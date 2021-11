(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Or.A.4lXdKOiLU0cCw8mT6gGCO9KrXoEiKeTQHtXQct_CZh1z5gqThU5l-xugGzYhuc-I1lqowc33dSGK-o4F2wlbYw)

13/11/2021

[Il Papa: Ratzinger, un luminoso magistero e un profondo amore per la Verità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oa.A.22qqhTkWefmpUg7chY7Ce4LAlBuZrypVZcirg5NifktsTLDWemJYshHRsG5MJAA7X-aHmZ4A5wDwNbglqBjcgQ)

[Il Papa: Ratzinger, un luminoso magistero e un profondo amore per la Verità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oa.A.22qqhTkWefmpUg7chY7Ce4LAlBuZrypVZcirg5NifktsTLDWemJYshHRsG5MJAA7X-aHmZ4A5wDwNbglqBjcgQ)

Sono circa 180 le persone che hanno partecipato questa mattina con Francesco alla cerimonia di conferimento del Premio Ratzinger: studiosi con i loro famigliari e amici che testimoniano un “legame durevole” a vantaggio del servizio della Chiesa nel mondo della cultura. Francesco ha rivolto al Papa …

[Il Papa ai giornalisti: la vostra missione è di rendere il mondo meno oscuro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OV.A.Diz82YmzJ7h85o5g7ilji7VQK7Mv2TeIvJDay6W6C5J_pemRPTMmOOuAyLNfCJg0l0rhDlvss7M1UvHWAXMK0Q)

[Il Papa ai giornalisti: la vostra missione è di rendere il mondo meno oscuro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OV.A.Diz82YmzJ7h85o5g7ilji7VQK7Mv2TeIvJDay6W6C5J_pemRPTMmOOuAyLNfCJg0l0rhDlvss7M1UvHWAXMK0Q)

In occasione del conferimento del titolo di Dama e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Piano, ai vaticanisti Valentina Alazraki e Philip Pullella, Francesco …

[Francesco a Cipro e in Grecia, reso noto il programma del viaggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Ob.A.iq_a_T-cyB7WszZ0XjP7rM10GYN7-8-VHv-CR4MeZz-L3nVI9q_2sZgPtXR8sDKDKg3Yr3ikNoLjs2GNw5N-xA)

[Francesco a Cipro e in Grecia, reso noto il programma del viaggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Ob.A.iq_a_T-cyB7WszZ0XjP7rM10GYN7-8-VHv-CR4MeZz-L3nVI9q_2sZgPtXR8sDKDKg3Yr3ikNoLjs2GNw5N-xA)

Incontri e preghiere nei numerosi appuntamenti previsti per il Papa dal 2 al 6 dicembre, date della sua prossima visita apostolica

[Giornata della Pace 2022: ‘Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni’ ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OS.A.dUPilhVdLoKk0Rsyv8vkbcRI-ttKx0fdtnqqijUQVrDxg8Q_u0ANZVyh1BcQ9AnFOVB8omMZ8SbJfEQpiBYNgg)

[Giornata della Pace 2022: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OS.A.dUPilhVdLoKk0Rsyv8vkbcRI-ttKx0fdtnqqijUQVrDxg8Q_u0ANZVyh1BcQ9AnFOVB8omMZ8SbJfEQpiBYNgg)

Tre contesti e tre percorsi per edificare una pace duratura: questo nel titolo del Messaggio proposto dal Papa per la ricorrenza del 1° gennaio del prossimo …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Adam, il senzatetto salvato dalla bellezza dell’arte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oc.A.EJ5kMg2o_1dpARTiTrtkpXZqmOi5d20E7mZLhREm8K4D9ljqzVLbQhgwx1Ipe162939vH0pQLPljezKY7BrprA)



[Adam, il senzatetto salvato dalla bellezza dell’arte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oc.A.EJ5kMg2o_1dpARTiTrtkpXZqmOi5d20E7mZLhREm8K4D9ljqzVLbQhgwx1Ipe162939vH0pQLPljezKY7BrprA)

Una storia di precipitose cadute ma anche di una rete che salva, quella tessuta da una Chiesa che non sta solo a guardare ma offre sostegno e opportunità. È …

[Sandri al Pontificio Istituto Orientale: costruire comunione tra le Chiese ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oi.A.hliL24LQ5kjIArksEOg3zLPXMzi-3QQZ8R7EJA2wM_AiEtkLxSoGM5ZBDHXeGO-BgF6e03m3TvemCm_bcV2llg)

[Sandri al Pontificio Istituto Orientale: costruire comunione tra le Chiese ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oi.A.hliL24LQ5kjIArksEOg3zLPXMzi-3QQZ8R7EJA2wM_AiEtkLxSoGM5ZBDHXeGO-BgF6e03m3TvemCm_bcV2llg)

