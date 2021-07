(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fi.A.cY3jLBl6B6fIq2puOm1FAXlDP6d0pIwnVdh1oBVKL33UOjNuahyI6QUTn7rLHuZPW0f90ZotQ-uVHI9mQ5etqA)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

14/07/2021

[Concluso il ricovero, Francesco è rientrato in Vaticano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fu.A.pqfJ8tjJpyw0YF7jVm7VSj6Pp2i_LMWehuDJbaELFg4v_91I9hHpTRsu-vVauIZRDmiSsurzIZ-5di7BEZRzmw)

[article icon]

[Concluso il ricovero, Francesco è rientrato in Vaticano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fu.A.pqfJ8tjJpyw0YF7jVm7VSj6Pp2i_LMWehuDJbaELFg4v_91I9hHpTRsu-vVauIZRDmiSsurzIZ-5di7BEZRzmw)

In mattinata, ha informato il direttore della Sala Stampa vaticana, il Papa è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a Casa Santa Marta verso mezzogiorno, fermandosi prima in preghiera a Santa Maria Maggiore per ringraziare per il “felice esito della degenza” e ricordare tutti gli …

[Il Papa: grazie per la vicinanza, preghiamo per i malati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fg.A._uLIA0TBhdY_ct5Jr6hgVUi9ExB378QmPySjeZrqPcBFi4n9RGX8F2fBoiIj_vHazGYnwEnFWLGCJwcBxVkfVg)

[article icon]

[Il Papa: grazie per la vicinanza, preghiamo per i malati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fg.A._uLIA0TBhdY_ct5Jr6hgVUi9ExB378QmPySjeZrqPcBFi4n9RGX8F2fBoiIj_vHazGYnwEnFWLGCJwcBxVkfVg)

In un tweet, dopo il rientro in Vaticano dal Gemelli, Francesco ringrazia l’affetto ricevuto ed invita a non dimenticarsi degli ammalati e di chi li assiste. …

[Argentina: dai quartieri poveri ai social la preghiera per il Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fv.A.BxrEgHPN1y6hOASqn2LU0XLu5_hYh6xQzPEpZ1nZRkhWK1nbX-UkdhHXcjJb7PIs2Jrvyaqf8ZUM4Ifmz7g90Q)



[Argentina: dai quartieri poveri ai social la preghiera per il Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fv.A.BxrEgHPN1y6hOASqn2LU0XLu5_hYh6xQzPEpZ1nZRkhWK1nbX-UkdhHXcjJb7PIs2Jrvyaqf8ZUM4Ifmz7g90Q)

#FranciscoRezamosPorVos è l’iniziativa dei “Curas Villeros” e della “Generazione Francisco”, provenienti dall’Argentina, che invitano a recitare ogni giorno …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Fra Fusarelli: a servizio della Chiesa imparando dai piccoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fh.A.7MRn9r80RBGClCHNY2Hjf5Jd3MUFWQo7g5ajnzzTAhLmPVXldLr1UVVotB69c5kXm4NmcW9e4PpRUxGefMNvFg)

[article icon]

[Fra Fusarelli: a servizio della Chiesa imparando dai piccoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fh.A.7MRn9r80RBGClCHNY2Hjf5Jd3MUFWQo7g5ajnzzTAhLmPVXldLr1UVVotB69c5kXm4NmcW9e4PpRUxGefMNvFg)

Il nuovo ministro generale dell’Ordine francescano dei frati minori Fra Massimo Fusarelli: “Una grande sorpresa il messaggio del Papa per la mia elezione: l’ho …

[Cinque anni fa gli attentati di Nizza. Monsignor Marceau: continuare a pacificare i cuori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1ft.A.ogdoxalaolFZnYijUu-LvlWYaRZUhwLBohSogMT8nKT5CmnoXseipEVFOl-ro5u3Wxw7APbTeAYkStbkbi2s0Q)

[article icon]

[Cinque anni fa gli attentati di Nizza. Monsignor Marceau: continuare a pacificare i cuori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1ft.A.ogdoxalaolFZnYijUu-LvlWYaRZUhwLBohSogMT8nKT5CmnoXseipEVFOl-ro5u3Wxw7APbTeAYkStbkbi2s0Q)

Cinque anni dopo l’attacco terroristico sulla Promenade des Anglais a Nizza, il trauma è ancora sensibile tra gli abitanti della città e in tutti i francesi. La …

[Essere padre di figli non amati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fr.A.EDqg1GgqfP5WBTUxjyVZsosFwR772VIihW-2N173UVr-l66ibolbjTkjmmi8ZbnjXQX1YrRhMAdV8Pv2CDleEw)

[article icon]

[Essere padre di figli non amati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fr.A.EDqg1GgqfP5WBTUxjyVZsosFwR772VIihW-2N173UVr-l66ibolbjTkjmmi8ZbnjXQX1YrRhMAdV8Pv2CDleEw)

Il film “Dear Child” sui “meninos de rua” e l’opera del missionario italiano Renato Chiera in Brasile vince il Best Film Unicef 2021

[San Camillo de Lellis: carità e misericordia senza confini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fm.A.LAYH91N_mXTWkSein12LRjQN2hIY6eTTmSaB2mwCRpY7fWs2hC9HYu2aI5xAuBzvcqcjggMLcPvArO4cJpH2BQ)

[article icon]

