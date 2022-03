(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwV.A.XRZnRjvWDumL35IZhz2vyWT2HENnUiuPeeIU7toUE0W1SceVSIZZ18oreNHLqQkPMkOQfFAACgDZ6af3sXp_rQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

10/03/2022

[Krajewski: porto dove c’è guerra il messaggio di pace di Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwe.A.CjCShEhuYowHprcNJOc25HD93UroLqUlJ7Ens2ks1sUMZcUhPH_wUPu2i6dMKC7Jz7TQBYRtLxllTkTfwLCiXg)



[Krajewski: porto dove c’è guerra il messaggio di pace di Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwe.A.CjCShEhuYowHprcNJOc25HD93UroLqUlJ7Ens2ks1sUMZcUhPH_wUPu2i6dMKC7Jz7TQBYRtLxllTkTfwLCiXg)

L’elemosiniere pontificio parla ai giornalisti della sua missione in Ucraina, che si appresta a lasciare Leopoli per raggiungere zone più interne. “Sono qui con le tre armi più sofisticate del Vangelo, preghiera, digiuno ed elemosina”

[Ucraina, Parolin: è una guerra crudele, va fermata col negoziato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwO.A.mBow71QKwqMghJSSFEBNzkhdwi6eK0uWgPYkk6GHJQ9cy0dhduITckFkLo0f9hxL5IcsQV7EhG6wrSft_Cl_UA)

[article icon]

[Ucraina, Parolin: è una guerra crudele, va fermata col negoziato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwO.A.mBow71QKwqMghJSSFEBNzkhdwi6eK0uWgPYkk6GHJQ9cy0dhduITckFkLo0f9hxL5IcsQV7EhG6wrSft_Cl_UA)

Il cardinale segretario di Stato ribadisce l’urgenza di avviare trattative che permettano di trovare soluzioni a un conflitto che con il raid sull’ospedale …

[Hollerich a Kirill: lanci un appello per la fine del conflitto in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwg.A.VI6YYA40IwOKsCGXUVNkeG8a9dtZpbp_N5A05zYEtRjt1vNzqWNzZsGN-S6WEpW16P7gw7KE7vV_jlnSpjLX9Q)

[article icon]

[Hollerich a Kirill: lanci un appello per la fine del conflitto in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwg.A.VI6YYA40IwOKsCGXUVNkeG8a9dtZpbp_N5A05zYEtRjt1vNzqWNzZsGN-S6WEpW16P7gw7KE7vV_jlnSpjLX9Q)

Il presidente della Comece scrive al Patriarca di Mosca e di tutte le Russie perché porti speranza e chieda alle autorità russe di cessare le ostilità, cercando …

[Czerny in Ucraina: siamo tutti poveri di fronte a questa guerra, basta colpire i civili ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwP.A.GT5cyMSSh6HH_3gXlV6YEecyrpv50WWskPyUBDVy7ObiCBRXENzYvAkjWjoj_IbpjcEo6QzdxRE9tdHG8kiK3w)

[article icon]

[Czerny in Ucraina: siamo tutti poveri di fronte a questa guerra, basta colpire i civili ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwP.A.GT5cyMSSh6HH_3gXlV6YEecyrpv50WWskPyUBDVy7ObiCBRXENzYvAkjWjoj_IbpjcEo6QzdxRE9tdHG8kiK3w)

Prosegue la missione dell’inviato del Papa in Ungheria. Incontro con il vice primo ministro e visita alla frontiera di Barabás, dove sono ammassate centinaia di …

[Le guerre sono contro i bambini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwl.A.v1j9pwet5vKDE_Pcf32py7-A4GenZdPZBp5cvsPSgNrBj2kdjETuEyMXVKBz9S3MRuy86MePfgGtzGPWJBwSxQ)

[article icon]

[Le guerre sono contro i bambini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwl.A.v1j9pwet5vKDE_Pcf32py7-A4GenZdPZBp5cvsPSgNrBj2kdjETuEyMXVKBz9S3MRuy86MePfgGtzGPWJBwSxQ)

L’odio dei grandi non risparmia i piccoli. Il bombardamento russo di un ospedale pediatrico in Ucraina mostra l’atrocità di tutte le guerre. I bambini …

[La Santa Sede: tutti hanno la responsabilità morale di assistere i profughi ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwn.A.qdScxbNQyzjqRv_MdI_F1zj4UHu3y2Pw5adiPxxeyAuHJnWZ6KmK2RzJ9NlKxQRJLS94btQeKEjE-BXez7QAcA)