Nella prolusione per l’apertura dell’anno accademico, il porporato auspica che l’Istituto possa formare sacerdoti, religiosi, religiose e laici promotori di …

[Migranti, nunzio in Belarus: servono al più presto soluzioni ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Om.A.Huj5Ktqonu22DeCvGs1t3wOxdBxlDPTXpsIvuUNtNa8Vm0ECFk8jsfCGIqEDNlUAWwdabMXUngBe3tihm8nwTA)

[Migranti, nunzio in Belarus: servono al più presto soluzioni ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Om.A.Huj5Ktqonu22DeCvGs1t3wOxdBxlDPTXpsIvuUNtNa8Vm0ECFk8jsfCGIqEDNlUAWwdabMXUngBe3tihm8nwTA)

In una dichiarazione alla stampa, monsignor Ante Jozic, rappresentante diplomatico della Santa Sede nella Repubblica di Belarus, chiede alle “autorità di tutti …

[Alazraki e Pullella: “Dal Papa un riconoscimento per tutti i colleghi giornalisti”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OY.A.H2ip0MUsNYrtppWq9vilMIYhlYwGunlI8BHKvfNgm3KHLfM4FJXQ11ruBY8YdWo9y8OLrQJmy1JxS_uVWU_kdw)

[Alazraki e Pullella: “Dal Papa un riconoscimento per tutti i colleghi giornalisti”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OY.A.H2ip0MUsNYrtppWq9vilMIYhlYwGunlI8BHKvfNgm3KHLfM4FJXQ11ruBY8YdWo9y8OLrQJmy1JxS_uVWU_kdw)

Una festa per tutti i vaticanisti la cerimonia di questa mattina nella Sala del Concistoro, durante la quale Francesco ha conferito ai corrispondenti di …

[Alla Cattolica un Osservatorio sulle povertà: un impegno per favorire l’inclusione sociale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7On.A.HLAh01ZwvfWzMTDi5lA7W7kkVoK2upQOQvQY4BW3A4kB_zkpWkW8d5xzL2CkqmbNOgh5y8kBbYsYvp89zh35iA)

[Alla Cattolica un Osservatorio sulle povertà: un impegno per favorire l’inclusione sociale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7On.A.HLAh01ZwvfWzMTDi5lA7W7kkVoK2upQOQvQY4BW3A4kB_zkpWkW8d5xzL2CkqmbNOgh5y8kBbYsYvp89zh35iA)

All’indomani della visita del Papa ad Assisi e alla vigilia della Giornata mondiale dei Poveri, la Pro Rettrice dell’Università Cattolica Antonella Sciarrone …

[Ripamonti: i rifugiati non sono sacrificabili, né strumenti politici](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Od.A.hgl_JuJbsEjR65OLWIXUiZcMKqRImF8LogKotA_rFB4gt9DnbscRkS37G5ySPbyoMWHaajiuZHBR-38sUaF5gQ)

[Ripamonti: i rifugiati non sono sacrificabili, né strumenti politici](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Od.A.hgl_JuJbsEjR65OLWIXUiZcMKqRImF8LogKotA_rFB4gt9DnbscRkS37G5ySPbyoMWHaajiuZHBR-38sUaF5gQ)

I 40 anni del Centro Astalli, nel giorno della nascita di padre Pedro Arrupe, fondatore del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Domani alle 16, il preposito …

[Con la Messa in San Pietro inizia il Festival di Musica e Arte sacra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OW.A.Z_4eZIv1BILeqv3EnEBQvyFXIXeWoLrv-R0ylRA5SUW8bzcYoVQW9EDpLQzPXWtHBizsy9OqzoB6az92tOwEyQ)

[Con la Messa in San Pietro inizia il Festival di Musica e Arte sacra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OW.A.Z_4eZIv1BILeqv3EnEBQvyFXIXeWoLrv-R0ylRA5SUW8bzcYoVQW9EDpLQzPXWtHBizsy9OqzoB6az92tOwEyQ)

La rassegna che coinvolge la Basiliche papali si apre con i primi concerti dedicati alla musica di Mozart e ai testi dell’enciclica del Papa Laudato si’

[Cuba, i vescovi: necessario un progetto nazionale per tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OT.A.p_lj3Ovrsjle95ulltRBCa7kGK_yvwtOqpsm-X34yLPBa1OTeDbK8iWMsNxJODFgzbYYQtKY1iWIQsSoIyz5WA)

[Cuba, i vescovi: necessario un progetto nazionale per tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OT.A.p_lj3Ovrsjle95ulltRBCa7kGK_yvwtOqpsm-X34yLPBa1OTeDbK8iWMsNxJODFgzbYYQtKY1iWIQsSoIyz5WA)

