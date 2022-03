(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EH4.Rct.BA5P.A.-m7NJbD-6HKPmwxg4VUIV-Aiub-htKsDKs02L3MAL_Yfbswy7diTOXut-pHUjGVJ_l_dZwxD8Q02ffDfSjrXOQ)

13/03/2022

Ucraina, il Papa: "In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!"

Dopo la preghiera dell’Angelus, nuovo accorato appello di Francesco per “la fine della guerra” nella martoriata Ucraina. Ricorda la città martire di Mariupol, che porta il nome della Vergine Maria, la “barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi”, per la quale “non ci sono …

Il Papa: lasciamoci meravigliare dall'amore folle di Dio che non si stanca di noi



[Il Papa: lasciamoci meravigliare dall’amore folle di Dio che non si stanca di noi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EH4.Rct.BA5K.A.BUL6meUNPZpEhGMuBk_tGlfx_ihISpXzfpH7m4udL6tmUjDWc0xAAth72WHg6_ceqh75jIfTFLgVhrEOtFTDGg)

Il tempo quaresimale è un tempo opportuno per chiedere a Dio di “svegliarci dal letargo interiore”. Lo afferma Papa Francesco all’Angelus di questa seconda …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Ucraina: la Santa Sede sempre disponibile a mediare. Così Parolin al Tg Com 24

Ucraina: la Santa Sede sempre disponibile a mediare. Così Parolin al Tg Com 24

In un’intervista alla trasmissione “Stanze vaticane” del Tg Com 24 il segretario di Stato vaticano ribadisce la disponibilità della Santa Sede di fare da …

Le parole di Francesco contro la giustificazione religiosa della guerra

Le parole di Francesco contro la giustificazione religiosa della guerra

Il messaggio del Papa: l’appello a fermare “l’inaccettabile aggressione armata” all’Ucraina e le parole per ricordare che chi appoggia la violenza profana il …

Per aiutare i rifugiati ucraini, in Romania mobilitazione "senza precedenti'

Per aiutare i rifugiati ucraini, in Romania mobilitazione "senza precedenti"

Nel Paese che condivide 650 chilometri di confine con l’Ucraina, sono entrate già 300 mila persone fuggite dalla guerra e più di 90 mila si sono fermate. …

Dal deserto della Quaresima all'oasi della Risurrezione



[Dal deserto della Quaresima all’oasi della Risurrezione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EH4.Rct.BA5U.A.P0waweRFgniHFvGU-Rpa8kXbbiXkhOuHkXIPIgaZWClwpoXJHEL7wDV5CEmCrIVHva7WA2I0D9KssDZVaA899g)

Camminiamo insieme verso la Pasqua, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: l'amore come a Nazareth



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EH4.Rct.BA5O.A.6FSvvIZwdPTiecyu6ZzGWnC7oiMIit9wXHhArTGySrXqg4eD4C7jW9gv3pEdQn7m7iIFkNBOVkFwjpjgnQKWMA)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

Guardare verso l'Alto, guardare verso l'altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca

Guardare verso l'Alto, guardare verso l'altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EH4.Rct.BA5T.A.tbwLh97CavfwvmTUB4qbVPKbPc0e1tJW7zWPIPJFOQKy6JPrsFWIH79XVqYdy33gCMCyfRchADfx0isf6RwjrA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Ucraina, colpito un monastero ortodosso. A Irpin ucciso giornalista americano

Ucraina, colpito un monastero ortodosso. A Irpin ucciso giornalista americano

I raid russi hanno danneggiato il sito della ‘Lavra delle Sacre Montagne della Santa Dormizione’, nella provincia di Donetsk. Rapito un secondo sindaco nella …

Unhcr: superati i due milioni e mezzo di profughi ucraini

Unhcr: superati i due milioni e mezzo di profughi ucraini

L’esodo dal Paese sotto assedio russo prosegue alla ricerca di vie di evacuazione sicure nel tentativo di raggiungere la Polonia, l’Ungheria o altri Paesi. La …

Covid, picco dei contagi in Cina, il più alto degli ultimi due anni

Covid, picco dei contagi in Cina, il più alto degli ultimi due anni

La variante Omicron mette di nuovo in crisi Wuhan, l’epicentro originario della pandemia. Registrati oltre 3.300 casi. Secondo la Commissione sanitaria …