[article icon]

[La Santa Sede: tutti hanno la responsabilità morale di assistere i profughi ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwn.A.qdScxbNQyzjqRv_MdI_F1zj4UHu3y2Pw5adiPxxeyAuHJnWZ6KmK2RzJ9NlKxQRJLS94btQeKEjE-BXez7QAcA)

In tre interventi alle Nazioni Unite a Ginevra, si è ribadita l’importanza dell’accoglienza di chi fugge dall’Ucraina e dei rischi che corrono oltre sette …

[Ucraina: dalla strada una lezione di politica della pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwq.A.j7b-oiD_oBxIHzHeXSqf4FbiJq8tyJB1g3iLT_CIP2B-UjZtxjweEeaYTdAT5JRALjVCvhjTgBlrQJg92lzO7w)

[article icon]

[Ucraina: dalla strada una lezione di politica della pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwq.A.j7b-oiD_oBxIHzHeXSqf4FbiJq8tyJB1g3iLT_CIP2B-UjZtxjweEeaYTdAT5JRALjVCvhjTgBlrQJg92lzO7w)

L’Osservatore Romano pubblica la testimonianza di Igor, un ucraino ospite dell’ostello Caritas alla Stazione Termini di Roma che ha un figlio rimasto in patria …

[Ucraina. Gli aiuti della rete Caritas del Regno Unito](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwc.A.rNV_8fHP1y6naBVstle2UaWkLlE89lMhBgz07BqKzbiHwmTG34Aman1h77nHr9wI7bwowg3kNQgVxTMKn64w_A)

[article icon]

[Ucraina. Gli aiuti della rete Caritas del Regno Unito](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwc.A.rNV_8fHP1y6naBVstle2UaWkLlE89lMhBgz07BqKzbiHwmTG34Aman1h77nHr9wI7bwowg3kNQgVxTMKn64w_A)

Caritas Social Action Network e l’agenzia cattolica di aiuti Cafod in prima linea negli aiuti alla popolazione ucraina oppressa dal conflitto in corso. …

[Il Papa: per me l’ecumenismo naviga nel mare aperto di tutta l’umanità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwt.A.D-g5zdJLpjFrgyjElb6sXITAQIZnappL_MWy5bq3Me2vt0AcH4BhlDEdDhPdxriK_tybnHvqoCmxz23DBqfjZA)

[article icon]

[Il Papa: per me l’ecumenismo naviga nel mare aperto di tutta l’umanità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwt.A.D-g5zdJLpjFrgyjElb6sXITAQIZnappL_MWy5bq3Me2vt0AcH4BhlDEdDhPdxriK_tybnHvqoCmxz23DBqfjZA)

L’Osservatore Romano pubblica oggi la prefazione di Papa Francesco al libro del presbitero della Chiesa presbiteriana argentina Marcelo Figueroa “Le diversità …

[Cantalamessa: l’Eucaristia e il ‘no’ di Dio alla violenza pronunciato sulla croce ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAws.A.AJ0V_1yBebV9w6fWRh1UtN53M0LEwxzwWQQ03a6dA7d0CEJGarT1qac5faoBXfNSsgFMKsi2sp8TX0WOCEncwg)

[article icon]

[Cantalamessa: l’Eucaristia e il “no” di Dio alla violenza pronunciato sulla croce ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAws.A.AJ0V_1yBebV9w6fWRh1UtN53M0LEwxzwWQQ03a6dA7d0CEJGarT1qac5faoBXfNSsgFMKsi2sp8TX0WOCEncwg)

“L’Osservatore Romano” pubblica oggi un’intervista a padre Raniero Cantalamessa alla vigilia dell’inizio delle prediche quaresimali che il predicatore …

[Parolin: da una autentica laicità può fiorire una politica migliore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwf.A.7n6fizc08DHdGgGk0LfujWAdDDOm84sqN_2B0KhE2JAZ7knC1DV2b89jBrgwAI1uRJYhBnWyW73NRkEkbUdpGQ)

[article icon]

[Parolin: da una autentica laicità può fiorire una politica migliore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwf.A.7n6fizc08DHdGgGk0LfujWAdDDOm84sqN_2B0KhE2JAZ7knC1DV2b89jBrgwAI1uRJYhBnWyW73NRkEkbUdpGQ)

Intervenendo a Roma al seminario intitolato ”Ditelo sui tetti’(Mt 10,27). Pubblica agenda sussidiaria e condivisa”, il segretario di Stato si è soffermato sui …