A pochi giorni dalla “Marcia civica per il cambiamento”, organizzata per il 15 novembre dalla piattaforma Arcipelago e proibita dal governo perché considerata …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 13 novembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oh.A.j9WjLbI93W6qujWdTosBUz78ogABOFx3GyMRyOd-dJ-04vIBjouFQEOKNCYDbJtLEkN0rexxqcjxZdPqppxDSw)

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 13 novembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oh.A.j9WjLbI93W6qujWdTosBUz78ogABOFx3GyMRyOd-dJ-04vIBjouFQEOKNCYDbJtLEkN0rexxqcjxZdPqppxDSw)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: il Papa all’Angelus ha invitato ad una prassi …

[XXXIII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oq.A.Gd_5TUIjM6V_TKJX-OCQJ8aFNK6EDotqnxaP3mjC59eCMWM64OJnnOBU5M1Gf3c3a_2xlhvo0dhKUGgfxN5aNg)



[XXXIII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Oq.A.Gd_5TUIjM6V_TKJX-OCQJ8aFNK6EDotqnxaP3mjC59eCMWM64OJnnOBU5M1Gf3c3a_2xlhvo0dhKUGgfxN5aNg)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 14 novembre 2021 Nel Vangelo di questa …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Ol.A.NSfr4YzC-BNz-l5Tyqt3NBfU6KSqKCzafkkGS07TG8fvFE58p3B4j8vjn8-dubKC9ei73J9nrZVuvF2xa8KAdQ)

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Ol.A.NSfr4YzC-BNz-l5Tyqt3NBfU6KSqKCzafkkGS07TG8fvFE58p3B4j8vjn8-dubKC9ei73J9nrZVuvF2xa8KAdQ)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OZ.A.9TktBecsk2_t_Cw3X3vyvrpHXa8_8plhBsIAc1F8rpCuGH9TozxVfo8m2kxY1PKd6vdJJNtrd6Qm_1OyO5bRrQ)



[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OZ.A.9TktBecsk2_t_Cw3X3vyvrpHXa8_8plhBsIAc1F8rpCuGH9TozxVfo8m2kxY1PKd6vdJJNtrd6Qm_1OyO5bRrQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Og.A.DbH7Qz3yKC51qQstLMAXubZk6U9esNHD-eZbT9bns8BvV77GRQ1IY5D98pGpoc1z1OQ24yBQpa6NSWxR2ZTJ6g)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Og.A.DbH7Qz3yKC51qQstLMAXubZk6U9esNHD-eZbT9bns8BvV77GRQ1IY5D98pGpoc1z1OQ24yBQpa6NSWxR2ZTJ6g)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[ COP26, Insua: abbiamo un dovere di giustizia verso i più poveri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Ok.A.SU78D0xagTbTmhTARejBj0L7iyF1FRLG0OHaQszl186oGnCkCrCCwnyx2LPUJcxOzLHsw6kBzDEhyL6iXkpfcg)

[COP26, Insua: abbiamo un dovere di giustizia verso i più poveri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Ok.A.SU78D0xagTbTmhTARejBj0L7iyF1FRLG0OHaQszl186oGnCkCrCCwnyx2LPUJcxOzLHsw6kBzDEhyL6iXkpfcg)

A Glasgow le parti si sono prese un giorno in più per arrivare ad un accordo sulla decarbonizzazione e per finanziare il fondo per la mitigazione delle crisi …

[Migranti: continuano gli arrivi in Bosnia mentre è sempre più difficile entrare in Ue](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OX.A.zodSBSXjwnyyWmpeFZyHTKnvqNDYVBVT-lriz8lnv-3MM7_6KPrIzq_DMYJAJNelZMga2_WQQqCBHCEYIAPl9A)

[Migranti: continuano gli arrivi in Bosnia mentre è sempre più difficile entrare in Ue](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7OX.A.zodSBSXjwnyyWmpeFZyHTKnvqNDYVBVT-lriz8lnv-3MM7_6KPrIzq_DMYJAJNelZMga2_WQQqCBHCEYIAPl9A)

Le tensioni in europa orientale colpiscono anche gli altri Paesi della rotta balcanica, oltre a Polonia e Bielorussia. Da Sarajevo il coordinatore della Caritas …

[In Belgio al via alla Settimana di incontro islamo-cristiano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Of.A.xPvu7BmAMbFVMjaBYqjK-V35XsI8_Z-Bm5MahnrPVaEiU7cZRVtxzi6CWz9-aF86rX6VNAgWKGbickPmaCJoyA)

[In Belgio al via alla Settimana di incontro islamo-cristiano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dxd.Rct.7Of.A.xPvu7BmAMbFVMjaBYqjK-V35XsI8_Z-Bm5MahnrPVaEiU7cZRVtxzi6CWz9-aF86rX6VNAgWKGbickPmaCJoyA)

Si apre oggi a Bruxelles, con la visita alla moschea Al Khalil, l’annuale iniziativa del Centro cristiano per le relazioni con l’islam che vuole favorire la …

