tra la Moldavia, la Romania, la Polonia e l’Ucraina. Le storia di chi fugge dalla guerra, la speranza di un …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_o.A.Gyo6dDxXo0AwX02I3zZy1tqCtbzaIBd7o3jpQNqdqSLYImfR6KFGGilxKlrYHWXspxnOCEfH2Zk5K9uylgWk3Q)

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_o.A.Gyo6dDxXo0AwX02I3zZy1tqCtbzaIBd7o3jpQNqdqSLYImfR6KFGGilxKlrYHWXspxnOCEfH2Zk5K9uylgWk3Q)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_q.A.PVis2NLOR35Q7y98klT-dHExIzGnGnM8LYaeZEBlyR1b5wWtDsXMEMr4JOBNkeAz9Ziq8hThsYTMyCf_uQJ8ng)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_q.A.PVis2NLOR35Q7y98klT-dHExIzGnGnM8LYaeZEBlyR1b5wWtDsXMEMr4JOBNkeAz9Ziq8hThsYTMyCf_uQJ8ng)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_w.A.mvSFLtCwHYITgh6WMFYxAYxqVTMF5t3BJZL1iww5zfeGBu3soBUfbzEKya0CIeFp4q92UDVBzCEwTgecZmE9EA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_w.A.mvSFLtCwHYITgh6WMFYxAYxqVTMF5t3BJZL1iww5zfeGBu3soBUfbzEKya0CIeFp4q92UDVBzCEwTgecZmE9EA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Bombe e negoziati, Kiev sempre più accerchiata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BBAB.A.aqsXXya07cWlAHURJONQaaGoh0OZavAxrnzL82O4UkppOqQsJwx06Nz61iSPX5ILkzoLhcoVpDFNO7lAvk7MCg)

[Bombe e negoziati, Kiev sempre più accerchiata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BBAB.A.aqsXXya07cWlAHURJONQaaGoh0OZavAxrnzL82O4UkppOqQsJwx06Nz61iSPX5ILkzoLhcoVpDFNO7lAvk7MCg)

Ancora una notta di paura a Kiev, dove hanno suonato le sirene antiaeree. Almeno tre deflagrazioni sono avvenute in una zona residenziale della città. A …

[Ucraina, Olga: scrivo poesie e canto per distrarmi da questa atrocità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_y.A.UpspgGCPsWYRr6d8BzD4XGiH5TcXtZ0hppZ9SgVu5s3wszPq2NnLJK5UxsAs823BsIr3hKZ0pHjKgjweBx88JQ)

[Ucraina, Olga: scrivo poesie e canto per distrarmi da questa atrocità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_y.A.UpspgGCPsWYRr6d8BzD4XGiH5TcXtZ0hppZ9SgVu5s3wszPq2NnLJK5UxsAs823BsIr3hKZ0pHjKgjweBx88JQ)

La testimonianza di una donna ortodossa, tornata nel suo Paese travolto dalla guerra dopo anni in Italia: “Sono rimasta imprigionata, un giorno mi prende la …

[Una rifugiata fuggita da Odessa: sogno la fine della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_0.A.hDh-tjuZI6IoWYT9MCKNrjtcFgyh2AF-lkwZAY-yMqhfiZTkmO27CGiGgFriPAjDN4WlSrNAXNkxaisZlb2mgA)

[Una rifugiata fuggita da Odessa: sogno la fine della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_0.A.hDh-tjuZI6IoWYT9MCKNrjtcFgyh2AF-lkwZAY-yMqhfiZTkmO27CGiGgFriPAjDN4WlSrNAXNkxaisZlb2mgA)

La testimonianza di una donna angosciata per la sua famiglia rimasta in Ucraina e per il futuro del suo Paese: “spero di poter tornare presto”

[No alla guerra in Ucraina e a tutti i conflitti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_t.A.gORyKPIB45xUbTbEXjn7F02RwwKy0cgeHBzzK2E-mNsYMFuTS0SCUB-QN9CBzdJgdkL5ifgkfokr_UtfIh_oyA)

[No alla guerra in Ucraina e a tutti i conflitti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_t.A.gORyKPIB45xUbTbEXjn7F02RwwKy0cgeHBzzK2E-mNsYMFuTS0SCUB-QN9CBzdJgdkL5ifgkfokr_UtfIh_oyA)

Nascono spontanee in questi giorni manifestazioni popolari per dire no alla barbarie della guerra e per esprimere solidarietà alla popolazione ucraina, ma anche …

[Emergenza fame in Siria a 11 anni dallo scoppio del conflitto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_x.A.YgeXBLxH–ofKTiyNjifQjEroGIq1YFARl8q6pFMmYSTHVN6Krlu1Mhawq6sKR1J3x1VYHD3L-M6k2SiAlHk-g)

[Emergenza fame in Siria a 11 anni dallo scoppio del conflitto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIQ.Rct.BA_x.A.YgeXBLxH–ofKTiyNjifQjEroGIq1YFARl8q6pFMmYSTHVN6Krlu1Mhawq6sKR1J3x1VYHD3L-M6k2SiAlHk-g)

Il 15 marzo 2011 scoppiava la guerra in Siria: oggi si registra il livello più grave di insicurezza alimentare dell’ultimo decennio e già si avvertono …

