14/05/2022

[Il Papa alle suore: vivete il servizio senza rassegnazione o protagonismi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD5-.A.h6GEVKT7pWoxmn5BJPbH-6W56pzM9-o6rjhhmxln2fUHhAxA-gtfeR4KAOOvjeB3OzDk9iG0A_Hag85ujG0RqA)

[Il Papa alle suore: vivete il servizio senza rassegnazione o protagonismi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD5-.A.h6GEVKT7pWoxmn5BJPbH-6W56pzM9-o6rjhhmxln2fUHhAxA-gtfeR4KAOOvjeB3OzDk9iG0A_Hag85ujG0RqA)

Francesco riceve in udienza le religiose delle Maestre Pie Filippini e i fedeli delle diocesi di Viterbo e di Civitavecchia-Tarquinia, accompagnati da vescovi e autorità: “Non dobbiamo noi mettere Gesù al centro, ma toglierci dal centro che spetta a Lui”. L’incoraggiamento ad avere “costante …

[Francesco: chi è amato da Dio è chiamato a qualcosa che resta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD5y.A.bkvry9HFzwuKRvX0NJgK9HbdSGWy0mlgcWy9BFciS209OW4O0_PFNtmCxkOXbKaxUjWNGLsBvnMEiRRne-nF9A)

[Francesco: chi è amato da Dio è chiamato a qualcosa che resta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD5y.A.bkvry9HFzwuKRvX0NJgK9HbdSGWy0mlgcWy9BFciS209OW4O0_PFNtmCxkOXbKaxUjWNGLsBvnMEiRRne-nF9A)

All’udienza con i giovani della cittadina di Viviers, terra d’origine di Charles de Foucauld e Marie Rivier che saranno canonizzati domani, il Papa invita a …

[Francesco: carità e tenerezza rendono il mondo più umano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6J.A.kqNeBIxpBMd2vpKiGviF8DopAa7o1SgB1rfyfCobNFE23ZA2VtJBX63nWeNn4Z4AOl81l_QJgB3GYXvmevsxwQ)

[Francesco: carità e tenerezza rendono il mondo più umano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6J.A.kqNeBIxpBMd2vpKiGviF8DopAa7o1SgB1rfyfCobNFE23ZA2VtJBX63nWeNn4Z4AOl81l_QJgB3GYXvmevsxwQ)

Il Papa accoglie e ringrazia l’Associazione di volontariato Cornelia de Lange, che assiste le persone colpite da questa rara malattia genetica assieme ai loro …

[Il Papa: relazioni umane costruttive sono fondamentali per ogni persona ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6D.A.QVrKfWLiHtrmaomhI5FT_xmAhjn7S-_YH9MWpWNAHQ2Tq0BL5R3x02X1lZFy88GHHDszCTDQy3Xnbj0G5PtEOw)

[Il Papa: relazioni umane costruttive sono fondamentali per ogni persona ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6D.A.QVrKfWLiHtrmaomhI5FT_xmAhjn7S-_YH9MWpWNAHQ2Tq0BL5R3x02X1lZFy88GHHDszCTDQy3Xnbj0G5PtEOw)

Francesco ha ricevuto i membri del “Village de François”, co-fondato da Étienne Villemain, un luogo ecclesiale originale che testimonia come il Vangelo possa …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Semeraro: per essere santi serve semplicità e purezza di cuore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6E.A.HX9hKB-AH8y_DIX7aMKnyErwsNut6weWLftfwcTdTestzxdvBL4tpBe1ZcUxOWe2zXwKaCyH7_MqwmY2doB-Qg)



[Semeraro: per essere santi serve semplicità e purezza di cuore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6E.A.HX9hKB-AH8y_DIX7aMKnyErwsNut6weWLftfwcTdTestzxdvBL4tpBe1ZcUxOWe2zXwKaCyH7_MqwmY2doB-Qg)

La diversità delle biografie dei 10 beati, che verranno canonizzati domani in Piazza San Pietro, conferma che la santità rappresenta semplicemente la risposta …

[Giovanna, miracolata grazie a De Foucauld: “A lui devo la vita”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD58.A.pJUdbUPQwzR7U8KPc0ESNCGi8NIcGiC2ecrw08v_cFdaGpu6nnISqC60OJ7lt-WKS9Sx5vX0akg0bSlcAXD5gQ)

[Giovanna, miracolata grazie a De Foucauld: “A lui devo la vita”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD58.A.pJUdbUPQwzR7U8KPc0ESNCGi8NIcGiC2ecrw08v_cFdaGpu6nnISqC60OJ7lt-WKS9Sx5vX0akg0bSlcAXD5gQ)

