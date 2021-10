(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LM.A.ROObFbHuoQrxxtdARslgOH6RQS6HU1BhUykbS5kqYjTrO8vXr6kdJcW4uZhg8vOTKIlOzkKUdtlLA9v1W0U7ng)

Le notizie del giorno

01/10/2021

Fao, il Papa ai giovani: rigenerate il mondo scosso dalla pandemia



[Fao, il Papa ai giovani: rigenerate il mondo scosso dalla pandemia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LO.A.0RPaK4mJFbFgHnxh5aySj4pxDSi5uoiTbKOPa-iMNK5TqEdVHFvC4PbfBMvspih8cTGoTw1MLfLXP4Bx1GJU1w)

In un messaggio, letto dal segretario di Stato Pietro Parolin, Francesco si rivolge al direttore generale Qu Dongyu per l’apertura del Forum mondiale sull’Alimentazione, al via oggi a Roma, e raccomanda ai leader globali di avere “il coraggio di non lasciarsi limitare da un pensiero miope che si …

Sinodo, il Papa inaugura il cammino sulla sinodalità con una Messa il 10 ottobre

[Sinodo, il Papa inaugura il cammino sulla sinodalità con una Messa il 10 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5La.A.XRxdqO-jPv6_6JDMHrpJ9-5cjO16otjHGvN7L8_OdQMs36un_yOQnqy_t93p9NUyC9fjflb4zpPyf8iNFBlqEg)

La celebrazione nella Basilica di San Pietro, alle 10, con la partecipazione dei fedeli. Il giorno precedente, sabato 9 ottobre, un momento di riflessione …

Il Papa ricorda il cardinale Dos Santos: 'Instancabile servitore della Chiesa'

[Il Papa ricorda il cardinale Dos Santos: “Instancabile servitore della Chiesa”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LV.A.kevVIuAsjbBJmX-jgTcUN78Gxm7e7WtqJ7ngQHSkbXRbCBcJ3RPujaTn_HAZCJYAe4tX3iAuK7hjUBAjR4NVhg)

Telegramma di cordoglio di Francesco per la morte dell’arcivescovo emerito di Maputo, scomparso il 29 settembre scorso. Fu una figura importante per il …

Francesco: la longevità è una benedizione

[Francesco: la longevità è una benedizione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LS.A.DVM0_XSWKf9MTDrzGQZhlDhe7Uu76fcOHs-Xs5AoluyNfCfF6IGR2IP-4mO1D5bFQjR819Q3iD350RgycJ1WyA)

Dedicato all’odierna Giornata Internazionale delle Persone anziane, indetta dall’Onu, il tweet del Papa sull’account @Pontifex. Il Santo Padre ribadisce …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Verso l'incontro sul Patto educativo in Vaticano, sussidi per i formatori



[Verso l’incontro sul Patto educativo in Vaticano, sussidi per i formatori ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5Lf.A.vVRTMR6q5u6X-wH7uN6GNdn6E9gC2p-Q12XbekCP6x2EpUiWOWakX_6Pu6ZSeNtAZPvJdwcxt-7O-kQWSqiVvg)

In vista del “Religions and education: towards a Global Compact on Education”, in programma il 5 ottobre, la Congregazione per l’Educazione Cattolica offre tre …

Pena di morte, il nunzio in Usa chiede a nome del Papa clemenza per un condannato

[Pena di morte, il nunzio in Usa chiede a nome del Papa clemenza per un condannato ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LR.A.mlxTe_TpXnXe2_eJetoNkwfbwLF5Aa6HEJaKg1dAanVIPP4rtQ5wFDeWyJuz_ImBXDWUQ8By_vtJIrqHRqtIFA)

In una lettera al governatore del Missouri, monsignor Christophe Pierre invita a non eseguire la sentenza capitale, fissata al 5 ottobre, di Ernest Johnson, un …

I vincitori del Premio Ratzinger 2021, a novembre l'udienza con il Papa

[I vincitori del Premio Ratzinger 2021, a novembre l’udienza con il Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LT.A.CdTtMjzwOQZKEUHAVj_VdRtwxG6Il4XqrSCWmby5p7t2SOR8dnkn1nX6rhib68IbvVj3FupErEJBk9tYBK_a_A)

Sono due docenti tedeschi i designati a ricevere dalle mani di Francesco il riconoscimento istituito dalla Fondazione che porta il nome del Papa emerito. Alla …

Campagna di preghiera per le comunità che aderiscono alla Piattaforma Laudato si'



