11/07/2021

[Francesco dal Gemelli: cure sanitarie accessibili per tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Uu.A.YdPVoFn9-bzDQUo7y0oWVExsX0BYji5fgK5LxyaWsFUBFuSetArF0AvvtosrN7Qz0g36X03jQiiR8RtOZqzm-w)



Un Angelus particolare quello di questa domenica. Affacciato al balcone al 10.mo piano del Policlinico Gemelli, Papa Francesco esprime la sua contentezza di poter “mantenere l’appuntamento domenicale”, con i fedeli che numerosi si sono radunati presso la struttura per ascoltarlo. Il suo pensiero va …

[Il forte appello del Papa per Haiti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Ug.A.nE43seIcJGdSQXaJy7CKXhJjIieOgQyHN-7UBFQa5zx6euVQ374H3Yy1ZdARPY_RmFCUgxCfoSl63HyaNQuLtA)



Francesco, unendosi all’accorato appello dei vescovi locali, al termine dell’Angelus ha chiesto che si depongano le armi ad Haiti e si avvii un processo che …

[Al Gemelli la gioia del popolo di Dio che lenisce le sofferenze ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Us.A.1PaxpiobCyRGLjiLDiOM-bWT5z19WWHEE9yhXb_fbeBCLgKk8n7veVXisB3snUOLfWgajUHbh66tNx69bAMa_Q)

Nel piazzale del Policlinico si è sciolta la tensione di un’attesa lunga più di una settimana e nonostante il caldo torrido migliaia di fedeli e il personale …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Domenica del Mare: l’Italia prega per i migranti morti nel Mediterraneo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Uf.A.bA89SPUe8Y35lWIDXBxUPuGbplRS8ftjV5Fy0EWirIdThAvTj5Zit7R-goEw4mGCSohcDY6uZ1REhR8UfOfb2g)

Nel giorno in cui si ricordano i lavoratori dell’industria marittima e i loro cappellani e san Benedetto patrono d’Europa, la Conferenza Episcopale Italiana …

[Economy of Francesco: Slotmob, no all’azzardo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Um.A.7990yCCKuHkw6dALWJq6XT4bC6PvWIPdpg04y1qfF9gtDyDRlWwFyBlBdS21oDPO771jStigSRuDiTxKPF7D8Q)

Nel cammino verso l’appuntamento di Assisi, si è svolta ieri un’iniziativa che intende contrastare la ludopatia coinvolgendo giovani e titolari di bar, …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Un.A.vSQl1aJKi9MoI4-wTWzpKeMystWy6QVus_rF5ubqYdgWkzVZ4rUR3_YYcZjcGJi5AUYMB0InEazYdGwJJe60Lg)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Ut.A.1sdaCVFJr3TNol1GLMN2jZaalJ1Pq_hjWNi4qrN5mmIbD94_wKynH3EL0Umxoa1Y2G8O01sY7kyVdmlcbmBpSA)



In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Up.A.aHDLV7MnTBhEv_j7Xq6oLGEm23eASEsw7YiczoS0Dj_EHxxSAImWm9etVxKCM1kjAEl16GtU0aNnB_F5Mjjfrw)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Il Papa ci ricorda che la salute è un diritto di tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Uq.A.7NMshjd0M9zglAIcrriCMbvjgbWG43ZxvL_dL5fabmlkJ-8wfeRJCgp1Cthj5Dk57cSV0-NJCXm2pJrIStkrOw)

L’odierno appello di Francesco ad un forte impegno perché sia garantito un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, richiama i singoli e gli Stati …

[L’impegno gratuito per far rinascere Haiti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZb.Rct.1Ud.A.HxDXSZXStItlNC2o8yJL98HYeMgfY02Jxh3oLFTFxuf5HQWn_2HT8QfkmoQGI2mRUkQJGO_knAAuUNIf4uaDmA)

Haiti, il Paese caraibico, al quale il Papa ha rivolto parole toccanti all’Angelus dal Policlinico Gemelli, sta con fatica cercando di uscire dalla profonda …