Domenica 15 maggio il mistico francese verrà canonizzato dopo il riconoscimento del secondo miracolo. Il primo ha riguardato Giovanna Citeri, guarita da un …

[Tito Brandsma, profeta di pace e modello di giornalismo in tempi di guerra e fake news](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6A.A.CYSIEJp0QzbsgOuEttCeMjxacYzXmXbOxPXCpNjG0H1KmNDGtwmKJaP9e_JDv_9kEBg7eIUs0VyOMzXVpPAibA)

[Tito Brandsma, profeta di pace e modello di giornalismo in tempi di guerra e fake news](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6A.A.CYSIEJp0QzbsgOuEttCeMjxacYzXmXbOxPXCpNjG0H1KmNDGtwmKJaP9e_JDv_9kEBg7eIUs0VyOMzXVpPAibA)

Il vice postulatore e biografo, padre Fernando Millán Romeral, descrive la figura del carmelitano olandese ucciso dai nazisti a Dachau, che domani il Papa …

[Onu, Giornata delle Famiglie. Indagine universitaria sull’impatto delle migrazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD5_.A.9-5wlB44yXYAfU_Y-sZUCEIr5JWi7hewVluwY5klwayudt4G25AlA6IL1cWXLbwyy9QCWfMYkWv_KXD0qCeIfA)

[Onu, Giornata delle Famiglie. Indagine universitaria sull’impatto delle migrazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD5_.A.9-5wlB44yXYAfU_Y-sZUCEIr5JWi7hewVluwY5klwayudt4G25AlA6IL1cWXLbwyy9QCWfMYkWv_KXD0qCeIfA)

In occasione della ricorrenza Onu del 15 maggio, alcuni esperti di SACRU, Strategic Alliance of Catholic Research Universities, hanno presentato delle …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6L.A.nLOkDIJkYFaxKby8YxcaQ6s3nCZNSEANfag95DBME4Ekful8oCsPed7HgUVE_ota5ft1A9qoOLSpzcZsdWy5NQ)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6L.A.nLOkDIJkYFaxKby8YxcaQ6s3nCZNSEANfag95DBME4Ekful8oCsPed7HgUVE_ota5ft1A9qoOLSpzcZsdWy5NQ)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 14 maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD53.A.nOjvJb8u9_HIofpidhWVVRDbEhF6Sj1SS5XwcQieHPusF3wjqzcJGBCv285337HcbqhPiTYo1frZSP9TNALvDA)

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 14 maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD53.A.nOjvJb8u9_HIofpidhWVVRDbEhF6Sj1SS5XwcQieHPusF3wjqzcJGBCv285337HcbqhPiTYo1frZSP9TNALvDA)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario oggi: no al formalismo liturgico, così il Papa …

[V Domenica di Pasqua Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6N.A.FC_gTv5kGakoBaV6JQ6UBXENRrPsEBfXXfGgdsTUOpn0Yng4kmYpynY6fWEVOU2SSIN7es9WyGI_ZeBl3HJhZQ)



[V Domenica di Pasqua Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6N.A.FC_gTv5kGakoBaV6JQ6UBXENRrPsEBfXXfGgdsTUOpn0Yng4kmYpynY6fWEVOU2SSIN7es9WyGI_ZeBl3HJhZQ)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 15 maggio 2022, V domenica di Pasqua Nel Vangelo di …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD54.A.k2hcpioL67k8x3SbHcY6eRJo-Q5X_I3Rau0YbEBCyY3hODricusYl0mdqZVmoWtcyqafGIAFIp81DrksKTT6Yg)

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD54.A.k2hcpioL67k8x3SbHcY6eRJo-Q5X_I3Rau0YbEBCyY3hODricusYl0mdqZVmoWtcyqafGIAFIp81DrksKTT6Yg)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD56.A.WwxezIAhs_mTSuO-7I08OvGhkpwzbtv9RuQsZ0Vn6Na8CtlpnxOxQlhSLhHERnOdZwoMd8b2M8sn1qL23GCmpA)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD56.A.WwxezIAhs_mTSuO-7I08OvGhkpwzbtv9RuQsZ0Vn6Na8CtlpnxOxQlhSLhHERnOdZwoMd8b2M8sn1qL23GCmpA)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD57.A.7m5eY-7D2yrc3yN-FGUvtQAbX87JlqruyZRSPB-gJn53n_XJGJu9DDU1QLzOH0Zm5pKkwe2ethg9eSnyn2x4xw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD57.A.7m5eY-7D2yrc3yN-FGUvtQAbX87JlqruyZRSPB-gJn53n_XJGJu9DDU1QLzOH0Zm5pKkwe2ethg9eSnyn2x4xw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina: gli Usa chiedono alla Russia il cessate il fuoco ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6C.A.52cZWqIebZtQCCtSIusd0UdLob6TeAr7XasFpwG1PMIPpPajKu6L9x5oukmawaPV6wNHITwelip8dtsLltNsiA)