[Campagna di preghiera per le comunità che aderiscono alla Piattaforma Laudato si’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5Lb.A.cjvBrLEeJTwuwq2SPGfPGmi2h6mP_t43rxrQS1UkI7RdbKpLIpV3AaDESzu4aLz6ecu9_BCUfn42QZBYUNZ2cw)

Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale annuncia una basata sugli obiettivi dell’enciclica sulla cura della Casa comune

"Donne Chiesa Mondo": storia di Nabila, la suora della speranza a Gaza



[“Donne Chiesa Mondo”: storia di Nabila, la suora della speranza a Gaza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5Ld.A.CowaMgUCBERnwpzfq1VghdhUPIDbpQ-2WKXfmuoPvGWVpUJWPPG0rVD67qNd02JeTD5DQo0Mh0y6Aw0ynSBOxQ)

Sul mensile dell’Osservatore Romano, in uscita il 2 ottobre, la vicenda umana e di fede della religiosa preside della scuola di eccellenza nel centro della …

[Lezioni scolastiche in presenza al Bambino Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5Lk.A.phSxk005PQQOBEIPz3xEakznWKdimGa8KPs3KpvxvXwqSQS96086Ue3yQOb1BeN3mgBlwa883MDOY9ckLPZwXw)

Lezioni scolastiche in presenza al Bambino Gesù

Oltre 3 mila ragazzi seguiti ogni anno nelle sedi dell’Ospedale della Santa Sede, dove sono tornate dal 13 settembre le lezioni in presenza. I docenti accedono …

Greenaccord, al via il Forum "Nessuno si salva da solo"

[Greenaccord, al via il Forum “Nessuno si salva da solo”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5Lc.A.TQV7cGWWVo6vKLvhgB70wchGaTNsgEMv28bLNhA48ciPuX9TsFXrKWFlMoED5Nviz_wCEzHaL_8FIewlIDgG2A)

Si apre a Bari il XVI Forum dell’Informazione Cattolica promosso dalla Onlus in collaborazione con l’Arcidiocesi del capoluogo pugliese. “Solo tutti uniti …

Vino, un viaggio tra fede e cultura

[Vino, un viaggio tra fede e cultura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LP.A.raXebe0FSb8zZwkS-ywqpCQLBjlexzNYl8Na5lz5XmKrNTIXVOjhUCZUQ3u72HY_CRccB-SlDp1PvN9FlMU20g)

In questo periodo, dopo la vendemmia, il vino comincia il suo processo di invecchiamento nelle botti. Dalle pagine del mito a quelle della Bibbia, fra …

Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LY.A.JooNGGXfKaJIPwilpT7t2KhoHyN2XBav9GFYD_DA_b67_7WhhAYsNRuK5po8PAvBXEpbRP0B4sopU4P6zaih2g)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5Ll.A.xC_3ywxhb5QS4J7ozrB6gDX-Ixo5wPLuAzL5diT85d350bD1PmBDWeR-vjb-bjCLG5OSZqQfxkhOsxsfglf8vQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LW.A.9tFRvrBNhE-K6BC66bNaoJRftdgA7lBPICn1uoC5x8Xbg4wlov_Ua16dky7T8XLYRMsNCYobaP80rJ4EkT3_YA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Fame e clima, l'impegno dei giovani del World Food Forum alla luce della Laudato si'

[Fame e clima, l’impegno dei giovani del World Food Forum alla luce della Laudato si’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LZ.A.Qjim2mjisOYoIZ2ToDy_h89Ihf6lUdPl53RMcQq1UCEZe503-zkxyouIc9e1lf3-aNmMUV3gcIxrwGCPoh9p_Q)

Dopo la tre giorni di Milano dove centinaia di ragazzi e ragazze hanno discusso di una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della COP26 di …

Prorogata la missione Onu in Libia sino al 31 gennaio 2022

[Prorogata la missione Onu in Libia sino al 31 gennaio 2022](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5LL.A.Rp5vIgslVt70XbiHQZmH8lNy32bklObmifUooyRaz3wbdlPQunR4_lCvEUbMqPCoU3UhJKyBCajHnRYXw9_x0g)

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato ieri all’unanimità l’estensione della Unsmil, la missione dell’Onu in Libia fino al 31 gennaio prossimo. …

Israele ha aperto la sua prima ambasciata in Bahrein

[Israele ha aperto la sua prima ambasciata in Bahrein](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DpS.Rct.5Lj.A.FVJ5C57CDGVYTh_3dm07JZIkCo7OMUxnSbdiZW3v_K7AC1ICIjM_aXyJVS5rE7hKDaqtkywIxa8hUA-umiAnxw)

🔊 Listen to this