[Parolin: carità e fraternità vera benedizione per tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwW.A.yCQhW86d500dW1dedoT3E2nkJxAicivLbdLbmh-ogxWWRnmtvgolEhEiJb-XpGOh234N380X8vk3_hkphssfdw)

[article icon]

[Parolin: carità e fraternità vera benedizione per tutti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwW.A.yCQhW86d500dW1dedoT3E2nkJxAicivLbdLbmh-ogxWWRnmtvgolEhEiJb-XpGOh234N380X8vk3_hkphssfdw)

Pubblicata sull’Osservatore Rormano la presentazione del cardinale Segretario di Stato alla “Cattedra dell’accoglienza”, costituita presso la Pontificia …

[Radio Vaticana per la pace in Ucraina, sulle note di Beethoven](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwZ.A.7VB1FTcNYQgFXGt9KtD4uX32YiFPBBbD_DXuT0jRZF0GErMud7NUlXqbrkbLBq-HY9jAValtLqjVDhQwvPZFTw)

[article icon]

[Radio Vaticana per la pace in Ucraina, sulle note di Beethoven](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwZ.A.7VB1FTcNYQgFXGt9KtD4uX32YiFPBBbD_DXuT0jRZF0GErMud7NUlXqbrkbLBq-HY9jAValtLqjVDhQwvPZFTw)

“Beethoven call for solidarietà” è l’iniziativa promossa oggi dall’Ebu, di cui l’emittente pontificia è membro fondatore, che intende unire tutti gli …

[La filatelia vaticana ricorda la Statio Orbis e la prima canonizzazione “collettiva”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwh.A.ye7Hbqvt-tVMbrP8K-yMP3g11CbLxowa3xriXg3yko3_TJiulNo5aVBLmsIU_VIaiZGJpj-ROLqd7HbyMgOTLw)

[article icon]

[La filatelia vaticana ricorda la Statio Orbis e la prima canonizzazione “collettiva”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwh.A.ye7Hbqvt-tVMbrP8K-yMP3g11CbLxowa3xriXg3yko3_TJiulNo5aVBLmsIU_VIaiZGJpj-ROLqd7HbyMgOTLw)

Da oggi sono disponibili due emissioni curate dal servizio del Governatorato che celebrano i due anni dalla preghiera del Papa in Piazza San Pietro all’inizio …

[In ricordo di Pio XII, infaticabile voce di pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwS.A.FZbYTc-zkVgZDBpvBsLhlQMeu8t3UFl-p-hj8djIxYL-n2xkFUKSm1Ajlwrkp5F-rn7tBVwkS4YrXCG3QtsBSw)

[article icon]

[In ricordo di Pio XII, infaticabile voce di pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwS.A.FZbYTc-zkVgZDBpvBsLhlQMeu8t3UFl-p-hj8djIxYL-n2xkFUKSm1Ajlwrkp5F-rn7tBVwkS4YrXCG3QtsBSw)

Sabato 12 marzo ore 18, a Roma nella Basilica dei Santi Celso e Giuliano, sarà celebrata una Messa nell’anniversario della incoronazione di Papa Pacelli

[Il pericolo della tratta nella ricerca del lavoro ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwR.A.cjSLxIj-HkwyZ2tZH1_CIMJ7WdIEaE314geXjYOH7mHVQXUM38ynYBsDLnaHh9pyRPgIHocHVKZhNWb_IcF7JQ)

[article icon]

[Il pericolo della tratta nella ricerca del lavoro ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwR.A.cjSLxIj-HkwyZ2tZH1_CIMJ7WdIEaE314geXjYOH7mHVQXUM38ynYBsDLnaHh9pyRPgIHocHVKZhNWb_IcF7JQ)

Pubblichiamo il bollettino mensile della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale. Il Numero di febbraio è …

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwm.A.bajFKD3Kr92gdLUPvHEGduX4A7kcLhmP-OvVpDBw7UbBTJI9EFwDrUynC-Aw2eWbysP0SM-EIY1w9U3GGFz7gA)

[article icon]

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwm.A.bajFKD3Kr92gdLUPvHEGduX4A7kcLhmP-OvVpDBw7UbBTJI9EFwDrUynC-Aw2eWbysP0SM-EIY1w9U3GGFz7gA)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwd.A.vfqhRx-gEnplJuWyFCsr4lhBNA1ewbrozsEAzlgqdRDwG8rfq5IDKL4cTL8evFWRDoMzqbHNKh_XpjJ-SCO53Q)