[San Camillo de Lellis: carità e misericordia senza confini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fm.A.LAYH91N_mXTWkSein12LRjQN2hIY6eTTmSaB2mwCRpY7fWs2hC9HYu2aI5xAuBzvcqcjggMLcPvArO4cJpH2BQ)

Si celebra oggi, 14 luglio, la festa di San Camillo de Lellis, fondatore dell’Ordine dei ministri degli infermi. Il patrono dei malati, degli infermieri e degli …

[‘Conosci la sua storia?’, una campagna a favore della filiera etica in agricoltura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fx.A.aKOXxZunoVfKCUpjIQsdf6jePGSxXadXY96t1QJfR2gwEv503byMs2Dv4Bab_RpYhfQmTM6Od6LiO2UUaI99XA)

[article icon]

[“Conosci la sua storia?”, una campagna a favore della filiera etica in agricoltura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fx.A.aKOXxZunoVfKCUpjIQsdf6jePGSxXadXY96t1QJfR2gwEv503byMs2Dv4Bab_RpYhfQmTM6Od6LiO2UUaI99XA)

L’iniziativa è della Caritas italiana. L’obiettivo è sensibilizzare tutti noi su ciò che sta intorno al prodotto agricolo, un cibo reso a volte esperienza …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fs.A.AAIV7YcDM_DDwSwURrr3vYDhP46fu7qzcITr37tykFkSC2mvPt2kImkuG-PogVq7gEuSw1X9RodQeNP64xUgIA)



[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fs.A.AAIV7YcDM_DDwSwURrr3vYDhP46fu7qzcITr37tykFkSC2mvPt2kImkuG-PogVq7gEuSw1X9RodQeNP64xUgIA)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1f0.A._US7IM6eNeNSPl7WSAxC-Y5Byhp2IVpjsPxF2kB2Jm2sbe8h-kN5IvNIsUOLKO0TBIqn6Z7Ku0OdTpb-4ugMGA)

[article icon]

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1f0.A._US7IM6eNeNSPl7WSAxC-Y5Byhp2IVpjsPxF2kB2Jm2sbe8h-kN5IvNIsUOLKO0TBIqn6Z7Ku0OdTpb-4ugMGA)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fy.A.fo6vvQBgRY-TDK8sGbqgeFu3Af7IKvfAjC6Y4x6r9P4MG2ez6CMpvBcVoDU7NLC_6EzQc09tyXJsPNSt8pCEFw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fy.A.fo6vvQBgRY-TDK8sGbqgeFu3Af7IKvfAjC6Y4x6r9P4MG2ez6CMpvBcVoDU7NLC_6EzQc09tyXJsPNSt8pCEFw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Il Sudafrica devastato dalla violenza. I vescovi: “Si fermi lo spargimento di sangue’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fo.A.Lb0Ow4lOkaZ4MNXxrgHCe0zo9ZKiUARV65kuFsGEcUQG5bgBXgMbvWb0fj0FhVMyWHaTqFDtfqci1ybypUcl-w)

[article icon]

[Il Sudafrica devastato dalla violenza. I vescovi: “Si fermi lo spargimento di sangue”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fo.A.Lb0Ow4lOkaZ4MNXxrgHCe0zo9ZKiUARV65kuFsGEcUQG5bgBXgMbvWb0fj0FhVMyWHaTqFDtfqci1ybypUcl-w)

Il Paese africano in preda agli scontri e ai saccheggi a seguito dell’arresto dell’ex presidente Zuma. Aumenta il numero dei morti e di feriti. La Conferenza …

[Emergenza Sorrisi torna a Nassirya. Prima missione post pandemia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fw.A._pe0Lndlen2zq6O9cn5TmlgRVyvI-sA87ffCpL1BXxjgUlXhzNjr1Oft4iN23g6CM1oLB-yXOW9yA2g1JoijAg)

[article icon]

[Emergenza Sorrisi torna a Nassirya. Prima missione post pandemia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fw.A._pe0Lndlen2zq6O9cn5TmlgRVyvI-sA87ffCpL1BXxjgUlXhzNjr1Oft4iN23g6CM1oLB-yXOW9yA2g1JoijAg)

Nella città irachena torna l’equipe sanitaria di Emergenza Sorrisi per operare tanti bambini affetti da gravi malformazioni del volto. Intanto le autorità …

[La Madonna del Velo di Raffaello in mostra a Loreto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1ff.A.JAoS3HMAZKUxctxEFKEhzaFMwSt8l2_rCtYybmt4HnSCAuIxAULXD_JpM6EsCCeE21N6nH_CT-NU4hdbuJVBiA)

[article icon]

[La Madonna del Velo di Raffaello in mostra a Loreto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1ff.A.JAoS3HMAZKUxctxEFKEhzaFMwSt8l2_rCtYybmt4HnSCAuIxAULXD_JpM6EsCCeE21N6nH_CT-NU4hdbuJVBiA)

Dal 15 luglio al 17 ottobre al Museo Pontificio Santa Casa di Loreto la mostra “La Madonna di Loreto di Raffaello – Storia avventurosa e successo di un’opera”. …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DaJ.Rct.1fz.A.t5XUN-miIVMNe1sYE6jsqxZFOhhFnDZVsD7Kf2K1kn1Qiim34vk91Fsgig4ryEAxUkdZ5d6YxtQ2ysvW6idyHg)

SOCIAL

🔊 Listen to this