[Ucraina: gli Usa chiedono alla Russia il cessate il fuoco ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6C.A.52cZWqIebZtQCCtSIusd0UdLob6TeAr7XasFpwG1PMIPpPajKu6L9x5oukmawaPV6wNHITwelip8dtsLltNsiA)

Si continua a combattere nella regione ucraina di Kharkiv. Le truppe russe hanno distrutto con un attacco missilistico la Casa della Cultura di Dergachiv, …

[Iran, nucleare: sulla ripresa dei colloqui ottimista l’Ue, frenano gli Usa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6I.A.nsk_NU_6yCW_CAABJnUDVQOGfvPzmBLEnSB1ryYDG3zqUZkbOOjT776dUbdCeRzy6g0OBUYcBJmccsCUTFdfqg)

[Iran, nucleare: sulla ripresa dei colloqui ottimista l’Ue, frenano gli Usa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6I.A.nsk_NU_6yCW_CAABJnUDVQOGfvPzmBLEnSB1ryYDG3zqUZkbOOjT776dUbdCeRzy6g0OBUYcBJmccsCUTFdfqg)

L’Unione Europea si esprime positivamente a proposito dei negoziati sul nucleare in Iran. Questa settimana l’alto funzionario che coordina i colloqui a Vienna …

[Nigeria, studentessa lapidata e uccisa. I leader religiosi chiedono verità e giustizia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD50.A.DrB36DWWX63ol49ebvjDFqnRsr11NppWGzqoUIfA_xhQpcTNwGn_LWO2c02AOmexrWQoWeZSo4Ohec8BaatYtw)

[Nigeria, studentessa lapidata e uccisa. I leader religiosi chiedono verità e giustizia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD50.A.DrB36DWWX63ol49ebvjDFqnRsr11NppWGzqoUIfA_xhQpcTNwGn_LWO2c02AOmexrWQoWeZSo4Ohec8BaatYtw)

Ad una sola voce, musulmani e cristiani insieme, condannano l’atto crudele, si appellano alle autorità dello Stato di Sokoto perchè ne siano accertate le cause, …

[Elezioni in Libano, si rinnova la speranza in un cambiamento](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD52.A.LRHyn7C9kPmh0GejxUGWGz_Br72rbts3F7w2unF0P1oHc5SmhhTUkGe6paftPhEuAuPoglTZn1mzfz0hPXYGSA)

[Elezioni in Libano, si rinnova la speranza in un cambiamento](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD52.A.LRHyn7C9kPmh0GejxUGWGz_Br72rbts3F7w2unF0P1oHc5SmhhTUkGe6paftPhEuAuPoglTZn1mzfz0hPXYGSA)

Alla vigilia delle elezioni nel Paese, padre Michel Abboud, presidente di Caritas Libano, racconta realtà e bisogni di un popolo in cui ci sono “sempre più …

[Ifad: c’è spazio di azione per salvare i Paesi più poveri dalla crisi ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD5z.A.NtetASw96II5iBIU3zRlElc8t95bVA4BbtYPglLcBAZ4skeHHtYO-JLNbKSR9jaHTFm7KSrR41ujm9vJwWYnfQ)

[Ifad: c’è spazio di azione per salvare i Paesi più poveri dalla crisi ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD5z.A.NtetASw96II5iBIU3zRlElc8t95bVA4BbtYPglLcBAZ4skeHHtYO-JLNbKSR9jaHTFm7KSrR41ujm9vJwWYnfQ)

Di fronte alle conseguenze economiche sul piano mondiale della guerra in Ucraina, il Fondo delle Nazioni Unite lancia un’iniziativa concreta per proteggere i …

[Regala un sorriso: tutti in campo per aiutare la sanità infantile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6B.A.uf8KuZfzTzCAKDRI_O0-haaj0Y2A2mmFJ3bt6tDtfe-s8bKTYfSkyWhh2tgG7FsDUVSSw7S89L_GDISpjsFRGQ)

[Regala un sorriso: tutti in campo per aiutare la sanità infantile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ETc.Rct.BD6B.A.uf8KuZfzTzCAKDRI_O0-haaj0Y2A2mmFJ3bt6tDtfe-s8bKTYfSkyWhh2tgG7FsDUVSSw7S89L_GDISpjsFRGQ)

Sabato 14 maggio, lo Stadio “Augusto Manzo” di Alba, in Piemonte, ospita un triangolare di calcio a scopo benefico tra la nazionale dei parlamentari italiani, …