[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwd.A.vfqhRx-gEnplJuWyFCsr4lhBNA1ewbrozsEAzlgqdRDwG8rfq5IDKL4cTL8evFWRDoMzqbHNKh_XpjJ-SCO53Q)

Il racconto degli inviati di Vatican News ai confini tra la Moldavia, la Romania, la Polonia e l’Ucraina. Le storia di chi fugge dalla guerra, la speranza di un …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwT.A.ZrG_J6JeY8e4de8AGCu0ev6_ywbUVDaWvIseCwNvnGDR60FiFkMGUIFg3I7XAngyFQ3KyEOvADNzxLzY49_rgg)

[article icon]

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwT.A.ZrG_J6JeY8e4de8AGCu0ev6_ywbUVDaWvIseCwNvnGDR60FiFkMGUIFg3I7XAngyFQ3KyEOvADNzxLzY49_rgg)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: da coppia in crisi a famiglia felice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwY.A.uUnQJGt7nKf5eI2KvHQQKLs3JvBuxfT8b1Un2YBjg_lywfx_nGBvgBvu7-TIfDUbgQ7DHCw-Loy-nKKhAoIGLw)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: da coppia in crisi a famiglia felice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwY.A.uUnQJGt7nKf5eI2KvHQQKLs3JvBuxfT8b1Un2YBjg_lywfx_nGBvgBvu7-TIfDUbgQ7DHCw-Loy-nKKhAoIGLw)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwa.A.pzr5pQvHgZ92W5x3g6-GXPobTETy9BLqaydCnalc-Oi3h9lbBPV5Q927MrxGpvazUrqyppMU8ZS2TPYHpK5cbA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwa.A.pzr5pQvHgZ92W5x3g6-GXPobTETy9BLqaydCnalc-Oi3h9lbBPV5Q927MrxGpvazUrqyppMU8ZS2TPYHpK5cbA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina: dopo le bombe di Mariupol colloqui tra i ministri degli Esteri di Kiev e Mosca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwr.A.in3av8ADhy0tKXFhaTCm5ug1uQzWjtl5Oy2LuZ8JXgZJd3FzO5kGwBmJe4tgHRNJCdFl4DL3aPW0ibkYipH_ow)

[article icon]

[Ucraina: dopo le bombe di Mariupol colloqui tra i ministri degli Esteri di Kiev e Mosca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwr.A.in3av8ADhy0tKXFhaTCm5ug1uQzWjtl5Oy2LuZ8JXgZJd3FzO5kGwBmJe4tgHRNJCdFl4DL3aPW0ibkYipH_ow)

Dopo la drammatica giornata di ieri con il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol, oggi i nuovi negoziati promossi dalla Turchia. Telefonata Macron, …

[Ucraina: già fuggito il 5 per cento della popolazione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwi.A.qQmvqCS2D9M1Vmuwf8GyoDX48TJmkoJt7AXz9GhLhCbPheI-3TtFS3kNSUbLtMoV8-PIJ1GkPCpp34Hu0Y9PHg)

[article icon]

[Ucraina: già fuggito il 5 per cento della popolazione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwi.A.qQmvqCS2D9M1Vmuwf8GyoDX48TJmkoJt7AXz9GhLhCbPheI-3TtFS3kNSUbLtMoV8-PIJ1GkPCpp34Hu0Y9PHg)

Almeno due milioni di persone sono rifugiate all’estero dopo essere fuggite da varie città dell’Ucraina. Si tratta del 5 per cento circa dei 44 milioni di …

[Disegnare la santità femminile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwQ.A.tgDWefeOkYasfKpUKGf1Z93ogLkt6VQlkomnJC84tt5T0ze_gbA3hEkhVCuFyf5lgh7l8LD8l3UI8omHfRX38Q)

[article icon]

[Disegnare la santità femminile](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwQ.A.tgDWefeOkYasfKpUKGf1Z93ogLkt6VQlkomnJC84tt5T0ze_gbA3hEkhVCuFyf5lgh7l8LD8l3UI8omHfRX38Q)

Trentacinque disegni per rappresentare le Donne Dottori della Chiesa al centro nei giorni scorsi di un Convegno Internazionale presso la Pontificia Università …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EHW.Rct.BAwb.A.QOyUz7nrR7Zi66jOTJPqlKAoAgLBHmjDS1Vb0RasD5GyUBkP27KeOS1Gb8OvLYxG3z4gL9MBAqnZycL3tECi5Q)

SOCIAL